Tite reconoce que el Real Madrid le hizo una oferta para su fichaje: "Después del Mundial..."

Todo entrenador en el mundo desea ocupar el banquillo del Real Madrid en algún momento. Aún así, Tite presume de haber dicho no a establecer conversaciones con la entidad merengue. El seleccionador de Brasil explica que le dijo claramente "no te acerques" al club de Chamartín en 2018, justo antes del Mundial de Rusia porque su sueño era "ganar la Copa del Mundo" y eso podría distraerle. Ahora, declara que después de Qatar 2022 decidirá "su futuro".

De esta manera, Tite deja abierta la puerta a recalar en el club merengue. Después de explicar que en el pasado ha tenido ofertas de Paris Saint-Germain o Sporting de Portugal, el brasileño recalca que centra todos sus esfuerzos en conseguir el cetro Mundial con la Canarinha. Carlo Ancelotti tiene contrato hasta 2024, cuenta con la complicidad del club y no hay planes para sustituirle tras su gran temporada en la que ha levantado La Liga y la Champions League.

El de Tite no es el primer nombre que se apunta en una futura lista de candidatos. En los últimos meses han aparecido los de Oliver Glasner o Christophe Galtier, técnicos revelaciones en Alemania y Francia. La figura de Jürgen Klopp siempre estará unida a una futura aventura, así como en España hay dos favoritos para entrenar un día al Real Madrid: Raúl González y Xabi Alonso. En cualquier caso, Ancelotti sigue siendo el hombre de la directiva merengue.

Tite, durante un entrenamiento con Brasil. REUTERS

"Sí, Real Madrid y Sporting. Lo que me gusta es que cuando un club europeo tiene interés en un profesional, tienen una conversación para explicar lo que necesitan. Esto es realmente genial. Había otro club que quería hablar conmigo y le dije que no: el PSG. No quiero y no lo haré. No quiero abrir esa posibilidad de otra cosa. Quiero estar centrado en mi trabajo. Después será otra historia", apuntó el seleccionador brasileño en una entrevista en The Guardian.

Tite detalla cuándo se produjeron esos contactos. "Antes del Mundial, el Real Madrid dijo que querían hablar y dije que no, no hablaré, no te acerques. Quiero estar en paz conmigo mismo y con mi trabajo. Estoy dando lo mejor de mí. Cuando haces algo en paralelo, no lo haces al máximo. Recibí ofertas del Real Madrid, PSG y Sporting. Pero yo no quería eso. Quiero ganar la Copa del Mundo. Después de la Copa del Mundo, decidiré mi futuro", finalizó.

Para el futuro del equipo blanco siguen apareciendo nombres en el mercado. Uno de los favoritos es Raúl González. El entrenador del Real Madrid Castilla dijo recientemente que está "a disposición" del conjunto merengue "para lo que necesite". Ya cuando llegó Ancelotti surgió su nombre como una gran posibilidad. "Mi sueño es el día a día. Decidí ser entrenador, soy una persona de club y me intento preparar. El tiempo dirá...", apuntó en marzo.

El nivel de la complicidad de Florentino Pérez y Carlo Ancelotti es total. Se pudo ver el día de la remontada ante el Manchester City que daba acceso a la final de la Champions League. "Gracias por traerme aquí, presi". Esas cinco palabras son las que le dijo el técnico italiano que fueron correspondidas por el máximo mandatario con un "gracias por venir", tal y como explicó recientemente. El transalpino no puede estar más agradecido, ya que nunca pensaba que volvería a entrenar al club merengue.

