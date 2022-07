El agente de Rüdiger desvela cómo se gestó su fichaje por el Real Madrid: "Contactamos en 2016"

Antonio Rüdiger se convirtió en uno de los grandes nombres del principio del verano. Su salida del Chelsea, con quien terminaba contrato, estaba casi cantada y suponía una oportunidad enorme para muchos de los grandes clubes europeos. Por eso, el Real Madrid se lanzó a por su fichaje y se lo quitó a otros grandes como el FC Barcelona.

Después de lo demostrado en el equipo de Thomas Tuchel, quien con quien se proclamó campeón de la Champions, Rüdiger se ha convertido en uno de los mejores centrales del mundo. Su fichaje fue muy celebrado por buena parte de la afición madridista, ya que encima llegaba en una condición muy aprovechable: completamente gratis.

Ahora, Sahr Senesie, su agente y miembro de su peculiar familia, ha explicado cómo se produjo la difícil gestión de la decisión de a qué equipo ir y cómo organizar su llegada al Real Madrid. En cuanto apareció el club blanco, esa fue su primera opción. Pero tal y como reconoce Senesie en una entrevista con el diario alemán Kicker, no fue un proceso fácil.

"Al principio, el club se pone en contacto, se intercambia información. Luego, las personas clave del club hablan de ello internamente. La segunda vez, dejan su interés y preguntan si el jugador también estaría interesado. También se trata de un interés mutuo. En el mencionado segundo paso, también se puede comenzar a hablar de números, de lo que tienes en mente. Puedes responder a eso o esperar una conversación en una mesa y negociarlo allí".

Rüdiger y Gavi, en El Clásico de Las Vegas Reuters

"La clave era no precipitarse. Lo importante es salir de las conversaciones con una buena sensación. Cuando vuelva a llamar, la gente deberá estar contenta de volver a contestar el teléfono. En cualquier caso, el siguiente paso es involucrar al entrenador, y si se desea una conversación con el jugador, se llevará a cabo. Por último, está el componente legal".

Durante la meditación de qué harían con su futuro, tuvieron que lidiar también con la incertidumbre de qué pasaría con el Chelsea con la salida de Abramovich por la guerra entre Rusia y Ucrania: "Después de dos meses de incertidumbre, también con la vista puesta en los posibles nuevos propietarios del Chelsea y sus ideas, dos o tres clubes europeos de primera línea presionaron para tomar una decisión".

"Así que tuvimos que revaluar una situación, que, por cierto, Toni aún no conocía. Al final le comunicó a su entrenador Thomas Tuchel de forma bastante limpia que quería marcharse, tras tener que decidir entre seguir esperando con mucha incertidumbre, quizás hasta junio, o fichar por el Real Madrid".

Negociaciones rápidas con el Madrid

La parte buena era que al terminar contrato, el proceso de salida se hacía mucho más sencillo: "Ya no era necesario negociar entre los clubes, lo que facilitaba un poco las cosas. Sin embargo, entre el jugador y el club nuevo es realmente más difícil porque hay que incluir más puntos".

Presentación de Rüdiger con el Real Madrid, en directo

Senesie asegura que no fue ni siquiera necesario hablar directamente con Florentino Pérez: "El contacto fue directamente con el Real Madrid, no con él, sino con la dirección. No surgieron complicaciones, ya que estábamos en contacto con el club desde 2016. El interés se concretó en 2019, antes de que llegara la prohibición de fichar en el Chelsea y Toni no quiso forzar un traspaso por respeto a los responsables del Chelsea. El Chelsea no habría podido fichar un sustituto para él en ese momento".

Con quién sí ha habido un contacto directo ha sido con Carlo Ancelotti, uno de los principales valedores de su llegada a su nuevo equipo: "He estado en estrecho contacto con Carlo desde 2018, desde Nápoles. Carlo le explicó cómo concibe todo el asunto en términos deportivos. A Toni le gustó eso. Fue una conversación muy buena y reforzó aún más su buena sensación".

