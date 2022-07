Jovic y Mayoral, dos ventas del Real Madrid en vilo por la economía: Getafe, Celta y Fiorentina esperan

El ataque del Real Madrid es protagonista en el mercado de fichajes. No lo es por sus llegadas, ya que no llegará ningún futbolista si no hay sorpresas. Las ventas acaparan toda la atención en el equipo merengue y de ellas depende la preparación de la temporada. Hay dos jugadores en concreto que están teniendo más actividad: Luka Jovic y Borja Mayoral. El serbio se encamina a abandonar la entidad rumbo a la Fiorentina. El canterano, en último año de contrato, podría salir si llega una oferta atractiva de Celta o Getafe.

El serbio es el que más asegurada tiene su salida. Jovic, después de dos temporadas en las que no ha conseguido adaptarse al Real Madrid, quiere tener protagonismo de cara al Mundial de Qatar 2022. La economía de la Fiorentina podría cambiar en función de alguna salida, por lo que a los blancos no les importa esperar para conseguir una mejor cantidad de dinero. Lo normal es que sea una cesión en la que asumirán los dos clubes el salario. La cuestión ahora está en incluir una opción de compra opcional u obligatoria, que dependerá de la situación financiera de los italianos.

El Real Madrid tiene menos prisa aún con la situación de Borja Mayoral. Ancelotti quiere contar con él, más que con Jovic o Mariano. El problema es que el segundo no es seguro que vaya a salir. Teniendo en cuenta que está en último año de contrato y hay equipos interesados en su fichaje, su venta supondría algún beneficio que sería bien recibido en la entidad. El Celta podría lanzarse a por él, ya que necesitan un acompañante en ataque para Iago Aspas. El Getafe, donde estuvo cedido la última parte de la pasada temporada, le quiere. Podría quererle más después de que Enes Unal haya recibido propuestas interesantes.

Todo está listo para que Luka Jovic se convierta en futbolista de la Fiorentina. El anuncio debería llegar la próxima semana, una vez que el acuerdo es total entre el Real Madrid y el equipo viola para su cesión. El delantero serbio firmará hasta junio de 2023, aterrizando así en la Serie A de cara al curso que viene. La operación lleva semanas fraguándose y en los últimos días se ha acelerado para cerrar un acuerdo.

La Fiorentina encuentra un delantero que pueda ocupar el hueco que dejó Dusan Vlahovic, compatriota de Jovic, con su marcha a la Juventus en enero y el jugador tendrá la fuente de minutos que necesita a sus 24 años y que no podía obtener en el Real Madrid. Lo que sí es seguro es que su salario, casi 5 millones netos, será compartido entre los dos clubes, haciéndose cargo cada uno de un 50%. Lo que se está valorando es una opción de compra.

Luka Jovic antes de un partido con el Real Madrid Europa Press

Para ello, la economía de la Fiorentina debe mejorar. Ahora recibirá gran parte de los 40 millones que fijó con la Juventus por la cesión con compra obligatoria de Federico Chiesa. Además, el defensa Nikola Milenkovic, también serbio, está en la agenda del Inter y eso podría dejar una buena caja. A eso habrá que sumarle la situación económica general de la entidad viola, que, como todos los clubes de la Serie A, está algo apurada a pesar de haber recibido también mucho dinero por Vlahovic.

Las entidades cierran el balance de la temporada este jueves 30 de junio. Rocco B. Commisso, dueño de una de las principales operadoras de televisión por cable de Estados Unidos, compró la entidad en 2019 y desde entonces lucha por saldar deudas del pasado de la Fiorentina. Ha acabado esta temporada en la séptima posición, clasificándose para la novedosa Conference League. Aún así, eso no les reportara grandes beneficios. Por eso no están en condiciones de ofrecer una gran opción de compra.

Tres vías para Mayoral

La oportunidad de jugar en el Real Madrid para un canterano blanco es el último paso de su realización como jugador de fútbol profesional. Llegar al primer equipo es algo que ya hizo Borja Mayoral hace tiempo. El delantero de Parla siempre ha sido un valor especial para el club y en la 2022/2023 tendrá la oportunidad definitiva para asentarse en la entidad. Se ha ganado la oportunidad después de vivir varias cesiones clave para su madurez.

A sus 25 años y con contrato hasta 2023, entra en una temporada en la que será delantero suplente de Karim Benzema si el club consigue desprenderse de Luka Jovic y Mariano Díaz. La entidad confiará en un hombre de la casa para dar el relevo al mejor jugador del mundo cuando Carlo Ancelotti lo considere. Junto a Rodrygo Goes, que también tendrá la oportunidad de jugar como referencia, y el prometedor Juanmi Latasa, estará ante su última tentativa para triunfar de blanco.

Borja Mayoral celebra un gol con el Getafe. LALIGA

Pero también genera interés en La Liga y la Serie A. El Monza recién ascendido ha preguntado por él, pero al jugador no le atrae. Una de las prioridades del Celta de Vigo será reforzar su delantera este verano. Con este objetivo, el cuadro celeste estaría en condiciones de presentar una gran oferta al Real Madrid por Borja Mayoral. La pretemporada 2022/2023 comenzará este lunes 4 de julio y Eduardo Coudet apenas cuenta con un puñado de atacantes. En A Sede son conscientes de la imperiosa necesidad de firmar delanteros y ya ha contactado con su entorno.

El Getafe estará pendiente este verano de la situación de Borja Mayoral. No es ningún secreto el hecho de que el conjunto azulón quiere que el atacante de Parla siga otro año más en la entidad. Sus seis goles en media temporada y la pareja que forma junto a Enes Ünal dan buena muestra de ello. Precisamente, el turco ha recibido el interés de la Juventus y, si llegan a los 25 millones que quiere el equipo del sur de Madrid, podría abrir un proceso de compra por el jugador merengue. En cualquier caso, también tienen activa la vía de la cesión para Mariano. Depende más del jugador que del club, que le quiere.

