Toni Kroos: "Quiero ayudar al Real Madrid a ganar algún título al final de la temporada"

El Real Madrid recibe al Fútbol Club Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. Con motivo de una nueva edición de El Clásico, Toni Kroos ha hablado con los medios del club. El centrocampista alemán ha asegurado, ante el micrófono de Realmadrid TV, que el objetivo es ganar el sexto duelo consecutivo ante el eterno rival. El último triunfo blanco llegó en las semifinales de la pasada edición de la Supercopa de España.

Mucho trabajo

"Vivimos un buen momento que viene de mucho trabajo en los últimos 8 o 9 meses. Siempre hay momentos buenos, a veces más complicados, de momento estamos muy bien, pero sabemos que en el fútbol eso puede cambiar muy rápido. Tenemos que estar atentos y seguir trabajando".

El Clásico

"El Clásico va a marcarlo un poco la forma que tengamos en ese día, porque no puedes decir que un equipo tiene menos calidad que el otro. Son dos equipos muy buenos y siempre depende un poco del día. En el aspecto táctico la idea que tenemos va a ser muy importante, claro, pero muchas veces estos partidos los deciden los detalles. De nuestra parte tenemos que seguir como lo estamos haciendo, jugar muy serios sabiendo qué importancia tiene este partido, aparte de para La Liga, para nuestros aficionados. Hay que prepararlo bien, defender muy serios y arriba siempre vamos a hacer algo, pero estos partidos los marcan los detalles y no puedes saber qué va a pasar".

19 Clásicos

"Todavía es especial. Siempre lo ha sido. Recuerdo muy bien mi primer Clásico aquí, en 2014, un 3-1. El primer Clásico siempre lo recuerdas, más si lo ganas. Se nota mucho en el equipo y fuera qué importancia tiene este partido y vamos con mucha motivación. Solo tienes que ver cuánta gente ve el Clásico en el mundo. Eso lo dice todo. Todo el mundo está esperando este partido cada temporada y nosotros también. A veces salen jugadores importantes de un equipo y del otro, pero un Madrid-Barcelona siempre va a ser especial".

Jugar en casa

"Siempre está ahí. Hay un feeling, una sensación especial cuando llegan partidos más importantes y se ha notado también esta temporada, pero como siempre. Recuerdo muchos partidos en el Bernabéu en los últimos 8 años, como cuartos y semis de Champions. Hemos jugado aquí los partidos de vuelta y los aficionados nos han dado mucha energía, y también por eso hemos pasado a las finales".

Ambiente de final

"Un partido como el del domingo, un Clásico, también es una final. Recuerdo muy bien el Clásico de hace 2 años porque después jugamos un año y medio sin afición y fue un partido especial que ganamos con dos goles en la segunda parte. Ojalá nos vayan a ayudar el domingo también".

Valoración de la temporada

"Vamos bien, yo estoy bien y me siento bien. Ha sido un poco complicado el inicio con mi lesión. No pude jugar los primeros partidos de la temporada, algo que nunca me había pasado. Pero después he cogido ritmo, la forma, y estoy bien y con ganas de jugar los últimos dos meses de esta temporada porque estamos ahí bien en las competiciones y yo quiero ayudar al equipo para ganar algo al final".

Más de 350 partidos con el Real Madrid

"Para mí son números muy bonitos hacer tantos partidos con el mejor club del mundo, pero al final son números. Yo quiero seguir bien, seguir ganando cosas. Prefiero contar los títulos que los partidos. Voy a seguir con las mismas ganas que los últimos 8 años".

Triunfos en los últimos cinco Clásicos

"Los últimos cinco Clásicos no nos ayudan mucho para el domingo, pero nos dan confianza. Queremos seguir con esa serie de ganar y queremos el sexto".

Mensaje a la afición

"Solo puedo pedir ayuda, sabéis que es un partido muy importante para nosotros y nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo".

