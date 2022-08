Kroos marca el paso del Real Madrid: el motor del equipo y la extensión de Ancelotti dentro del campo

Cuando Toni Kroos fichó por el Real Madrid en el verano de 2014 en el club blanco sabían que se llevaban una ganga, ya que solo costó 25 millones de euros. Lo que era complicado de imaginar era el impacto y los títulos que ha tenido el futbolista alemán en el Real Madrid desde que se pusiera por primera vez la camiseta blanca.

Ahora, a punto de comenzar su novena temporada en el Santiago Bernabéu, el centrocampista teutón lo hace, una vez más, como un indiscutible en el equipo. El talento del ex del Bayern para medir los tempos de un partido, la capacidad para adaptarse a las distintas situaciones de partido y su precisión en el pase le han convertido en una figura clave para entender la última época dorada del Real Madrid, en la que el germano ha levantado, entro otros muchos trofeos, cuatro Champions League, tres de ellas consecutivas.

Un dato clave para entender la importancia de Kroos en el Real Madrid es que, en todas sus temporadas, nunca ha bajado de los 40 partidos. Su cifra más baja se registró en la 2020/201, donde disputó 42 encuentros. En el lado contrario, en la 2014/2015, su primer año, jugó su tope, 55 partidos.

Toni Kroos, durante la celebración de La Decimocuarta del Real Madrid AFP7 / Europa Press

Ahora, con el comienzo de la temporada 2022/2023 a la vuelta de la esquina, Toni Kroos tiene que enfrentarse a distintos retos para seguir demostrando que es una pieza clave en el equipo de Carlo Ancelotti. El primero de ellos es la edad. Kroos tiene 32 años, por lo que es normal que su cuota de partidos y minutos sea inferior que en temporadas pasadas. La parte positiva para el cuerpo técnico es que hay muchos y muy buenos jugadores en el centro del campo para sustituirle.

Esto es un arma de doble filo para Toni Kroos, que está acostumbrado a ser un fijo junto a Casemiro y a Modric, ya que la pujanza de Fede Valverde, Aurelien Tchouameni o Eduardo Camavinga pueden poner en entredicho su puesto en el equipo.

Aun así, los tres futbolistas mencionados tienen un corte más físico, una situación que le da ventaja tanto a Kroos como a Modric, mucho más virtuosos con el balón en los pies y de los mejores del mundo cuando se trata de sacar la pelota jugada hacia el campo rival.

El otro punto importante es su contrato. El compromiso del campeón del mundo con el Real Madrid va más allá de un documento firmado, aunque sabe que este finaliza en 2023. En un principio no debería haber habido ningún problema para prolongar el vínculo del alemán, pero ha sido el propio jugador el que ha querido dejar reposar el asunto.

Contrato hasta 2023

El motivo no es otro que su propio nivel. Al igual que Karim Benzema o Modric, Kroos sabe que es un veterano en la plantilla y no va a alargar su contrato si no considera que está al máximo nivel competitivo que se exige en el Real Madrid.

De momento eso no es un problema, ya que Kroos sigue siendo un baluarte en el centro del campo del equipo madridista, es una de las figuras del equipo y la afición le idolatra por su fútbol, su elegancia y sus muestras de madridismo.

Toni Kroos, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Es, de lejos, el futbolista alemán con más partidos en la historia del club, 365, muy lejos de los 308 de su más inmediato perseguidor, Uli Stielike. Además, se encuentra en el 29º puesto de la lista total.

Ahora, Kroos ha completado una pretemporada tranquila, tras retirarse de la selección no ha tenido compromisos con Alemania y ha podido prepararse para la nueva campaña. Ha disputado minutos de rodaje en la gira norteamericana con el equipo y ya apunta a la Supercopa.

Y es que queda menos de una semana para que se dispute el primer partido oficial y también el primer título del año, precisamente contra un equipo alemán, el Eintracht de Frankfurt. Una oportunidad para Kroos de agrandar su palmarés (26 títulos en total, 18 con el Real Madrid) y de reivindicarse ante la nueva competencia.

Carlo Ancelotti ya dijo hace unas semanas que los futbolistas que disputaron la final de la Champions en París contra el Liverpool, como Kroos, partirán con ventaja para hacerse con un puesto en el 'once' en la final de Helsinki. De repetir equipo, el técnico italiano alinearía a: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema.

La Supercopa, talismán

Precisamente el debut de Toni Kroos se produjo en una final de Supercopa de Europa. El alemán se estrenó como sustituto de Xabi Alonso (entonces sancionado y a unas semanas de marcharse al Bayern) en un equipo que acababa de ganar 'La Décima' y que buscaba un nuevo capitán para liderar barco. Y lo encontró rápido.

En aquella final Kroos dio un clínic futbolístico que sorprendió a propios y extraños, no necesitó tiempo de adaptación y fue uno de los jugadores de la final en un partido en el que el Real Madrid se impuso al Sevilla por 2-0 gracias a dos goles de Cristiano Ronaldo.

Toni Kroos, durante el partido frente al Manchester City Reuters

Ahora, el alemán podría levantar su quinta Supercopa europea, lo que sería la mejor manera de comenzar una temporada que será de lo más exigente para toda la plantilla. Tan solo cuatro días después de verse las caras con el campeón de la Europa League, el Real Madrid viajará a Almería para disputar la primera jornada del campeonato nacional de Liga contra el equipo andaluz.

Una vez comience el torneo doméstico habrá poca tregua, el calendario se verá comprimido al máximo porque el Mundial de Qatar se disputará, por primera vez en la historia, entre los meses de noviembre y diciembre. Esta situación cambia la planificación de los equipos, pero no demasiado la de Kroos, que renunció a su selección, con la que jugó 106 partidos y con la que ganó la Copa del Mundo en Rusia 2018.

