Marcelo: "He ganado cinco Champions y en la que más importante me he sentido ha sido esta última"

Fin de una bonita historia. Marcelo se ha despedido este lunes del Real Madrid y lo ha hecho en un acto celebrado en Valdebebas y que estuvo cargado de emoción. Acompañado de Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, algunos compañeros como Carvajal y Asensio y su familia, el capitán blanco recibió un sentido homenaje.

25 títulos lucían a las espaldas de Marcelo. El mayor palmarés de la historia de un futbolista del Real Madrid. No podía contener las lágrimas en el momento de hablar el brasileño, que antes recibió el agradecimiento del presidente del Real Madrid. "Seguirás transmitiendo los valores del Real Madrid", le decía Florentino.

En el momento de hablar, Marcelo se rompía en más de una ocasión: "Salgo de aquí con la cabeza alta. Mi familia está muy orgullosa de mí [...] No es un adiós, no me siento que me vaya del Madrid. Si no me dais una entrada, tendréis un problema -risas-. Llegué siendo un niño y me voy siendo un hombre".

"Marcelo dice adiós al Real Madrid: el jugador con más títulos y ejemplo para los más jóvenes"

Para terminar el acto, Marcelo también pasó por sala de prensa y respondió a las preguntas de los medios de comunicación:

No piensa en su futuro

"No pienso mucho en el futuro. Vivo el momento. Es difícil dejar el club de tu vida tras 16 años. Han sido muchas alegrías, sufrimientos, dolores... Dándolo todo. No es una queja. Haría lo mismo siempre. Llevar esta camiseta es algo muy bonito. El futuro no me asusta. La historia está ya escrita. Estoy muy orgulloso de todo esto y mi familia también. No hay incertidumbre".

La importancia de su abuelo

"Mi abuelo ha tenido culpa gigante de todo esto. Me llevaba a entrenar de pequeño, apostaba por mí y me dejó libre para hacer lo que quería. Eso me hizo madurar antes de lo normal. Vine al Real Madrid con 18 años y creía que era maduro, pero veo a los que tienen 18 ahora y me doy cuenta de que no tenía ni idea de nada. Salgo de aquí con lo que tenía que pasar. Me voy muy tranquilo del club de mi vida".

Un rol distinto en su última temporada

"He jugado más de lo que no he jugado. He tenido una carrera buena, sin lesiones, con entrenadores buenos, grandes compañeros... Cada entrenador tiene su filosofía y cada uno aporta algo. Esta temporada no he jugado casi nada, pero he visto que sido muy útil sin jugar mucho. Me sentía con un peso y una responsabilidad muy grande. Me he peleado y he discutido mucho con Ancelotti, pero al día siguiente nos dábamos besos y abrazos. Para ganar una Champions no hace falta solo jugar, hay que hacer equipo. Lo más bonito ha sido ver a compañeros de toda la vida (Karim, Luka...) y a los chavales ganar una copa".

No se va a retirar

"No he pensado en retirarme. Puedo jugar y bien. No va a ser ningún problema jugar contra el Real Madrid. Si un día me toca, soy muy profesional además de madridista. No habría problema". "Soy muy profesional y muy feliz con la vida. Disfruto de cada momento. No me veo saliendo y no hablando con Emilio (Butragueño) u otra gente del Madrid. No he pensado en lo que echaré de menos. No puedes echar de menos algo que tienes". Momento favorito "Hoy, no es difícil elegirlo, hoy. Hice todo lo que debía, salgo muy feliz, dejo un legado, era lo que quería hacer. Ver a Vini, Rodrygo, Militao, Fede, Camavinga, jugando... Eso no tiene precio. Que me vean como la persona que soy". "Volver al Madrid en el futuro: "No hay palabras para explicar el agradecimiento, el trabajo de todos los que están ahí detrás, todos. He intentado durante todos estos años, lo he tratado a todos por igual. Cuando lo deje, quiero que me dejen entrar no solo por lo que he sido, sino por haber sido bueno con todos. No habrá problema de volver, no siento que me vaya, pero no habrá problema". Su vida de blanco "Mi vida siempre ha sido una alegría. No digo desde que llegué al Madrid, sino toda mi vida. Me han enseñado a sonreír a la vida. Si no lo haces, tienes un problema, porque cuando llegue un problema de verdad, no podrás hacerlo. Sonríe ahora, y yo en el Madrid no puedo no sonreís. Con la de jóvenes que quieren jugar en el Madrid, y estar aquí, pisar el Bernabéu, escuchar el himno de la Champions... Me veo como un ejemplo para los niños y debo hacer eso, ellos tienen que saberlo. Todos tenemos problemas, pero hay que sonreír".

Heredero de Roberto Carlos

"Es muy difícil comparar, porque cuando llegas a un club tan grande siempre hay grandes jugadores. Decíais los periodistas que llegaba el sustituto de Roberto Carlos, pero yo quería ser Marcelo. Para mí no ha habido otro como Roberto. Para mí él es el mejor de la historia. Yo me llamo Marcelo y estoy haciendo mi historia".

