Por qué hay cardiólogos que recomiendan a Pablo Laso no entrenar al Real Madrid ni a otro equipo

Pablo Laso ha recibido el beneplácito de su cardiólogo para volver a entrenar a cualquier equipo. El Real Madrid, con los informes que tiene de la salud del ya exentrenador, no quería correr ese riesgo y por eso le ofreció varias alternativas que el vitoriano no aceptó. El técnico anunció este martes que ya cuenta con esa alta médica para iniciar su nueva etapa en los banquillos, pero especialistas en la materia con los que ha contactado EL ESPAÑOL son más comedidos y recomiendan un tiempo de recuperación mayor.

Este martes se ha hecho oficial la noticia que EL ESPAÑOL adelantaba este lunes: que Chus Mateo sustituye a Pablo Laso al frente del Real Madrid. Esta decisión ha suscitado una situación en la que se contraponen las recomendaciones del cardiólogo que le trató tras sufrir el infarto el pasado 5 de junio y las de los especialistas consultados por el club, preocupado por la salud del entrenador que les ha hecho ganar 22 títulos en los últimos 11 años.

Este periódico ha hablado con la Dra. Amelia Carro, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), y la Dra. Araceli Boraita, jefa del Servicio de Cardiología del Centro de Medicina del Deporte del Consejo Superior de Deportes desde mayo 1988 hasta diciembre 2021. Ambas creen que para poder hacer una recomendación concreta "necesitan más información", pero coinciden en que "necesita un tiempo de transición más largo" antes de volver a entrenar.

Pablo Laso en el entrenamiento. Real Madrid

La Dra. Carro deja claro que "esa cicatriz que ha producido el infarto es para toda la vida". Para que la herida cicatrice, establece un tiempo mínimo de "un mes", justo el tiempo que ha transcurrido entre que se produjo el desafortunado acontecimiento y el momento en el que el cardiólogo de Laso le ha dado el alta médica. Tras eso, hay un "proceso de rehabilitación cardiaca mínimo", que la profesional sitúa en "tres meses" en los que el paciente se expone a "tres tipos de riesgos" si no lo respeta.

Según Carro, "existe un riesgo de volver a provocar un infarto, que lo llamaríamos riesgo isquémico". El segundo de los peligros que asume el paciente que decide volver a la misma vida que llevaba antes de sufrir el problema cardíaco es el "riesgo arrítmico", en el que la "cicatriz funciona como un cortocircuito que puede provocar arritmias ventriculares". El último es el "riesgo de insuficiencia cardíaca" en el que "el corazón no puede cumplir su función de bombear sangre adecuadamente".

[Pablo Laso, el corazón de un Real Madrid campeón: una Liga para la Historia de la mano de Chus Mateo]

Sobre ese riesgo, la Dra. Boraita expone que "es una persona que tiene una cardiopatía isquémica y se tiene que cuidar". "Debe evitar los factores de riesgo", apunta una de las personalidades más importantes en el deporte en cuanto a cardiopatías que, por ejemplo, ha participado en las guías europeas del año 2020 sobre ejercicio físico y actividad deportiva en pacientes con enfermedades cardiovasculares.

Boraita entiende que "si sigue siendo entrenador", "le va a costar no estresarse" apuntando a uno de los factores de riesgo que debe evitar "no solo los tres meses de proceso de rehabilitación cardiaca, si no toda la vida". La doctora apunta a que con esa alta médica, Laso debe ir haciendo ejercicio moderado para recuperar su vida normal, pero también debe controlar "unas cifras ideales de colesterol, los niveles de glucosa, el sobrepeso, no fumar y el estrés".

"Una transición"

Esto explica que el Real Madrid haya planteado a Laso que se tomara un tiempo de recuperación más largo. La Dra. Carro indica que a un entrenador de máximo nivel le propondría "una transición" en la que "no pierda el contacto con el equipo", "que vaya a ver los entrenamientos" y que regrese, por ejemplo, "entrenando a un equipo base". Todo esto para que no cambie del todo con su vida anterior ya que, bajo su criterio, "romper es muy brusco y tampoco es bueno para su salud física y emocional".

La Dra. Carro deja claro que "la transición es necesaria" porque "en el momento en el que se pone al frente del equipo pueden venir miedos". Esos temores a los que hace alusión la cardióloga los explica con ejemplos como "me viene un dolor en la nariz y voy a pensar que es un infarto otra vez". "Necesitas un tiempo de transición experimentando sensaciones como que te duela la cabeza y no pensar que por ello te va a pasar algo", explica.

[El Madrid sustituye a Laso por Chus Mateo por su infarto: planea la sombra de Pinedo sobre el club]

Es más, la Dra. Boraita, recalca la importancia de limitar los factores de riesgo en los tres primeros meses por la implantación del stent coronario farmacoactivo. Este dispositivo controla a la larga que haya menos posibilidades de que se produzca "una nueva trombosis coronaria". Pero, en esta franja de tiempo que dura el proceso de rehabilitación cardiaca, hay un aumento de riesgo de "trombosis aguda". "Es importante cuidar ese intervalo temporal de riesgo y hacer una revaluación completa de la situación para orientar los pasos siguientes", apunta la Dra. Carro.

Boraita entiende que la vida de Pablo Laso "es su trabajo", pero que siendo entrenador de un equipo como es el Real Madrid "comprenderás que en los partidos el estrés es difícil de controlar". Es por lo que recomienda al técnico que "es importante que todos los demás factores de riesgo estén controlados". Ambas cardiólogas recalcan la importancia de las pruebas a las que se debe someter a los tres meses, ya que determinarán "su futuro".

La responsabilidad

Sobre la responsabilidad de recomendar a un entrenador que vuelva a la actividad en ese período de rehabilitación cardíaca, la Dra. Carro explica que es "compartida". "Dejas bien reflejado en la historia clínica del paciente lo que tú le recomiendas si esta persona está dispuesta a asumir un riesgo a pesar de que se exponen a las consecuencias descritas", recalca. El médico ha dado esa alta a Laso, pero el técnico asume el riesgo al que se enfrenta ante situaciones de tensión en un banquillo.

En todo momento recalcan las cardiólogas que "ningún infarto es igual". La Dra. Carro explica que "son muchas las variables que entran en esta decisión", así como que "no todo el mundo soporta la presión de la misma manera". "He visto a deportistas que vuelven a hacer actividad física al mes de sufrir un infarto, pero en ningún caso de regresar a la competición", asegura la profesional asociada a la Sociedad Española de Cardiología. Ojalá Laso regrese con la misma salud que ha gozado siempre.

Sigue los temas que te interesan