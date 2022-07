El Real Madrid se apunta al 'Plan': seguimiento a Brahim para 2023

Brahim Díaz, en un partido del AC Milan de la temporada 2021/2022 Jonathan Moscrop / CSM via ZUMA Pr / DPA

Brahim Díaz jugará en el AC Milan durante esta nueva temporada 2022/2023 que está a punto de comenzar. El futbolista malagueño se ha convertido en una pieza muy importante de la escuadra rossonera y lo seguirá siendo durante la segunda campaña de cesión que apalabró el club italiano con el Real Madrid en el acuerdo de cesión.

En la casa blanca se tuvo sobre la mesa el debate ante una posible repesca del futbolista. Pero dado lo que ha progresado en tan solo una temporada en la Serie A, su consagración en la élite del fútbol puede producirse ya en el curso que viene. Después llegará el momento de tomar decisiones y ahí el Real Madrid cuenta con él para su futuro.

Sin Isco ya en la plantilla, con Asensio en la rampa de salida, si no es esta campaña se irá el verano que viene, la opción de Brahim se dispara. Talento nacional con un gran poder de creación de juego y también de llegada. Un perfil como el suyo se está agotando en el actual Real Madrid. Y de confirmarse su regreso en 2023, no solo llenaría este hueco, sino que elevaría la calidad.

Evolución y consagración

Fue en enero del año 2019 cuando el Real Madrid se hizo con los servicios de Brahim Díaz. Ya en el verano de 2020, el malagueño salió rumbo a Italia para comenzar un periplo que va a durar tres temporadas en el Calcio. El acuerdo entre el club de Concha Espina y el Milan por él fue de una campaña, pero vistos los resultados, ambas entidades no tardaron en volver a ponerse de acuerdo para un nuevo préstamo.

De esa 2020/2021 en la que el jugador cayó de pie en San Siro, al siguiente acuerdo de cesión por las temporadas 2021/2022 y 2022/2023. En el Milan nunca han tenido dudas de cumplir el negocio hecho con el Real Madrid, mientras que en la casa blanca sí que se meditó repescarle ya este verano. Sin embargo, su evolución ha sido tal que lo mejor es que continúe siguiendo este camino que ha tomado directo a la consagración.

En su primera campaña en Milán, ya disputó 39 partidos para firmar 7 goles y 4 asistencias. Registros que rompió el pasado curso. En la 2021/2022, fue uno de los líderes del equipo rossonero en su conquista del Scudetto once años después. 3 dianas y mismo número de pases de gol a sus compañeros en los 31 encuentros en los que participó en la Serie A, que aumentaron hasta los 40 entre todas las competiciones. Tan solo la Covid-19 pudo pararle durante un mes.

Un '10'

No todo ha sido un camino de rosas, pero Brahim Díaz ha conseguido sobreponerse a cualquier atisbo de dificultad en estos últimos años. Sin complejos, no dudó en hacer suyo un dorsal con tanto peso histórico como es el '10'. A sus 23 años es el '10' del AC Milan y quién sabe si en un futuro no muy lejano hereda este número del mismísimo Luka Modric.

Brahim Díaz, con la camiseta del AC Milan AFP7 / Europa Press

Su juventud no hace más que invitar al optimismo respecto a su progresión. El Milan ya han hincado el diente tras años en un segundo plano y se aferran a figuras como la de Brahim para soñar con algo más grande este nuevo curso que está a punto de comenzar.

De todo ello será testigo principal un Real Madrid que no piensa a apartar la mirada de Brahim. Con el equipo merengue tiene contrato hasta junio de 2025. Una vez llegue julio de 2023, se tomarán decisiones. Hoy por hoy, parece complicado que el destino del futbolista no sea jugar en el Santiago Bernabéu. El 'Plan' está en marcha.

