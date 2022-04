Ancelotti: "¿Si tengo flor? Napoleón decía que prefería los generales con suerte..."

Jornada entre semana y el Real Madrid visita a Osasuna este miércoles. El conjunto blanco busca dar el golpe definitivo a La Liga tras dar otro importante paso hacia el título el último fin de semana. La victoria en El Sadar dejaría en bandeja el campeonato para los de Carlo Ancelotti, cuyo siguiente compromiso será la ida de las semis de Champions League contra el Manchester City.

Ancelotti compareció en rueda de prensa para responder las preguntas de los medios de comunicación. Con el foco puesto en La Liga, el italiano también hablará sobre la reciente baja de Casemiro por problemas físicos, uniéndose a los otros dos lesionados: Mendy y Marcelo.

La Liga, cerca

"El mensaje es el mismo que en otros partidos. estamos cerca de ganar la liga, pero todavía tenemos partidos importantes por jugar".

No da nada por hecho

"No me siento campeón. Tengo demasiada experiencia para tener ese sentimiento. Estamos cerca, pero todavía no se ha acabado. Mañana es una gran oportunidad para acercarnos aún más. Es el pensamiento de todos en estos momentos".

Carlo Ancelotti da órdenes a Karim Benzema Reuters

Benzema no rota

"Cuando un jugador está bien, no necesita descansar si no está cansado o no tiene una sobrecarga. No tiene sentido no meterlo. El jugador está bien y mañana le voy a meter".

Rodrygo y Asensio

"Rodrygo está haciendo una buena temporada. Ha marcado más la diferencia cuando ha entrado desde el banquillo. Lo hizo contra el Chelsea, contra el PSG... Mete su energía y eso nos ha ayudado. Marco también lo ha hecho muy bien toda la temporada, ha marcado muchos goles. Hemos disfrutado de la calidad de los dos".

Las cuentas de La Liga

"La cuenta es bastante simple. Hacer tres puntos contra Osasuna y luego contra el Espanyol. Si necesitamos más, pues habrá que hacer tres más contra el Atleti. No soy matemático, me gusta más la historia. Vamos a intentar ganar ante Osasuna".

Descanso para Modric

"Modric mañana descansará. Es uno de los jugadores que está cansado y mañana no jugará".

Problemas de Casemiro

"Casemiro ha tenido un pequeño problema en el entrenamiento. Igual que Jovic y Mariano. Son pequeños problemas que no le dejarán jugar mañana, pero luego tenemos una semana y creo que estarán disponibles para jugar contra el City".

Liga o Champions

"Los dos. Me generan ilusión los dos".

La suerte y la magia del Madrid

"La magia la tiene el estadio, el club... Tiene algo especial. La suerte la considero una cualidad. Si me dicen que tengo suerte, tengo una cualidad más. Napoleón decía que prefería los generales con suerte que con calidad".

4 Champions o Liga en 5 grandes ligas

"No sé qué es más difícil. Tengo que evaluar mi historia futbolística. Ganar es complicado. Te cuesta mucho. Volvemos a la suerte que he tenido, por entrenar a grandes clubes que te dan la oportunidad de ganar títulos. En la evaluación de los entrenadores no entran solo los títulos, hay técnicos magníficos luchando por evitar el descenso. Tengo la suerte de entrenar grandes clubes que dan estas oportunidades".

Los goles de Vinicius

"Lo veo tranquilo. No tiene la obsesión de marcar. Tiene la motivación de ayudar y lo está haciendo muy bien. Que marque no es importante. Bueno, es importante pero no lo que más".

Polémica Rubiales-Piqué

"Tengo oreja para escuchar y ojos para ver, pero de este asunto no quiero hablar. No quiero entrar".

