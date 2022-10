El Real Madrid se estrella ante Osasuna y el larguero: empata, pierde el liderato y adiós a la racha

A la séptima jornada, el campeón de Liga cedió y se dejó dos puntos ante Osasuna. El castigo parece mayor para el Real Madrid, ya que pierde el liderato del campeonato y dice adiós a la racha de victorias con la que arrancó la temporada. Lo pudo evitar Karim Benzema, que volvió a jugar y estrelló un penalti contra el larguero. [Narración y estadísticas: Real Madrid 1-1 Osasuna]

Osasuna volvió a rascar un empate en el Santiago Bernabéu, igual que el año pasado. Los de Arrasate sabían que debían quedarse atrás y rezar para que Benzema y Vinicius no estuvieron inspirados. El brasileño brilló -y marcó-, no así el francés que necesita tiempo tras regresar de su lesión.

El liderato de La Liga queda ahora compartido por Barça y Real Madrid, con ventaja para los culés por la diferencia de goles. Se aprieta todo al máximo con solo una jornada por delante hasta llegar a El Clásico que se jugará el 16 de octubre en el feudo madridista.

Carlo Ancelotti y Jagoba Arrasate se saludan REUTERS

Se acabó el parón internacional, el último antes del Mundial, y volvió el fútbol al Bernabéu. Sin Courtois ni Modric, pero con Benzema. El francés, recuperado de la lesión que sufrió ante el Celtic, cayó directo al once de Ancelotti. Descansaron Fede Valverde -que recogió su premio a mejor de LaLiga en septiembre- y Militao. En Osasuna, la baja sensible era la del sancionado Chimy Ávila.

Antes de arrancar el partido, el público madridista se puso en pie para aplaudir a una de sus grandes leyendas. Amancio Amaro fue hasta el centro del campo y pateó la bola ya en su cargo de presidente de honor. Se aprobó por la mañana, en una Asamblea en la que Florentino Pérez cargó con puño de hierro contra la UEFA y Al-Khelaïfi. También hubo minuto de silencio a las víctimas de la tragedia del estadio indonesio.

La primera parte fue la que se espera tras cada parón: sin movilidad, con jugadores aterrizados hace solo días tras cruzarse el mundo con sus selecciones. Un aviso en toda regla para lo que puede ocurrir tras todo un mes de Mundial en Qatar. También recordó al Real Madrid - Osasuna de la temporada pasada, en el que no pasó nada y acabó 0-0.

El Madrid anduvo por el campo más de media hora. Ancelotti puso en el sitio de Modric a Dani Ceballos, que es el más parecido al croata en la plantilla. Pero a Luka se le echa de menos cada vez que no está. Da igual que tenga 37 años que 50. Eso no cambiará. El utrerano, aún así, no tuvo su mejor día y descompensó por momentos al equipo. Su calidad sí que es incuestionable, siendo justos.

Para ver la primera ocasión a puerta hubo que esperar al minuto 27. Fue un disparo lejano de Moncayola que atrapó sin dificultades Andriy Lunin, debutante esta temporada por la baja de Courtois. Antes de eso hubo un susto en la grada. El partido se paró para que un aficionado recibiera asistencia médica. No tardó en reanudarse el juego, señal de que todo estaba bien.

Vinicius hizo de despertador. Primero imitando su jugada contra el City y luego con el gol. Por partes. El brasileño sacudió a Osasuna dejando pasar un balón entre las piernas y echando a correr por la banda. La puso con el exterior y Benzema remató con una volea imposible. Era golazo, pero no entró. El brasileño y el francés eligieron la opción más bonita de todas, pero también a más complicada.

Vini suena la campana

En cinco minutos lo compensó el bueno de Vini. Fue un gol raro en el estadio y, es de suponer, en casa también. El '20' del Madrid se pide un libre directo -cosa ya de por sí inusual- y lo que parecía un centro se acabó colando en la portería de un despistado Sergio Herrera. Con cualquier otro habría que decir que la metió 'sin querer', pero no hay nada que haga el brasileño con el balón que no sea intencionado.

