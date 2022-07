Pablo Laso: "¿Volver al Real Madrid? Siempre será mi casa"

Pablo Laso rompe su silencio 14 días después de que se produjera su salida de mutuo acuerdo del Real Madrid. El entrenador aprovechó la presentación de su campus de verano para que todo el mundo vea que goza de buena salud después del susto que sufrió en forma de infarto hace mes y medio. El técnico vitoriano agradeció a la entidad los 11 años que pasó dirigiendo al club y no cerró la puerta a regresar a la que él considera su "casa".

El exentrenador del Real Madrid aseguró sentirse "bastante bien" después del "infartito" en junio, dijo que su salud es "prioritaria" y afirmó que le "entristece" no ser el técnico del conjunto blanco en la temporada que comenzará en las próximas semanas. También explicó que volverá a sentarse en un banquillo si encuentra un proyecto que le ilusione, algo que todavía no ha sucedido. Negó los contactos con Estrella Roja y regateó la pregunta sobre la Selección.

Más tenso fue el instante en el que se habló sobre los informes médicos que el Real Madrid atendió para valorar que ocupara otro lugar o se pasara un año sabático hasta que mejorase su salud. "Para mí la prioridad es la salud, si corriera riesgo el primero que no entrenaría soy yo", aseguró. Negó que el club le hiciera una oferta, si no que le "comunicó que iríamos viendo" según su versión de los acontecimientos que EL ESPAÑOL adelantó. "No podía seguir entrenando, según ellos", finalizó.

Pablo Laso en su comparecencia. EFE

"Si estaban tan preocupados por mí, habría agradecido que me diesen todos los informes médicos posibles. Tengo la suerte de que el equipo médico que me trató, son de las que me fío. ¿El Madrid decide prescindir de mí? Eso es otra cosa. Tengo la certeza de que estoy bien. Yo no tengo los informes médicos del Madrid. Le agradecería al Madrid que me los pasara, por verlos. Yo me fío de los informes que yo manejo", recalcó el entrenador.

Laso asegura que tiene "una muy buena relación con Florentino Pérez" y que mantienen "contacto". Sobre cómo se lleva con el director de la sección de baloncesto, Juan Carlos Sánchez Lázaro, dijo que "nadie se lleva al 100% con su jefe", pero que "la productividad del Real Madrid ha sido muy buena, ganando muchos títulos en once años". El técnico vitoriano remarcó que guarda "grandes amigos" en el club.

[Por qué hay cardiólogos que recomiendan a Pablo Laso no entrenar al Real Madrid ni a otro equipo]

Si hay algo que le molestó de toda esta situación es que "familiares se enterasen por televisión" de su situación. Laso recalcó que "la primera prioridad para mí es la salud", que "si mañana hay un partido que quisiera dirigir" y su vida corriera peligro "evidentemente no entrenaría" y que se tomará su "tiempo" para poder volver a hacer lo que más le gusta: "mi pasión es entrenar". A pesar de la opinión de otros médicos, Laso avisa de que tiene "una función normal de corazón, sin cicatriz y sin secuela".

Sobre ser el relevo de Sergio Scariolo al frente del equipo nacional, Laso explicó que "el equipo tiene un seleccionador magnífico", calificando de "barra de bar" la pregunta sobre si le gustaría estar en ese puesto.

