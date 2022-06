La madurez de Borja Mayoral: el perfecto suplente de Karim Benzema en el Real Madrid

La oportunidad de jugar en el Real Madrid para un canterano blanco es el último paso de su realización como jugador de fútbol profesional. Llegar al primer equipo es algo que ya hizo Borja Mayoral hace tiempo. El delantero de Parla siempre ha sido un valor especial para el club y en la 2022/2023 tendrá la oportunidad definitiva para asentarse en la entidad. Se ha ganado la oportunidad después de vivir varias cesiones clave para su madurez.

Tras la 2017/2018, en la que fue parte de una plantilla que tocó el techo del fútbol mundial con su cuarta Champions League en cinco años y la tercera consecutiva, han pasado cuatro temporadas en las que Mayoral ha ido ampliando su repertorio como delantero. Las cesiones en el Levante, la AS Roma y el Getafe han ido puliendo las virtudes de uno de los delanteros más prometedores de La Fábrica.

A sus 25 años y con contrato hasta 2023, entra en una temporada en la que será delantero suplente de Karim Benzema si el club consigue desprenderse de Luka Jovic y Mariano Díaz. La entidad confiará en un hombre de la casa para dar el relevo al mejor jugador del mundo cuando Carlo Ancelotti lo considere. Junto a Rodrygo Goes, que también tendrá la oportunidad de jugar como referencia, y el prometedor Juanmi Latasa, estará ante su última tentativa para triunfar de blanco.

Borja Mayoral celebra un gol con el Getafe. LALIGA

El Real Madrid necesitaba un refuerzo por líneas para su proyecto de la próxima temporada. Los fichajes de Rüdiger y Tchouaméni apuntalan la defensa y el centro del campo, y ahora necesita un delantero que dé descanso a Benzema. El francés, con 34 años, está obligado a dosificarse y Ancelotti busca una alternativa con un futbolista que sea bueno y barato y que tenga un perfil similar al francés: un nueve dinámico con pegada y fútbol para complementar el ataque.

La cuestión está en que, de momento, hay tres nueves. Para que Mayoral tenga hueco debe salir uno seguro, incluso convendría que salgan los dos para que el de Parla aglutine todos los minutos que no juegue Benzema. Jovic está decidido a marcharse, sus representantes le están buscando equipo; Mariano también parece más proclive este verano a dejar el Madrid. Pero en ambos casos el problema es el mismo: encontrar un equipo que se haga cargo de gran parte de sus salarios, que son de primer nivel y no están al alcance de la mayoría de clubes.

[Mariano, objetivo del Getafe: el Real Madrid quiere una venta]

En lo deportivo, el equipo necesita otro delantero. El gol está demasiado caro en el mercado. Jovic y Mariano no han cubierto esas expectativas como relevos de Karim. Son arietes estáticos que participan lo justo en el juego y que fijan su posición en el área rival en busca de rematar lo que les llegue. Pero el Madrid busca un atacante que, además de ser un nueve, salga del área, que sepa jugar por las bandas para crear jugadas. Hay pocos que cumplan con esas funciones y los que hay son demasiado caros.

El Madrid tiene dinero en caja para reforzar el ataque, pero no está por la labor de pagar los sobreprecios que aprovechan los equipos para traspasar a los delanteros que brillaron la temporada pasada. El delantero centro que tenía anotado en su agenda era Haaland, pero acabó fichando por el City. Tras la traición de Kylian Mbappé, los blancos se han quedado sin los dos objetivos prioritarios que tenía en su agenda para el ataque.

[Haaland y el Manchester City confirman el fichaje del noruego: "He sido fan del City toda mi vida"]

"El tren del Real Madrid no se me ha escapado aún, ni mucho menos. Me queda un año de contrato con el Real Madrid. Ya me he asentado en la élite y he cumplido muchos sueños, pero me quedan muchos sueños por cumplir y tengo mucho tiempo para demostrar cosas. Jugar en el Madrid es uno de esos sueños y puede suceder en algún momento. Me tienen en cuenta. Me cabreo a veces con tanta cesión, pero quiere decir que no me dejan escapar fácil", recalcaba durante la temporada.

Mayoral tiene la convicción de que está ante su momento en el Real Madrid. El próximo 8 de julio llegará el momento clave con el primer cara a cara con Ancelotti. Para entonces, confía en que los futuros de Jovic y Mariano también se hayan aclarado. Reúne características y carácter para ser el mejor suplente de Benzema. Sus últimos minutos en el Getafe son un buen preludio de lo que puede dar a este equipo.

Sigue los temas que te interesan