Ancelotti: "¿Ausencias en el Balón de Oro? Nominar a todos los del Real Madrid podría dar problemas"

Carlo Ancelotti vuelve al ruedo. Tras levantar la Supercopa de Europa, el Real Madrid arranca su temporada liguera este domingo contra el Almería. Y el técnico, como marca el protocolo, se volvió a sentar en la sala de prensa de Valdebebas para analizar el partido. Ilusión es la palabra que mejor define el estado del italiano.

No se dejó nada en el tintero Ancelotti. Dio los nombres que le sorprendieron que no estuvieran en el Balón de Oro, dejó claro que Hazard jugará más este año y no quiso mojarse sobre el futuro de Ceballos y Asensio.

Sensaciones

"Las sensaciones son buenas. Tenemos toda la ilusión del mundo para esta temporada, para empezarla bien. Cada partido será muy competido a partir del de mañana".

Tchouameni - Casemiro

"Son compatibles. Los dos son pivotes, pero con características oferentes. Tchouameni tiene más llegada y Casemiro es más posicional. Jugarán alguna vez juntos y nos permite cambiar a un centro del campo con pareja de pivotes, en un 4-4-2".

Hazard jugará más

"No sé qué pensamiento tiene. Va a jugar más de lo que jugó el año pasado. Puede jugar en distintas posiciones. Está acostumbrado a jugar por la izquierda, pero también en la derecha y lo estamos probando como falso '9'. Ahí puede mostrar su calidad".

Courtois, ¿su mejor portero?

"Es muy complicado hacer una lista de los jugadores que he tenido, empezando por. los porteros. he tenido espectaculares como Buffon, Neuer, Casillas, Diego López... Courtois es de los mejores, pero no sé decir cuál es el mejor. Disfruto ahora de tener al mejor del mundo, que no es poco".

Futuro de Ceballos y Asensio

"Tengo que evaluar el momento. Están aquí, trabajando bien. Cada uno puede opinar sobre su futuro con el club. Estoy focalizado en la plantilla que tengo, hoy con Ceballos y Asensio. Si algo cambia en su cabeza, nos adaptaremos".

Progresión de Valverde

"Lo hizo muy bien en la segunda parte de la temporada. Titula es muy difícil decirlo, no hay nadie titular. Ha progresado y es una pieza muy importante. Es capaz de adaptarse a jugar por banda y eso nos ayuda mucho en los partidos. Su presencia y habilidad nos ha ayudado muchas veces".

Temporada atípica

"Hasta el Mundial no vamos a tener muchos problemas.Todos quieren ir en buena condición y se van a preparar bien con los partidos que tienen antes. La gran duda que tenemos es después del Mundial, cómo volverán los jugadores. Habitualmente después del Mundial se van de vacaciones y esta vez vuelven al momento importante de la temporada. Hay que evaluar el cansancio, dar descansos tras el Mundial... Son cosas que, a día de hoy, tenemos dudas".

Más rotaciones

"Las razones de las rotaciones son. por el hecho de tener una plantilla muy fuerte y hay que tener motivados a todos. También por el Mundial. Necesitamos una plantilla bastante larga y en condiciones. La idea es rotar un poco más comparado con el año pasado. Tengo una plantilla más completa".

Qué motiva a Ancelotti

"La pasión por este deporte y la ilusión que tengo por entrenar al mejor equipo del mundo. Me dan la motivación para levantarme todos los días y disfrutar de este momento tan bonito. Sé que esto algún día se puede acabar e intento que ese día llegue lo más lejos posible. Estoy feliz de entrenar a este club".

Ausencia de Kroos y otros en el Balón de Oro

"Me sorprende un poco -risas-. Kroos ha hecho una temporada fantástica. Nominar a todos los jugadores del Madrid podría ser un problema... Es extraño que no estén Kroos, Valverde, Militao, Alaba... No digo de ganar el Balón de Oro, pero sí estar en la lista porque han hecho una temporada fantástica".

Vinicius, fuera del podio de la UEFA

"Son evaluaciones que hacen. Noveno, octavo... Vinicius está muiy contento por lo que ha ganado, por lo que ha hecho... Marcó el gol de La Decimocuarta. No le importa no estar segundo o cuarto, ya luchará otros años".

Tener una plantilla grande

"Estamos manejándolo bien. Tener más de 20 te crea problemas en el planteamiento del entrenamiento. Diez contra diez, algunos queda fuera. Estamos rotando durante la semana y los jugadores lo entienden. No tenemos problemas. Lo perfecto serían 23, pero se puede arreglar sin problemas".

Posición de Rüdiger

"Está muy bien. Lo puse en banda izquierda, pero habitualmente será central. Es solo para una urgencia, que sé que es bastante eficaz también en banda. Lo utilizaré más como central".

Lo que piden a Vinicius

"Lo que esperamos de Vinicius es que siga con éxito, con continuidad del año pasado. Fue una temporada muy continua para él, no hubo momentos de verle cansado. Fue impresionante en este perfil, con continuidad y marcando mucho. Siempre fue determinante. Lo que le pedimos ees que siga así".

