Modric y un calendario que amenaza su carrera: "Tenemos que jugar sin importar las condiciones"

Los jugadores siguen explotando contra el calendario del fútbol actual con el que la UEFA les ha obligado a jugar cuatro partidos de la Nations League al final de la temporada. El último en hacerlo ha sido Luka Modric. El jugador del Real Madrid ha puesto el grito en el cielo antes del encuentro entre Croacia y Francia. A sus 36 años sigue participando con su selección nacional y cree que es inconcebible que se disputen estos choques del mes de junio.

"No es fácil cuando ponen cuatro partidos de la Liga de Naciones en 10 días después de una temporada como esta. Tenemos que jugar sin importar en qué condiciones estemos. No es fácil, tal vez esos cuatro juegos podrían repartirse en tres meses. No es fácil, pero esa es la situación y no hay nada que podamos hacer al respecto. No buscamos coartadas, el que esté ahí debe estar cien por ciento listo", sentenció en la rueda de prensa previa.

En su país ya están presionando para que pueda llegar al Mundial de Qatar 2022 descansado. "Para que a Croacia le vaya bien en Qatar, Luka Modric será la clave. Croacia necesita tenerlo con las piernas frescas e ir al Mundial en la mejor forma posible… Todos sabemos lo importante que es para el equipo. Hablé con él después de que el Real Madrid ganara la Champions League. Debe estar agotado. Solo espero que esté en forma para la final en Doha", expone el exjugador Igor Stimac.

Luka Modric, durante un partido con la selección de Croacia. REUTERS

El talismán de Croacia se ha unido a un selecto club de cinco veces campeones de la UEFA Champions League y disputará su partido 150 con Croacia la próxima vez que vista la casaca de su país. "¿Secreto? No hay ningún secreto. Es mi dedicación al trabajo, mi sacrificio, el hecho de que me entregue al cien por cien desde que empecé. Sigo concentrado al cien por cien en ello", expuso hace tiempo el jugador del Real Madrid. A sus 36 años ha llevado a otro nivel su carrera.

Sus quejas se originan en el calendario, cada vez más apretado para los futbolistas. En un verano en el que no hay grandes torneos de selecciones la UEFA ha decidido que se disputen cuatro partidos de selecciones en Europa correspondientes a la UEFA Nations League. Además, hay otros combinados nacionales que han jugado o se van a jugar estos días la repesca para el Mundial de Qatar que comenzará en noviembre.

Como Courtois

El portero del Real Madrid se quejó el pasado mes de octubre por tener que jugar el tercer y cuarto puesto de dicha competición: "Este partido por el tercer y cuarto puesto es solo un partido por el dinero y tenemos que ser honestos al respecto. Simplemente lo jugamos porque para la UEFA es dinero extra. Si ambos equipos hubieran estado en la final, otros jugadores habrían jugado en la final. Eso solo demuestra que jugamos demasiados partidos".

