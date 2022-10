Zinedine Zidane anuncia cuándo volverá a los banquillos

Han pasado más de 500 días desde que Zinedine Zidane dejara de ser entrenador del Real Madrid y no haya vuelto a pisar un banquillo. El técnico francés se ha mantenido al margen, a la espera de recibir una oferta que cumpla con lo que busca. Ha sonado para muchos equipos, pero nada le ha motivado a moverse en serio.

Pronto podría ser diferente. "Pronto, pronto", como bien dice el propio Zidane. Y es que ha sido la respuesta que ha dejado la leyenda gala al ser preguntado este lunes por su futuro. Zinedine acudió a la presentación de su nueva estatua de cera en el museo Grévin (París) y allí dejó una pista reveladora de sus planes.

"¿Cuándo volveréis a verme en un banquillo? Pronto, pronto. No estoy lejos de volver a hacerlo", dijo Zidane con sinceridad. La espera parece que llega a su fin, tras casi año y medio alejado de los banquillos. La cuestión es saber cuál será el destino del francés, dado que el puesto de entrenador en el Real Madrid está ocupado por Carlo Ancelotti.

A Zidane no le pone nervioso llevar tanto tiempo sin entrenar: "Ahora mismo estoy disfrutando, pero no estoy lejos", recalcó. Volver no le costará, ya que en los últimos 17 meses se ha mantenido cerca del fútbol. En el Santiago Bernabéu se le ha visto en su palco junto a su familia en más de un partido y el pasado sábado, incluso, volvió a pisar su césped para entregar junto a Luka Modric el Balón de Oro a Karim Benzema.

Es esa relación con el Real Madrid, que vuelve a ser cercana, la que aleja a Zidane del banquillo del club para el que más ha sonado en los últimos meses: el del PSG. Como ya se sabe, el enfrentamiento entre los blancos y los parisinos es total. Nasser Al-Khelaïfi siempre ha soñado con reclutar a Zidane, pero en verano tuvo que fichar a Christophe Galtier ante las evasivas del mítico '10' de la selección francesa.

Modric, Casillas, Courtois, Benzema y Zidane

Y es precisamente el combinado galo el que tiene todas las papeletas para ser el siguiente destino de Zidane en su carrera como entrenador. El Mundial de Qatar se celebra en apenas un mes y Didier Deschamps, actual seleccionador francés, termina contrato tras la cita. Zizou es el principal candidato a sucederle en el cargo.

No es algo que nunca haya tratado de ocultar el propio Zidane: uno de sus sueños es dirigir a la selección de Francia. Puede cumplirse dentro de poco. Su mensaje sobre su futuro bien puede despejar todos los interrogantes. "Pronto, pronto". Zinedine ya prepara su regreso a los banquillos.