El gol llegó al filo del descanso, el mejor momento para el Madrid. Osasuna, que se había echado atrás desde el pitido inicial y no proponía más que mediante las arrancadas del barcelonista Abde, veía su plan yéndose a pique. Los de Arrasate estaban obligados a salir arriba en la segunda parte. Pocos podían pensar que con una les bastaría para volver a flote.

Vinicius celebra su gol contra Osasuna Europa Press

A Osasuna le basta una

Osasuna empató con un gol que tuvo dos protagonistas. El principal, Kike García. El delantero conquense peinó el balón de manera excelente tras un centro de Unai. El actor secundario en la escena del gol fue Lunin. Al ucraniano no se le puede echar toda la culpa, pero no ayudó para sus intereses estar ligeramente adelantado de su sitio. Alzó el brazo, pero la bola pasó por encima y se coló en la red.

Vuelta a empezar y, con solo 40 minutos por delante, Ancelotti no quería volver al inmovilismo de la primera mitad. Por eso sacó a sus 'agitadores' favoritos -con permiso de Rodrygo-, los que se lucieron cada vez que jugaron en las eliminatorias de Champions del curso pasado: Valverde y Camavinga. Se fueron Aurélien Tchouaméni y Ceballos. Ninguno de estos tuvo su partido en esta noche de domingo.

Los jugadores de Osasuna celebran el gol en el Santiago Bernabéu REUTERS

El Madrid volvió a tener el balón, por los cambios y también porque Osasuna volvió a su guarida. Eso no quiere decir que no siguiera estancado en su juego. Como en la primera parte, eran los chispazos de Vinicius la única fuente de peligro en el ataque blanco.

Ancelotti metió más tralla ofensiva y sacó a Marco Asensio. Quitó a Kroos y también a Mendy, sustituido por Militao para proteger la zaga con una defensa de tres centrales.

La desgracia de Benzema

Entrados en el último cuarto de hora, el Madrid arrancó la ofensiva total. Y Benzema cayó en el área. Empujón clarísimo por detrás que, sorprendentemente, Cuadra Fernández no señaló de primeras. Tuvo que ir a la pantalla para arreglar su error. Los blancos tenían la ocasión perfecta para salir de la trampa.

Benzema cogió el balón, pero su disparo se estampó en el larguero. Fallo del '9', al que se le notó en su regreso la inactividad del último mes. Durante el partido tampoco destacó en exceso, impulsado más por el juego de Vini que el suyo propio. Para más inri, Karim marcó casi a la jugada siguiente y le anularon el gol por un fuera de juego justísimo. El Madrid lo buscó después, pero no encontró premio. Adiós al liderato y a la racha.

Real Madrid 1 - 1 Osasuna

Real Madrid: Lunin; Carvajal (Mariano, m.86), Rüdiger, Alaba, Mendy (Militao, m.74); Tchouaméni (Valverde, m.53), Kroos (Asensio, m.74), Ceballos (Camavinga, m.53); Rodrygo, Benzema y Vinicius.



Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal (Aridane, m.82), Unai García, Dani García, Juan Cruz; Lucas Torró, Moncayola (Manu Sánchez, m.82), Brasanac (Aimar Oroz, m.69); Abde (Rubén Peña, m.69), Moi Gómez y Kike García (Budimir, m.82).



Goles: 1-0, m. 42: Vinicius. 1-1, m.50: Kike García.



Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Colegio balear). Amonestó a Ceballos (m.47+), del Real Mdrid, y a los visitantes Abde (m.47) y Kike García (m.78). Expulsó con roja directa a David García (m.78), de Osasuna.



Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 54.410 espectadores. Antes del mismo, se guardó un minuto de silencio por los 125 fallecidos en el estadio de Kanjuruhan, en la isla de Java, por un enfrentamiento entre hinchas y la Policía. Amancio Amaro, recién elegido presidente de honor del Real Madrid, hizo el saque de honor.

