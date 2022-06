Tino Asprilla, el fan más excéntrico de Vinicius: "Vendo condones, el sexo siempre fue parte de mí"

Vinicius ha dado un cambio radical en su fútbol y su manera de actuar en el Real Madrid. Siempre le puso ilusión y ganas. Pero ahora es más profesional que nunca, más dedicado a su labor que nunca y más efectivo que nunca. Así ha terminado la que ya es con diferencia su temporada más acertada a nivel goleador y a nivel asistente.

Eso ha provocado que se haya ganado nuevos aficionados y uno de los últimos en confirmar su admiración por el brasileño ha sido el mítico futbolista Faustino Asprilla. Polémico y excéntrico como pocos, el que fuera gran delantero del Parma en la década de los 90 tras salir de su país no ha dudado en publicar a los cuatro vientos su predilección por el extremo del Real Madrid.

En una entrevista en La Gazetta dello Sport ha hablado sobre el fútbol actual y las diferencias que había cuando él estaba en el campo. Asegura que ya no hay tantos regateadores y jugadores de fantasía como había antes y por eso precisamente se declara gran fan de Vinicius.

Vinicius Júnior, celebrando el gol del Real Madrid en la final de la Champions League 2021/2022

"Yo miro fútbol, pero todos parecen soldados a las órdenes del entrenador. Si falla, fuera. Dime uno que regatee hoy en día... Me gusta Vinicius del Real Madrid, me veo un poco en él". Una comparación que podría asemejarse con el balón en los pies, aunque fuera del terreno de juego, la actitud de Vinicius nada tiene que ver con la díscola imagen que se ganó Faustino Asprilla durante sus años de futbolista antes de que las lesiones cortaran su gran progresión.

A sus 52 años recuerda cómo fue su trayectoria, la cual estuvo marcada por la figura de Pablo Escobar. Fue el narcotraficante más famoso de la historia quien terminó dando el visto bueno a su salida de Nacional Medellín para poder cumplir su sueño de jugar en Europa. Llegó a Italia y deslumbró en la Serie A con el Parma.

Asprilla, un genio incomprendido

Sin embargo, nunca fue muy amigo de la disciplina: "No seguía las reglas. Un día Nevio Scala me pidió que corriera por las murallas de la ciudadela y le dije que no era Forrest Gump. El fútbol para mí siempre ha sido divertido. Sin reglas, sin esquemas".

Tino Asprilla también cuenta ahora a qué dedica sus días y es que alejado del mundo del fútbol, tiene varios negocios en marcha. Algunos directamente con el gobierno de Colombia y otros más excéntricos, como su marca de preservativos.

Faustino Asprilla, exjugador colombiano

"¿Cómo estoy? Excelente. Tengo una finca, vendo caña de azúcar al gobierno colombiano y a través de una campaña publicitaria vendo condones. Ya saben, el sexo siempre ha sido importante para mí". Eso es una realidad que Aspirlla se encarga de dejar clara en todas sus apariciones y es que él mismo define así su modo de vida: "Soy Asprilla: mucho sexo, sin reglas, pura vida".

Ahora, además de todo eso, pasa mucho tiempo viendo y disfrutando con Vinicius Junior, quien este año se ha ganado más fans que nunca gracias a su enorme temporada con el Real Madrid. El extremo brasileño se ha consolidado ya como uno de los mejores del mundo.

