Rodrygo renueva con el Real Madrid hasta 2028

El Real Madrid blinda a Rodrygo Goes. Club y futbolista han llegado a un acuerdo para seguir con su vinculación hasta junio de 2028. Renovación que venía sonando en las últimas semanas. El jugador brasileño dejó claro que su sitio está en el Santiago Bernabéu. Dicho y hecho. Su paso adelante en los últimos meses tiene premio.

Renovación hasta el año 2028 y 1000 millones de cláusula. Rodrygo pasa así a formar parte del club de los 1000. Una cantidad prohibitiva hasta para esos conocidos como 'clubes-estado'. Un gran triunfo para el juego, pero sobre todo para la entidad de Concha Espina. Y es que el joven futbolista fue fichado dentro de esa política de captación de los valores de presente y futuro.

Rodrygo tenía firmado con el Real Madrid hasta el año 2025, pero con este acuerdo, que se confirmará oficialmente en los próximos días, este vínculo se amplía en tres temporadas más. Esta renovación llegará, además, con un acto por parte del club blanco para escenificar la apuesta que continúan haciendo por los jóvenes futbolistas, en general, y por el ex del Santos, en particular.

[Así rechazó Rodrygo fichar por el Barça: "Mi padre llegó con las dos camisetas y elegí la del Real Madrid"]

Esta prolongación del contrato del brasileño irá de la mano de una importante subida de su sueldo. El objetivo es que se sienta como en casa, algo que ya es Madrid para él, tal y como ha venido asegurando en los últimos meses. Rodrygo seguirá vistiendo de blanco, como mínimo, hasta 2028. Seguirá así viviendo el sueño de su vida.

El club de los 1000

Hace ya varios años que el Real Madrid, siguiendo la gran gestión económica de Florentino Pérez, blinda a sus estrellas con cláusulas prohibitivas para las entidades que parecen tener dinero ilimitado. El último en entrar a este particular 'club de los 1000' es un Rodrygo Goes que parece mantener un idilio con la Champions League y que fue una de las piezas más importantes en la consecución de La Decimocuarta.

Rodrygo Goes muerde la medalla de La Decimocuarta Europa Press

El siguiente en sumarse al 'plan renove' en el Real Madrid, y también a unirse al 'club de los 1000' anteriormente mencionado, sería un Eder Militao, compatriota de Rodrygo Goes, que ha dado un gran paso adelante en la jerarquía merengue en la última temporada. Un papel muy complicado después de la salida de pesos pesados en el centro de la defensa como Sergio Ramos o Raphaël Varane.

Fidelidad madridista

En los últimos meses se llegó a dudar de la continuidad de Rodrygo más allá del final de la temporada 2021/2022. La llegada de Mbappé dejaba a algunos jugadores blancos con una posición complicada para el futuro. Pero Kylian acabó renovando con el Paris Saint-Germain. Eso cambió el panorama para los Rodrygo, Hazard y compañía. Aunque todavía existe la incertidumbre con Asensio.

Parecieron llegar cantos de sirena procedentes de la Premier League, pero el actual '21' blanco no tuvo ninguna duda: su futuro no pasa por otro sitio que no sea en el Santiago Bernabéu. Ya tiene la primera 'Orejona' de su carrera y su objetivo es seguir haciendo historia en el mejor equipo de fútbol del mundo.

Sigue los temas que te interesan