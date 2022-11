Casemiro planeó su salida del Real Madrid mucho antes: "Me preguntaba por el United"

El fichaje de Casemiro por el Manchester United se hizo oficial el 19 de agosto. Ocurrió en el tramo final de la ventana estival de traspasos, lo que para muchos supuso un bombazo. El jugador tenía dudas sobre su futuro en el Real Madrid, donde sentía que ya lo había hecho todo, y por eso empezó a gestar su adiós meses antes.

Así lo revela Fred, centrocampista brasileño del Manchester United. En una entrevista con TNT Sports Brasil ha hablado acerca de la incorporación de su compatriota a los red devils, analizando también cómo está siendo la adaptación a este a un nuevo equipo y una nueva competición -la Premier League-.

Fred cuenta la charla que tuvo con Casemiro sobre el United: "Me enteré mucho antes de que lo anunciaran ambos clubes. Unos meses antes, ya habíamos hablado, él y yo. Tuvimos una bonita conversación, Casemiro me preguntó cómo estaba aquí, le expliqué todo".

La revelación de Fred va a más: "Le gustó el proyecto, pensó que sería genial y decidió unirse a nosotros. Y como dije, vamos por un buen camino. Estamos ganando algunos partidos, ya hemos derrotado a algunos de los miembos del Big Six. Para mí, es un placer poder jugar junto a Casemiro. Es uno de los grandes jugadores del Manchester United".

Esta misma semana, Ten Hag habló en rueda de prensa sobre Casemiro y su fichaje: "Me dijo que necesitaba un nuevo reto porque en el Real Madrid lo había ganado todo. Era una parte muy importante del Real Madrid y no le querían dejar irse, pero él tenía la sensación que tenía que ir a otro club, ir a otra liga, probarse y ver qué hambre tenía", dijo. Y añadió: "Me gustó eso. Desde el primer día ha estado con esa actitud en cada entrenamiento, en cada partido. Va a ser cada vez más importante en nuestro equipo".

A punto de finalizar la primera parte de la temporada, Fred también habló de Cristiano Ronaldo y cómo está afrontando un curso tan complicado: "Es difícil. Cada uno lidia a su manera. Cada uno quiere estar en el campo y jugar para ayudar al equipo. Cuando no juegas te frustras, eso es normal. Le ha pasado a él, a mí y a otros. Eso es parte de fútbol. Habló con Ten Hag y lo importante es que ahora todo está bien. Volvió a marcar, que es importante, y espero que siga así y que haga una gran temporada en el Manchester United", explicó.

"Un jugador muy importante tanto dentro como fuera del campo. Por supuesto, la edad también importa un poco", añadió Fred sobre el portugués.

