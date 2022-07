Rodrygo hace una promesa a la afición del Real Madrid: "Espero mostrar mi mejor versión este año"

Rodrygo Goes, futbolistas del Real Madrid Real Madrid

El Real Madrid continúa preparando la nueva campaña en Valdebebas. Pronto la plantilla merengue pondrá rumbo a Estados Unidos para continuar con la segunda fase de la pretemporada. En esta primera sesión de la semana, Rodrygo Goes ha dado sus impresiones en la televisión del club.

El futbolista brasileño, que pronto renovará hasta junio de 2028, ha hecho una particular promesa a la afición blanca: quiere seguir al máximo nivel para seguir dando alegrías al madridismo. Además, ha explicado que este inicio de pretemporada está siendo muy dura, pero que es lo necesario ahora para llegar a tope al inicio de curso.

Los días de salir de noche, de fiestas y de vacaciones han acabado. Y así Rodrygo ha querido incidir en que todos los días "intenta dormir temprano porque al día siguiente hay que entrenar nuevamente". Es algo que él hace a diario y que, según ha opinado, cree que hacen gran parte de sus compañeros.

"Han sido nueve días muy duros. Estamos trabajando mucho, la verdad que estamos muy bien. Estamos mejorando cada día, físicamente estamos cada vez mejor y mentalmente también, que es lo más importante. Vamos a seguir así, estamos haciendo muy buena pretemporada", ha comenzado diciendo Rodrygo.

Casemiro, Vinicius, Camavinga, Ferland Mendy y Rodrygo, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

"Son los entrenamientos más importantes porque hacemos el trabajo que no podemos realizar durante la temporada. Luego hay muchos partidos y no tenemos mucho tiempo para entrenar. Por eso tenemos que entrenar fuerte en estos días, para estar bien y aguantar toda la temporada", ha puesto de relieve el extremo.

"Estoy muy feliz por la temporada pasada, principalmente por el final. He estado muy bien, he jugado muchos partidos, metí goles y repartí asistencias. He mostrado mi mejor versión de fútbol y espero hacer lo mismo durante toda esta temporada", ha agregado el jugador brasileño.

Rutina diaria

Por último, Rodrygo se ha referido a lo que hace día a día en estas primeras semanas de trabajo en la Ciudad Real Madrid. Comer, entrenar, dormir. Además del necesario trabajo de recuperación con los fisioterapeutas. Por otro lado, ha destacado que se va pronto a la cama todos los días porque toca levantarse pronto nuevamente para comenzar una nueva jornada.

"Comer después de entrenar y dormir un poco. Luego recuperamos un poco con los fisios y después entrenamos de nuevo. Por la noche intentar dormir temprano porque al día siguiente hay que entrenar nuevamente. Es lo que yo hago y pienso que casi todos hacemos lo mismo", ha sentenciado el internacional canarinho.

