Ancelotti: "Benzema no va a jugar en Vallecas porque las sensaciones todavía no son buenas"

El Real Madrid se enfrenta este lunes al Rayo Vallecano, en la penúltima jornada de La Liga antes del parón por el Mundial de Qatar. Carlo Ancelotti ha confirmado en la rueda de prensa previa que Karim Benzema es baja segura para el partido, aunque sí ha adelantado que el delantero francés estará listo para el jueves ante el Cádiz.

Sobre el rival

"Es un equipo que juega muy bien, juega con intensidad y bien organizado. Es un partido complicado. Pero nuestro equipo está preparado. Creo que intentaremos sacar lo mejor porque solo así se puede ganar".

Lo mejor de Marco Asensio

"Puede jugar en dos posiciones distintas y lo hace bien. Es claro que cuando juega por dentro enseña sus mejores cualidades, su golpeo... Como interior también trabaja menos que como extremo. Su combinación con Fede Valverde es buena. Han mostrado que se combinan bien, aunque no han jugado mucho juntos. A veces es uno interior, a veces otro... Esto puede ser algo bueno para nosotros en el futuro".

Carlo Ancelotti, en un entrenamiento del Real Madrid EFE

Benzema, baja en Vallecas

"Karim no va a jugar mañana porque las sensaciones todavía no son buenas. Trabajó el viernes, pero ayer las sensaciones no fueron buenas y no va a estar mañana".

Rodrygo, el nuevo '9'

"Creo que Rodrygo tiene una gran proyección más como delantero centro o como segundo delantero que como extremo. La de extremo no es su mejor posición. Es bueno en el desmarque, en los espacios reducidos. Lo veo en el futuro más como delantero centro que como extremo. El hecho de que pueda jugar como extremo es algo más para él".

Benzema sí estará ante el Cádiz

"Sí. No creo que esté Rüdiger, pero Karim sí".

Eden Hazard

"El tema de Hazard es igual que los de otros futbolistas, que no han tenido todos los minutos que podrían haber tenido por la competencia. La competencia es motivación. Hay jugadores que no tienen minutos y los merecen. A Hazard le ha pasado esto".

Retirada de Piqué

"En mi opinión personal, Piqué es uno de los centrales más fuertes que ha tenido esta época del fútbol. Muy inteligente en el campo, muy ordenado. Pero ha decidido parar. Creo que es muy importante que tú decidas parar y que nadie te obligue a parar. Le deseo lo mejor para el futuro".

¿Pensando en el Mundial con Benzema?

"No, los médicos dicen que no puede jugar y por eso no va a jugar".

Mercado tras el Mundial

"Nuestra idea es que el mercado está cerrado, tanto en la salida como en la entrada. Pero si hay alguien que pide salir, tenemos que escuchar".

[El fondo de armario del Madrid, clave: Ancelotti encuentra la fórmula para sortear las bajas]

La irregularidad de Benzema

"La falta de Karim en algunos partidos nos ha permitido demostrar que otros jugadores tienen mucha calidad. Como Rodrygo, Valverde o Vinicius. Hemos demostrado calidad con estos jugadores. Pero después del parón necesitamos a Karim y sabemos que va a llegar al nivel que tuvo la pasada temporada".

Rodrygo, ¿carrera parecida a Ronaldo?

"Yo creo que Ronaldo no tuvo la suerte de Rodrygo, que aquel Madrid no era tan fuerte en la Champions. Si a nivel individual es capaz de llegar a su nivel... no sé, le podríamos hacer una estatua -risas-".

Iker Bravo

"Dentro de los jóvenes que tenemos en la cantera, están progresando bien. Están haciendo un trabajo muy bien. Hablando de Iker Bravo, de Álvaro Rodríguez, estamos evaluando cuándo podrán ser útiles para el primer equipo".

Sorteo de la Champions League

"Siempre son difíciles los rivales. El año pasado tuvimos al PSG, como el año pasado. También están el Liverpool, el Milan, el Inter... Pero la preocupación de mañana es sobre todo para el partido, no para el sorteo. Ojalá lo puedan hacer bien mañana".

Sigue los temas que te interesan