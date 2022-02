Carlo Ancelotti: "No pensamos en el PSG, el partido más importante ahora es el del Villarreal"

El Real Madrid afronta este sábado un nuevo compromiso de La Liga contra el Villarreal. Los de Carlo Ancelotti se miden a un rival muy complicado que está inmerso en la pelea por los puestos de la Europa League. Además, supondrá una visita a uno de los campos más complicados de Primera División, ya que los de Unai Emery se hacen todavía más fuertes en La Cerámica.

El conjunto madridista tendrá una dura prueba antes de ese trascendental partido de Champions contra el PSG que se disputará el próximo martes. El técnico italiano tiene todavía varias dudas en la plantilla ya que hay jugadores que se encuentran saliendo de procesos de lesión y que podrían entrar en la convocatoria. Es el caso de Ferland Mendy, que ya ha completado varios entrenamientos con el primer equipo y que se probará justo antes de ese duelo en París.

Quien no estará contra el conjunto castellonense será Karim Benzema. A pesar de que el propio Ancelotti dejaba claro hace unos días que esta semana ya estaría recuperado, el objetivo está puesto en la Champions. El delantero francés espera llegar al duelo en el Parque de los Príncipes, aunque no lo tiene fácil. El Madrid sí recupera a Vinicius, que regresa tras su sanción.

Partido contra el Villarreal

"Lo están haciendo muy bien. Compiten muy bien, tiene buena dinámica, son organizados y lo están haciendo como dice su técnico. Pero tenemos que hacer un buen partido y tenemos esa confianza".

La presencia de Benzema

"Tenemos buenas sensaciones. Está trabajando individualmente. Tenemos que esperar al domingo o el lunes que entrene con todos. Hasta entonces no podemos decir nada. Las sensaciones de los doctores, las mías y las suyas son positivas".

Mensaje al equipo

"No hay mucho qué decir. Estos jugadores han hecho grandes carreras, pero tienen la motivación de ganar. Cuando ganas, tienes la motivación de volver a sentir esa felicidad. Por eso siguen ganando todos en sus carreras, no pierden esa motivación".

La lesión de Benzema

"Como siempre hemos dicho está la salud del jugador lo primero. No queremos riesgos. Si puede jugar, lo va a hacer, pero no vamos a tomar riesgos. Ni él lo quiere hacer ni nosotros tampoco. No queremos riesgos".

Karim Benzema, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Opciones en la alineación

"Jovic está mucho mejor. Se está recuperando y está entrenando bien. Contra el Granada lo hizo muy bien y puede entrar mañana. Depende de cómo pensemos el partido de mañana, si queremos un delantero y presencia en el área o si elegimos un fútbol de posesión con otros".

Horario con el partido de Villarreal

"Yo no creo mucho en esto de un día más de descanso para tener ventaja. Tenemos más de tres días para recuperar. Estaremos listos porque es tiempo suficiente".

Situación de Mendy

"No está para el partido de mañana, pero creo que sí lo estará contra el PSG. Ya ha entrenado con el equipo varios días y creemos que avanza bien".

Las bajas de los equipos

"Para nosotros el partido más importante es el de mañana. Queremos seguir con ventaja en La Liga, es un partido importante y por eso voy a poner al mejor equipo mañana. Ojalá puedan estar el martes jugadores como Neymar y Benzema para tener el mejor partido posible".

El dilema de los estilos

"Mi estilo de juego lo adapto a los jugadores que tengo. El fútbol es estético y práctico. Y la práctica es un compromiso colectivo, de un equipo que lucha y está unido. Y lo estético es de los jugadores individualmente, de su propia calidad. Si combinas las dos cosas pues llegas a la perfección".

Carlo Ancelotti, durante el partido frente al Granada en el Santiago Bernabéu REUTERS

Cómo se encuentra Bale

"Mi relación personal con él es muy buena. Está entrenando bien y su compromiso es bueno. Yo le evalúo por lo que hace en los entrenamientos y me parece que está listo. Creo que cuando le vaya a poner, va a cumplir. Después de la lesión le ha costado volver y estar en una buena condición física y por eso no le he puesto. Ahora tiene menos riesgo de lesión y por eso va a jugar. Ahí evaluaremos también como está en los partidos".

Pensamiento en París

"Todavía no hemos hablado del partido del martes. Ni siquiera hemos visto vídeos ni nada. Hemos hablado de las debilidades y de la calidad del Villarreal, de lo que no costó la ida y de que es un equipo que prepara muy bien sus partidos".

El estado de Vinicius

"Le ha venido bien el descanso. Le di un día más. Enero fue intenso para él y está motivado para volver a ser el Vinicius que vimos en el inicio del curso".

Protagonismo de Isco

"No veo algo distinto en él. Al principio no tuvo minutos y ahora sí ha jugado más. Cuando se acerca el final de temporada, todos se motivan más. Él es importante para nosotros".

Gestión de los minutos

"El tema de las rotaciones está con nosotros. Las hemos tenido, algunas veces forzadas. Todos han jugado, unos más y otros menos. En defensa con Lucas, Nacho y Marcelo. En el medio con Camavinga o Fede Valverde. Y arriba entre Rodrygo y Asensio, o con Hazard por la derecha. Creo que es un tema del que se habla, pero no es verdad, hemos rotado. Si hay lesiones también se rota, aunque por cansancio no he rotado porque no he visto al equipo cansado todavía".

Valoración del cansancio

"No lo sé qué ritmo nos viene mejor. Depende de las rachas. Si estás bien, prefieres jugar siempre. Si estás cansado, pues sí prefieres algo de descanso. Pero a veces cuando tienes más tiempo también el entrenador se puede equivocar más. Demasiado agua también puede matar a la planta".

