Ceballos y Tchouameni, los beneficiados: la marcha de Casemiro les abre la puerta de los minutos

Casemiro se marcha del Real Madrid después de aterrizar en 2012 en la capital española. Una década en la que pasó por el Castilla, debutó con el primer equipo, se fue cedido a Oporto y volvió para ser indiscutible en el equipo en el que ganó cinco Champions League.

Un jugador legendario que a sus 30 años ha decidido emprender una nueva etapa en la Premier League. Una notica algo inesperada, dado que Casemiro era un peso pesado del vestuario, pero ahora su marcha deja a algunos jugadores en una mejor posición que la que tenían hasta ahora, principalmente Dani Ceballos y Aurelien Tchouameni.

El futbolista andaluz ha parecido estar más dentro que fuera durante la última temporada, especialmente en este mercado de traspasos. Con contrato hasta 2023, parecía que lo ideal para el jugador y el club era buscar una salida, pero la falta de ofertas y la confianza de Ancelotti hicieron que la situación cambiara de rumbo.

Dani Ceballos, en el UD Almería - Real Madrid de la jornada 1 de La Liga 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Aun así, Ceballos partía a comienzo de la pretemporada como séptimo centrocampista, ahora pasa a ser el sexto tras la venta de Casemiro y además cuenta con una ventaja. El perfil de Ceballos, más técnico y menos físico, puede ayudarle a la hora de encontrar minutos y de darle descanso a Luka Modric y Toni Kroos, los futbolistas más 'finos' con los que cuenta Ancelotti en la medular.

Cierto es que tanto Eduardo Camavinga como Fede Valverde han jugado más minutos a lo largo de la temporada 2021/2022, pero son dos portentos físicos con funciones distintas dentro del equipo. De hecho, a Ceballos también le favorece el rol de Valverde, que en los últimos meses ha evolucionado de volante en el centro del campo a cuarto centrocampista por la derecha.

[El objetivo del Real Madrid sigue siendo Jude Bellingham, pero Casemiro no adelanta su fichaje]

Una función de comodín que le permite blindar la zona ancha en defensa y dar vuelo al equipo por la banda en ataque. Así, entre Camavinga y Ceballos serán los principales protagonistas a la hora de repartirse los minutos que no puedan disputar Modric o Kroos.

Cabe destacar la exigencia de la nueva temporada, en la que el Real Madrid jugará seis competiciones (cinco tras ganar la Supercopa de Europa) y en la que además tendrá lugar entre los meses de noviembre y diciembre el Mundial de Qatar.

Ceballos, al alza

A Ceballos además tampoco le perjudica demasiado la llegada de Tchouameni, el francés es un pivote puro, una posición en la que Ceballos no se desempeña. Y es precisamente Tchouameni el principal beneficiado de la salida de Casemiro.

Ceballos ha subido en el escalafón como uno de los primeros suplentes, pero es que Tchouameni adquiere prácticamente el rol de titular indiscutible.

Aurélien Tchouaméni conduce el balón. Real Madrid

Desde la salida de Marcos Llorente, Casemiro no había tenido un relevo puro en la plantilla, cuando él no estaba Kroos ejercía sus funciones y en momentos muy concretos Antonio Blanco, mirlo del Castilla ahora en el Cádiz, también jugaba en esa demarcación.

Ahora Tchouameni tiene el mismo problema y la misma ventaja que tuvo Casemiro durante años, es el único mediocentro defensivo puro de la plantilla. El futbolista francés es además una apuesta fuerte del club, que pagó una cifra alrededor de 80 millones de euros a comienzos del verano, adelantándose al Liverpool y al Paris Saint-Germain en la puja.

[Ceballos se agarra al Real Madrid: la puerta abierta de Ancelotti y su condición de agente libre en el 2023]

A sus 22 años, el '18' blanco llega siendo titular en la actual campeona del mundo, Francia, y con un bagaje de 134 partidos como profesional a sus espaldas a pesar de su juventud. De hecho, en las últimas dos temporadas en el Mónaco fue uno de los mejores futbolistas de la Ligue 1 y completó 92 encuentros entre los dos cursos.

En el Real Madrid tendrá la difícil tarea de hacer olvidar a Casemiro, que se va del Real Madrid con, entre otros muchos títulos, tres ligas y cinco Champions. Eso sí, Ancelotti ya le ha dado galones, aunque en la Supercopa el italiano jugó con el mismo once que en la final de la Champions de París, es decir, con Casemiro (que además fue MVP de la final), Tchouameni pudo debutar y jugar con la camiseta blanca unos minutos.

Tchouameni gana enteros

Y ahí no quedó, ya que en el estreno liguero en Almería Tchouameni fue titular por delante del propio Casemiro, ya que Ancelotti había anticipado una política de rotaciones más amplia que en campañas anteriores. Todo esto sucedió antes de conocerse la decisión de Casemiro de salir, pero en cualquier caso Ancelotti ya demostró la confianza que tiene en Tchouameni.

Ahora, el internacional francés será el principal escudero de Kroos y Modric, y entre los tres formarán el que, a priori, debe ser el centro del campo titular durante esta temporada. Dependiendo del partido les acompañará Valverde y en el banquillo esperarán Ceballos y Camavinga.

Casemiro levanta la Supercopa de Europa. REUTERS

En cualquier caso, el perfil de Tchouameni de especialista defensivo no le impide jugar como volante. Su posición ideal es la de '6', como Casemiro, pero su poderío físico, su buen trato de balón y su capacidad para llegar al área rival le permiten jugar como volante o en un doble-pivote con funciones algo más ofensivas.

En el caso de que Tchouameni no esté por sanción, lesión o decisión técnica, Ancelotti tiene dos opciones: Camavinga y Kroos. El alemán sabe lo que es jugar en esa posición, pero no es la ideal para él, siendo un jugador de 32 años, más de toque y que no cubre tanto campo físicamente. Aun así, Kroos ya hizo esa función durante la 2014/2015, justo cuando Casemiro estaba cedido en el Oporto.

[Así sería un Real Madrid sin Casemiro: lo que se pierde, Tchouaméni como relevo y Alaba de comodín]

La otra opción, y la más probable, es la de Camavinga. La otra promesa francesa del Real Madrid disputó muchos minutos la pasada campaña como mediocentro defensivo cuando no estaba Casemiro, y a su favor juegan su exuberante capacidad física y su intuición y talento defensivo, eso sí, su posición ideal es la de interior, ya que le permite explotar mejor todas sus virtudes técnicas y su llegada de segunda línea.

Alternativas en el centro del campo para Ancelotti pero que, con la salida de Casemiro, parece que tendrá en Tchouameni a su pivote titular y en Ceballos a uno de sus principales refuerzos saliendo desde la banda.

