Pochettino, sin filtros: la Champions del Real Madrid, Mbappé y la obsesión del PSG

Fue el pasado 5 de julio cuando el Paris Saint-Germain confirmó oficialmente el despido de Mauricio Pochettino y, a la vez, el nombramiento de Christophe Galtier como el nuevo entrenador del equipo. El entrenador argentino había guardado silencio hasta ahora, pero ha concedido una entrevista a Infobae en la que habla de su destitución, de la Champions League y de Kylian Mbappé, entre otros temas.

Pochettino ha destacado que para el PSG todo lo que no sea ganar la 'Orejona' es prácticamente un fracaso: "En el aspecto deportivo hemos ganado la Copa, la Supercopa y la liga en el año y medio, pero bueno, está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions siempre se puede pensar que ha sido un fracaso".

Parece que sin ganar la Champions no hay paraíso en París. Y no convertirse en campeón de Europa comienza a ser una particular obsesión para el PSG: "En todo caso, es un fracaso de 50 años, no solo con la llegada de los nuevos propietarios". Pese a esto, Pochettino ha apostado por su exequipo: "Yo creo que se va a conseguir porque los recursos están ahí. Insistiendo año tras año, el PSG seguro que va a poder lograr el sueño de ganar una Champions".

[El PSG paga un finiquito millonario a Mauricio Pochettino]

Hablar de la Champions y el PSG es hacerlo del Real Madrid. El club blanco ha eliminado al conjunto parisino en más de una ocasión en los últimos años. La última, la pasada campaña 2021/2022. Esta eliminación cayó como un auténtico jarro de agua fría en el Parque de los Príncipes. De hecho, se asegura que en el club francés buscan psicólogo por este golpe.

Pochettino ha asegurado que si por lo sucedido el curso pasado, otros también deberían contratar psicólogos: "Bueno... Habría que ponerle un psicólogo al Chelsea. Habría que ponerle un psicólogo al Manchester City. Habría que ponerle un psicólogo al Liverpool... y así. Si tiramos para atrás, también en las últimas Copas de Europa habría que ponerles un psicólogo a todos los equipos que se han enfrentado al Real Madrid".

Todos los jugadores del Real Madrid celebran el tercer gol de Karim Benzema al PSG REUTERS

Eso sí, no se ha olvidado de uno de los goles de la eliminatoria: "Creo que la falta de Benzema a Donnarumma existió y de haberse revisado en el VAR, hoy estaríamos hablando de otra cosa, de la eliminación del Madrid. Pero eso fue un detonante que dio mucha creencia al Real Madrid. Una energía diferente en su campo. Lógicamente, nosotros cometimos algún tipo de error, pero esto es fútbol y no tiene que pasar más allá de lo que es un análisis futbolístico".

"Primero hay que poder demostrar que es un problema psicológico. Y después, si es demostrable y es algo que se puede atacar, se atacará. ¿Qué pasó con Chelsea? ¿Qué pasó con el Manchester City, que en cinco minutos recibe tres goles? ¿Qué hablamos? ¿De un problema psicológico?", ha agregado Pochettino en el medio de su país.

Kylian Mbappé

Uno de los grandes nombres propios relacionados con el de Mauricio Pochettino durante su etapa en el banquillo del Parque de los Príncipes es el de Kylian Mbappé. Su relación con el delantero galo no siempre fue la mejor. Pero ambos querían lo mejor para el PSG. Después de muchos rumores sobre el futuro del jugador, antes del final de la pasada temporada se confirmó su continuidad.

Kylian Mbappé y Nasser Al-Khelaifi anunciando su renovación hasta 2025 PSG

"Lo que creo es que PSG ha hecho todo lo posible por retener a Kylian y también en eso estoy de acuerdo. Es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial en la actualidad y creo que el PSG, teniendo todos los recursos para hacerlo, lo ha convencido para quedarse. Pero tampoco creo que sea Kylian el que haya diseñado el nuevo proyecto. Los que mandan, en este caso el presidente, son los que habrán pensado que lo más conveniente era un nuevo proyecto en el club", ha asegurado el entrenador argentino.

