El once del Real Madrid ante el Villarreal en la jornada 24 de La Liga

El Real Madrid se enfrentará al Villarreal en una nueva oportunidad para seguir dando pasos hacia el título de La Liga. El equipo merengue llega sin estrellas como Karim Benzema, pero con otros jugadores como Vinicius disponibles y con toda la atención puesta en evitar lesiones pensando en los octavos de final de la Champions League.

El cuadro merengue, tal y como se ha confirmado con la lista de convocados, contará con varias bajas. La principal y esperada es la de Karim Benzema, que no arriesgará pensando en ese duelo de competición europea. De igual manera, tampoco estará por el lateral izquierdo un Mendy cuya presencia en Champions es toda una incógnita. Con esas dos bajas, Ancelotti deberá recomponer el once en un partido complicado ante el Villarreal.

La portería es un puesto fijo para Courtois. Y la línea defensiva, al menos el centro de la zaga, tampoco genera ninguna duda con Militao y David Alaba. El lateral derecho lo ocupará Dani Carvajal y por la izquierda Marcelo parte como candidato tras salir desde el inicio ante el Granada. El centro del campo, igualmente, no pretende variar del Kroos-Casemiro-Modric.

Alineación del Real Madrid ante el Villarreal

La punta de ataque apunta a ser la habitual más allá de la baja de Benzema. Marco Asensio parece haberse ganado la confianza del técnico por el costado. Después de un inicio de temporada donde cambió de posición y se fue al centro del campo, Asensio ha regresado a su condición de extremo. Ante el Granada fue el héroe y aspira a repetir minutos y protagonismo ante el Villarreal.

Por el otro costado, Vinicius es el candidato número uno. El brasileño ya ha descansado y quiere volver a coger ritmo pensando en el duelo de Champions. El Real Madrid le necesita en ataque y puede ser el revulsivo del conjunto capitalino en un duelo complicado.

Luka Jovic puede acabar siendo la gran sorpresa. Su nombre no partiría como candidato al once titular, pero Ancelotti ha dejado sobre la mesa la opción de que sea la referencia en ataque. "Jovic está mucho mejor. Se está recuperando y está entrenando bien. Contra el Granada lo hizo muy bien y puede entrar mañana", ha asegurado el italiano.

La pelea en ataque

Las opciones de Carlo Ancelotti para el tridente ofensivo son numerosas. Solo la baja de Karim Benzema abre un abanico de nombres que el italiano deberá delimitar. Pese a que Luka Jovic parte con posibilidades de salir desde el inicio, hay otros nombres que también se juegan mucho en el duelo ante el Villarreal.

Eden Hazard es uno de ellos. El belga parecía el gran candidato a titular cuando Vinicius y Benzema han estado fuera. Sin embargo, Ancelotti optó por Rodrygo y Asensio por banda y con Isco como falso nueve. Un movimiento que sorprendió y que no dejó en buena posición al que fuera delantero del Chelsea. Contra el Villarreal habrá una nueva oportunidad para comprobar cuál es su rol en el equipo.

Por si fuera poco, a Hazard le sigue un Gareth Bale que sigue desaparecido. El delantero galés no ha pisado el césped desde su última lesión y Ancelotti ha asegurado que no tiene ningún problema con él. Es decir, su decisión no va más allá de que no ve físicamente en condiciones al atacante. En el último partido sin Karim Benzema, Bale podría contar con minutos aunque fuera como suplente.

