¿La última temporada de la 'CMK'?: el final de una era en el Real Madrid

El 4 de octubre de 2015 es una fecha importante en la historia moderna del Real Madrid. Aquel día fue la primera vez que los nombres de Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro aparecieron juntos en un once del equipo blanco. Casi siete años después, el legado que han dejado ya es inmenso.

El mejor centro del campo de los 120 años del Real Madrid tiene su propio sello: la CMK. Esas tres siglas tienen un peso fundamental en los éxitos recientes, destacando la conquista de cinco Champions League. Los tres son leyenda. Pero ese término, dentro de la grandeza que supone, tiene una connotación negativa: evoca al pasado.

Decir que Modric, Kroos y Casemiro lo son es un error. Vienen de haber sido tres pilares en una temporada histórica con la consecución de Liga y Champions. En la final de París fueron titulares y ofrecieron un altísimo nivel. Pero es cierto que arranca otra temporada y en el aire ronda la idea de que pueda ser la última del trío.

Una temporada de reflexión

Empezando por los contratos, Modric y Kroos solo tienen hasta 2023. Luka acaba de firmarlo hace unas semanas, por un año más como viene haciendo los últimos cursos. Kroos ya lo tenía firmado desde 2019, cuando amplió por cuatro años su compromiso con el Madrid. Que sigan más allá del año que viene no es seguro.

Modric hará 37 años el próximo mes de septiembre, aunque su edad no se corresponde ni con la energía ni con el nivel que desprende. Por eso mismo, no hubo dudas en el Madrid cuando se le propuso renovar por un año más al acabar la pasada temporada. Tampoco las tuvo el croata que se ve capaz de seguir rindiendo al máximo nivel.

Luka Modric renueva con el Real Madrid hasta 2023 Real Madrid

Hasta cuándo durará Modric es una incógnita. Este verano cumple una década como futbolista del Real Madrid, habiendo jugado 436 partidos con la camiseta blanca. En ese tiempo ha ido asumiendo cada vez más galones, algo que se refleja ahora al coger el rol de tercer capitán -por detrás de Benzema y Nacho- tras la salida de Marcelo.

El plan de Modric es retirarse en el Madrid, como lo es también de Kroos. El club le ofreció al alemán ampliar hasta 2024. Una muestra de que no tiene dudas de que podrá seguir rindiendo a buen nivel hasta entonces, recordando que tiene cinco años menos que Luka -cumplió 32 en enero-. Pero la respuesta de Toni fue lo más sincera posible.

Toni Kroos, durante la celebración de La Decimocuarta del Real Madrid AFP7 / Europa Press

Kroos no renovará por ahora. El alemán va a entrar en su último año de contrato y será durante este cuando mida si sigue o si no. En caso de no verse para ampliar su contrato, solo se plantea una alternativa: la retirada. Sí, esta podría ser la última temporada como profesional del '8' del Real Madrid.

Tampoco ha de sorprender en exceso, ya que el propio Kroos se ha encargado de aventurar un retiro 'prematuro' en su caso. En septiembre de 2021 dejó la selección alemana, teniendo solo 31 años, y en alguna ocasión ha advertido sobre el momento de colgar las botas: "Tendré 33 años cuando acabe -el contrato-; si con 29 hacemos una renovación de cuatro años mi idea, prácticamente, es acabar aquí. Mis sensaciones son que con 37 o 38 años no creo que siga jugando. Decidiré en el momento, pero la idea es que sea mi última renovación larga", decía ya años atrás.

Casemiro y Marcelo lideran la expedición del Real Madrid con La Decimocuarta Reuters

Más tranquilidad arroja el caso de Casemiro, por ahora. El brasileño, el más joven de los tres, cumplió 30 años en febrero. Hace doce meses renovó su contrato hasta 2025, por lo que tiene tres temporadas por delante vinculado al Madrid. Aunque este verano hay un cambio importante que le afecta: ya tiene sustituto.

Temporada tras temporada se habló de la falta de un sustituto para Casemiro, que se acostumbró a ser el jugador con más minutos del equipo. Su continuidad no debería correr peligro, aunque el Madrid dejará en sus manos su futuro ya que se lo ha ganado a pulso.

Vida más allá de la CMK

El final de una era está cada vez más cerca. Será una noticia difícil de digerir, ya que es imposible pensar en dar con un centro del campo igual que ese. En el Madrid, sin embargo, pueden respirar con cierta tranquilidad gracias al trabajo realizado para asegurarse el recambio de la CMK.

Fede Valverde, Eduardo Camavinga y el recién llegado Aurélien Tchouaméni recogerán el testigo más pronto que tarde. El uruguayo, en la primera plantilla desde 2018, ya tiene su peso en el equipo y Camavinga aterrizó de pie en el club la temporada pasada. Le llega el turno a Tchouaméni, que viene con el peso que le otorgan los 80 millones invertidos en su fichaje.

La obsesión del Madrid los últimos años era hacer menos dramático el relevo del centro del campo. Es tan alargada la sombra del trío que el club ve conveniente fichar una cuarta pieza con proyección para terminar de perfilar el futuro. El deseado es Jude Bellingham, aunque no es el único en la lista. Ese fichaje se hará en 2023.

Se solventó con la defensa -Alaba y Militao por Sergio Ramos y Varane- y, aunque costó, también con la salida de Cristiano Ronaldo -salto de Benzema + aparición de Vinicius y Rodrygo-. El turno de la CMK se acerca, pero los tres 'regalarán' al aficionado el placer de verles otra temporada más juntos. Y quien sabe si habrá más.

