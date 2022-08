Ancelotti y Pintus ultiman la preparación del Real Madrid para la Supercopa de Europa

El Real Madrid ya ve cómo la cuenta atrás del primer partido oficial de la temporada llega a su fin. Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico afrontaron este lunes la última sesión preparatoria en la capital de España de cara a la Supercopa de Europa. Los merengues viajan este martes a Helsinki para buscar el primer título de la temporada ante el Eintracht Frankfurt. En la sesión no hubo sobresaltos y el italiano no tendrá ningún problema para elegir a los jugadores con los que quiera disputar la competición.

El plan sigue su curso y la alineación que tenía prevista el transalpino no varía. Ancelotti tenía intención de repetir el once de la final de la Champions League ante el Liverpool en este estreno oficial y, si no se produce ningún percance en las últimas horas previas al choque, lo hará. La única duda podía ser la elección entre Fede Valverde y Rodrygo Goes en la banda derecha del ataque del Real Madrid, pero la idea es que sea el uruguayo quien empiece como titular la campaña.

En la sesión de este lunes, los focos estuvieron precisamente en el estado físico de los jugadores. Todos ellos presentan una forma espectacular tras seguir el plan de Antonio Pintus durante la pretemporada. En un año en el que nadie tiene ninguna certeza ante el calendario más extraño, el equipo médico está cuidando al milímetro a sus futbolistas para que no haya percances. Ante el Eintracht, Ancelotti tendrá a toda la plantilla disponible y si hay descartes serán por cuestión personal.

Vinicius Júnior, Karim Benzema y Casemiro sobre el césped de Valdebebas. Real Madrid

El Real Madrid disputa este miércoles el primer partido oficial de la temporada. En juego estará la Supercopa de Europa, que en esta ocasión se celebra en el Estadio Olímpico de Helsinki. El Eintracht será el rival como ganador de la Europa League en un duelo al que los alemanes llegan más preparados. En su caso, ya comenzaron la Bundesliga, aunque lo hicieran con malas noticias tras caer con estrépito ante el Bayern Múnich.

Los de Ancelotti afrontan la cita después de tres partidos de preparación en Estados Unidos. En busca de la quinta Supercopa de Europa de la historia del club, los merengues fueron de menos a más en la pretemporada hasta acabar con buenas sensaciones en la victoria ante la Juventus. Con la imagen que dejó el equipo ante los italianos como espejo, el Real Madrid quiere comenzar con buen pie una temporada en la que pueden conseguir seis títulos.

El día fue de mucha actividad física y técnica para los merengues. Dejando ya atrás las palizas de la pretemporada, Ancelotti y su cuerpo técnico perfilaron la forma de sus jugadores con una sesión en la que los jugadores pudieron demostrar su excelente estado de forma. Durante la preparación se ha hablado puntualmente del gran estado que gozan Vinicius Júnior, Ferland Mendy, Luka Modric y los recién llegados Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni.

También hubo espacio para la preparación técnica. Durante los últimos días se había visto a Karim Benzema afinando la puntería y el francés volvió a dejar varios gestos de calidad. Al mismo nivel se vio a Toni Kroos, que en principio seguirá formando parte de la medular con Casemiro y Modric de inicio ante el Eintracht. En la defensa también dará continuidad Ancelotti a los Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba y Mendy. Thibaut Courtois tapará la portería después de completar una buena pretemporada en la que dejó atrás las molestias físicas con las que terminó el año.

