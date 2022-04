El primer once de Davide Ancelotti como entrenador del Real Madrid: Lucas y Asensio, titulares

Davide Ancelotti ya ha hecho oficial su primer once. El Real Madrid se enfrentará al Celta de Vigo en un nuevo encuentro de La Liga donde el equipo de Carlo Ancelotti no podrá contar con el técnico tras dar positivo en la Covid-19. Sin embargo, en lo que respecta a los jugadores de la plantilla, no hay ninguna baja más allá de la conocida de Eden Hazard. A pesar de la novedad en el banquillo, los merengues hacen pocos cambios.

El equipo merengue, cabe recordar, vuelve al torneo doméstico defendiendo un liderato muy cómodo. Pero, además, lo hace tras haber olvidado por completo la dura derrota de El Clásico. El Real Madrid fue claramente superado en el duelo ante el FC Barcelona y el parón de selecciones llegó en un momento perfecto para poder pasar página. El Celta de Vigo es el equipo que emplear para poner fin a esa pequeña crisis en el Santiago Bernabéu.

Thibaut Courtois será el portero titular y la línea defensiva contará nuevamente con todos sus nombres. El arquero belga regresará a su demarcación tras estos días de parón. Su último recuerdo en el césped fue el de los cuatro tantos anotados por el conjunto catalán. Por ello, una buena actuación ante el Celta es lo necesario para reafirmar su puesto de mejor portero del planeta en la actualidad. Aún así, hay una novedad en la zaga.

La línea defensiva estará completada por Lucas Vázquez en el lateral derecho, Alaba y Militao en el centro de la defensa, y Mendy por el lateral izquierdo. El zaguero francés también ha atravesado complicaciones físicas y su baja se ha notado en exceso en el equipo merengue. La defensa, con su regreso, está bien cubierta.

Tampoco hay sorpresas en el centro del campo. La alineación ante el Barcelona tuvo a nombres como Fede Valverde en la línea divisoria y a Luka Modric en punta de ataque. Pero contra el Celta regresa a la línea habitual. Casemiro, Kroos y el croata serán los encargados de sacar la mejor versión del Real Madrid unos días después del desastre liguero.

La punta de ataque pondrá la guinda a una plantilla completa. Rodrygo parecía haberse ganado la titularidad en el Real Madrid, pero será Marco Asensio el titular. Vinicius Júnior, que también ha tenido cierto descanso tras ser liberado por Brasil, es otro de los componentes del tridente encargado de atacar al Celta. El último nombre no es otro que el de Karim Benzema, que ya está totalmente recuperado de sus dolencias y que regresa para asumir el liderato merengue.

