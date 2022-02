El once oficial de Mauricio Pochettino para los octavos de la Champions: Donnarumma, titular

Los jugadores del PSG ya conocen el once titular con el que Mauricio Pochettino saldrá al Parque de los Príncipes este martes. Había una duda principal para enfrentarse al Real Madrid y estaba en la portería. Finalmente, el que ocupará esta posición será Gianluigi Donnarumma. El italiano le gana la batalla a Keylor Navas. Neymar Júnior empieza desde el banquillo después de recuperarse de su lesión y Ángel Di María será el hombre que salga de inicio con Leo Messi y Kylian Mbappé.

El himno de la Champions League volverá a sonar por toda Europa a partir de este 15 de febrero. Además, la máxima competición del fútbol europeo regresa con un Paris Saint-Germain - Real Madrid que bien podría haber sido la gran final del torneo continental. El primer duelo de la eliminatoria estrella de los octavos de final se juega en París. Para esperar a la resolución definitiva de la misma habrá que esperar al 9 de marzo en el Santiago Bernabéu.

En cuanto al Paris Saint-Germain, sobra decir que la mayoría de los focos estarán colocados sobre la figura de Kylian Mbappé. El francés se encarga de poner la dosis de morbo más alta de la eliminatoria. Y eso que Keylor Navas, Achraf Hakimi, Sergio Ramos o Ángel Di María tienen pasado madridista. Así como Leo Messi o Neymar Júnior jugaron en el eterno rival de los blancos, el Barcelona. Eso sí, el antiguo capitán merengue no estará en la cita.

Ramos no se ha recuperado a tiempo de sus molestias. Aunque el PSG está sellando buenos números en defensa sin el camero. O, mejor dicho, en este inicio de 2022. Tan solo dos goles encajados en siete partidos y el objetivo de seguir la dinámica en la máxima competición continental. Messi se reencontrará con el Real Madrid por primera vez tras abandonar Can Barça. Aunque la versión del ahora '30' no es la que desplegó en sus años como culé. Al menos por ahora.

Sin sorpresas

Achraf formará así en la defensa. Línea de cuatro con Marquinhos y Kimpembe como pareja de centrales. Nuno Mendes se colocará en el lateral izquierdo. En el centro del campo, Verratti estará acompañado por Paredes y Danilo. Fue el propio Pochettino, en el que en la rueda de prensa previa al partido, confirmó que Gueye no jugaría después de ganar la Copa África con Senegal. La duda de la portería se resolvió en favor de Donnarumma.

En cuanto a la delantera, regresa Neymar a la lista de convocados. Pero el brasileño no jugará desde el inicio. Sí formarán parte del tridente del PSG tanto Messi como Mbappé. Y junto a los dos cracks estará un Di María que dio mucho de qué hablar en las horas previas a este duelo por unas declaraciones. El 'Fideo' afirmó que una parte de él no quiere jugar contra el Real Madrid. Sale con todo Mauricio Pochettino.

[Más información: Asalto del Real Madrid al PSG en la final anticipada de la Champions League]

Sigue los temas que te interesan