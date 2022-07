De Endrick a Bellingham: los cracks que mantienen el mercado de fichajes del Real Madrid abierto

Queda más de un mes para que se cierre la ventana de fichajes de verano y, aunque el Real Madrid hizo los deberes pronto, no se puede dar por cerrada para el equipo blanco. Son varios los jugadores que se monitorean y que tienen al club pendiente por si se produce una situación ventajosa que facilite su contratación. Son operaciones difíciles en su mayoría, cuestión que provoca una distancia por parte del club cuando se les pregunta por estos nombres. Pero en ningún caso niegan la mayor.

Si hay algo que mantiene en alerta a la entidad es la posición del delantero centro y del extremo derecho. Todo depende de las salidas de Marco Asensio, Mariano Díaz y, quizá, Borja Mayoral. Con Eden Hazard confirmado, él y Rodrygo serán a priori quienes ocuparán una teórica posición de suplente de Karim Benzema. Pero el Real Madrid no deja de mirar al mercado con nombres como Serge Gnabry, Endrick y Henrique Araújo como opciones principales. Futuras estrellas como Gonzalo Sosa y Dario Osorio también están en la lista.

Tampoco se ha descartado la opción de hacer un gran fichaje para el lateral derecho. La confianza en Dani Carvajal es máxima, que estará arropado por Nacho Fernández, Lucas Vázquez y un Álvaro Odriozola cuya salida tampoco está cerrada si llegara una oferta que provocara satisfacción a las dos partes. Ahí, el nombre es el de Reece James, que será muy complicado sacar del Chelsea. Lo mismo sucede con un Jude Bellingham llamado a provocar una gran guerra en 2023.

Jude Bellingham, con el Borussia Dortmund Borussia Dortmund

El club está centrado en esa operación salida algo encasquillada en las últimas semanas. Aún así, tiene dinero en caja para afrontar cualquiera de estas operaciones. El fichaje de Aurélien Tchouaméni supuso un gran desembolso, pero la forma de gestionar el club de la directiva mantiene las cuentas tan saneadas como para hacer un movimiento de talla mundial. No se pueden cerrar las puertas mientras la ventana de traspasos esté abierta.

Quien más ilusión provoca entre la afición es Bellingham. El Borussia Dortmund, club que acostumbra a fichar barato y vender bien, sabe lo que tiene entre manos. Firmó a Jude en verano de 2020 por 25 millones de euros y ahora, solo dos años después, su valor casi se multiplica por cuatro: 80 'kilos', según el portal especializado Transfermarkt. Con contrato hasta 2025, no hay prisas para venderle. El Liverpool quiere traer de vuelta a Inglaterra a esta joya del fútbol británico.

Más complicada está la operación por Serge Gnabry. El delantero alemán renovó con el Bayern Múnich hasta 2026 en un movimiento por parte del equipo alemán que refuerza un ataque que se ha visto debilitado en los últimos días con la marcha de Robert Lewandowski al Fútbol Club Barcelona. Parece idílico que este verano dé marcha atrás, pero su nombre volverá a sonar en el futuro. El interés estuvo encima de la mesa hasta que tomó la decisión.

Crea más expectación Reece James. Pero parece que los planes del jugador pasan por ahora solo por el Chelsea. Así lo ha dejado claro en una entrevista en BBC Sport, donde asegura no pensar en un futuro fuera del club en el que ha crecido y del que ha sido fan desde niños. El foco está puesto en la batalla por la Premier League, que el curso pasado se decidió entre el Manchester City y el Liverpool. Mientras tanto, el Real Madrid crea futuro en La Fábrica para esta posición.

Reece James Chelsea FC

En el horno sí está la operación de Endrick. El Palmeiras le pondrá sobre la mesa su primer contrato profesional coincidiendo con su cumpleaños con una cláusula de salida de 60 millones de euros. En los últimos meses su nombre ha sonado con mucha fuerza para el Real Madrid. No es para menos. Hizo una gira también para conocer las instalaciones de los mejores clubes del continente y no faltó Valdebebas. Eso sí, no podrá llegar a Europa hasta la temporada 2024/2025.

No es la única perla joven que sigue el Real Madrid para la delantera. Henrique Araújo se dio a conocer durante la temporada pasada. Fue uno de los nombres propios de la última UEFA Youth League, en la que se coronó campeón liderando el equipo juvenil del Benfica. El '9' portugués es una de las joyas de la cantera del club lisboeta y se ha convertido en uno de los jugadores vigilados por la entidad merengue, que busca un ariete con proyección.

Mientras tanto, en Europa se calienta una batalla en la que los grandes clubes llevan tiempo posicionándose. Se trata de Gonzalo Sosa, joven centrocampista de Racing de Avellaneda que se prepara para saltar al Viejo Continente. Podrá hacerlo en 2023, cuando cumpla los 18 años. Entre sus pretendientes están Real Madrid y Barça. Entre la nómina de interesados, están también otros clubes como Manchester United, Paris Saint-Germain o Manchester City.

El último joven en sonar para el Real Madrid es Darío Osorio. El futbolista tiene tan solo 18 años y es canterano del Universidad de Chile. Aunque ha sido el Wolverhampton el que ha tomado la delantera al presentar una primera oferta por el jovencísimo jugador. Los Wolves habrían ofrecido 5 millones de euros por este extremo izquierdo. El club de la Premier League intenta cerrar el fichaje antes de que lleguen los 'cocos'.