Nada mejor que el Real Madrid

"No soy muy de dar consejos. Hoy en día, cada uno tiene su cabeza. Hablo por mí. Cuando el Real Madrid apareció no tuve ninguna duda. Demostré mi interés y me ficharon. Espero que entiendan la capacidad que tiene el club de ganar cosas, de vivir cosas especiales, que en otros sitios no pueden vivir. A los chavales les digo que disfruten del momento, que están en el mejor club del mundo. No hay mejor sitio que el Real Madrid". El futuro del Madrid "Me siento un canterano, tras tanto tiempo en el Madrid. Sé cómo se cuida a los niños aquí, cómo funciona todo. Y cómo funciona el primer equipo. No es que va a ser prometedor, es que ya lo es. El futuro es ahora. Me salió decirlo, no necesito hacerle la pelota a nadie. Y está mi hijo en la cantera, claro (ríe). Por eso es el mejor club del mundo". Cómo explica su legado "No creo que pueda describir esto. He vivido el momento y no he pensado más allá. Aquí me han dado la oportunidad de disfrutar de todos los campeonatos, ganar cosas gigantes, vivir noches mágicas en el Bernabéu... Solo tengo que agradecer por haber vivido todos estos años bien y con una sonrisa en la cara. He tenido suerte: de no tener lesiones, de elegir bien en jugadas, de jugar en el Madrid...". Su final más especial "Lo que dejo es humildad, saber dónde estás. He hablado mucho con mis familiares. He ganado cinco Champions, he jugado cuatro finales y en la que más importante me he sentido ha sido esta última. Tuve una charla de cinco minutos con Rodrygo en el banquillo, y él estaba asustando, y con Militao, con Valverde... Eso no lo hice en las otras cuatro. Es bonito marcar, asistir, salir en los vídeos... Pero charlas con los chavales, abrazarnos, cuando quedaban dos minutos. Eso es lo que quiero dejar. Algo interno, que los jóvenes entiendan que todo es posible. Es mucho mejor de lo que crees". Cuatro años jugando menos "Jugar o no jugar. Con todos los entrenadores he hablado y les he dicho que podía aportar más. Pero el que decide es el entrenador. Cada uno tiene su visión y el jugador tiene la suya. Yo veía que podía jugar más, pero cada uno tiene su filosofía y cada uno decide sus jugadores. Esta temporada he entendido que el protagonismo no está solo en el campo, es de todos. Igual he sido egoísta al hablar con Zizou o Ancelotti y decir que quería jugar. Si no me afectara jugar o no jugar, ahí tendría un problema y me tendría que retirar".

Sobre si merecía seguir

"No me siento una leyenda, no me califico así. Cada uno piensa lo que quiere. Me siento un jugador que quiere ganar, que quiere cumplir objetivos. No hay ningún problema en salir de un equipo, el mundo no se acaba, no dejaré de vivir por irme del Madrid. Hay otras cosas bonitas en la vida. Lo hemos decidido así. Es un día de alegría, no me voy fastidiado. Siempre voy a animar al Madrid. No quería estar en el Madrid sin aportar. Por pena no me quería quedar". ¿Le superarán sus compañeros? "La madurez, la experiencia, cuando eres joven te crees maduro, pero luego ves que no. Algunos maduran un poco antes. Me siento tranquilo ahora, digo lo que quiero, respeto a todos, pero si quiero decir algo lo digo sin problema". "Que me superen será un motivo de orgullo, de alegría. Salgo de aquí contento, feliz, con muchos títulos. Benzema, Luka, Casemiro, Toni Kroos... El que sea, estaré muy contento". No será entrenador "No tengo capacidad para entrenar. Tengo otras facetas, otras cosas que se me dan mejor. La táctica, para ser sincero, siempre ha sido raro para mí. He disfrutado mucho jugando por donde está el balón. Imagínate yo de entrenador diciendo esto -risas-. No merece la pena ni intentarlo". Ver a su hijo en el Madrid "La misma educación que me dio mi padre es la que intento dar a mis hijos. Estudiar, tener educación con los mayores, respeto... Lo normal. Todos los padres intentamos que sus hijos sean su mejor versión. Cuando veo a mi hijo jugando es de locos, no se puede explicar. Ver a tu hijo compitiendo es lo más fuerte que he visto como padre". Del primer al último día "El primero fue todo muy raro. Veía al Madrid por televisión. El Bernabéu me impresionó mucho. Fue una sensación de susto. Hasta las dos semanas no me sentía jugador del Real Madrid. Hoy es el día más feliz de mi carrera en el Madrid porque dejo un legado". Relación con Zidane "Ha sido un hermano mayor en mi carrera, he disfrutado mucho con él... Cuando volvió, yo quería jugar un poco más. Hemos tenido discusiones de entrenador-jugador que son normales. Tengo muy buena relación con él. Somos cercanos, juego pachanguitas con sus hijos -risas-. Me aportó mucho y me daba muchos consejos en el día a día y en los partidos".

