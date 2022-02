Donnarumma no se 'moja' con Mbappé: "Solo él sabe cuál es la mejor decisión para su futuro"

Kylian Mbappé continúa siendo un tema a debate entre París y Madrid. El último en referirse a la situación del delantero francés es Gianluigi Donnarumma. Compañero de vestuario del internacional galo, el exportero del AC Milan ha asegurado que no hablan sobre su fichaje por el Real Madrid este verano.

"Con Kylian tengo una gran relación, a menudo bromeamos juntos. Pero no hablamos de estas cosas (contrato y futuro). Es su decisión. No me corresponde a mí decirle lo que tiene que hacer. Solo sé que somos buenos juntos en el PSG. Es un gran tipo, un buen tipo. Solo él sabe cuál es la mejor opción para su futuro", ha apuntado 'Gigio' en La Gazzetta dello Sport.

En el Paris Saint-Germain continúan trabajando por retener más tiempo a Mbappé. El objetivo del equipo francés es que Kylian acabe renovando, aunque sea por un tiempo más reducido. Desde el Parque de los Príncipes quieren contar con él como figura del club cuando se celebre el próximo Mundial de Catar 2022.

Sin embargo, los planes del futbolista parecen ir por otro lado. Aunque desde Francia se apunta que continúan los contactos entre el PSG y el entorno del jugador, la última palabra la dirá el protagonista. Y este sigue queriendo jugar en el Real Madrid. Aunque no será hasta después de la eliminatoria de la Champions League cuando se produzcan los siguientes pasos.

Precisamente, sobre la eliminatoria de octavos de final de la máxima competición continental del fútbol europeo también ha hablado Donnarumma. "Jugar mi primera Champions en este equipo es algo único. Es normal que haya mucha expectación con nosotros. Pero cada partido tiene que ser enfocado de la manera correcta. Con el Real Madrid será un partido difícil, pero podemos luchar por ganar y también por llegar hasta la final, porque es uno de nuestros objetivos", ha afirmado el portero.

Lo que es una incógnita es si será él el titular o si en cambio formará parte del once titular Keylor Navas. Del cancerbero costarricense ha dicho que sabía que habría competencia cuando llegó al PSG: "No sé lo que piensa al respecto, pero me parece bien, también porque todos aquí siempre me hacen sentir importante. Lo daré todo por el PSG. Y no es cierto que haya problemas con Keylor. Tengo una muy buena relación con él, es un buen tipo. Para mí no hay ningún problema".

En lo que no se ha mojado es en si prefiere a Mbappé, Messi o Neymar: "No sabría a quién elegir. Todos ellos son fenómenos. Lo veo todos los días en los entrenamientos, donde siempre van a tope. Hace un tiempo acabé en medio de un rondo y la cabeza me daba vueltas al final. Estar aquí es algo especial porque si entrenas cada día con campeones de este nivel solo puedes mejora".

De su salida del Milan ha comentado que no fue fácil: "Después de tantos años nunca es fácil desprenderse de algo como el Milan. En el Milan crecí como hombre y como jugador. Sólo puedo agradecer al club todo lo que ha hecho por mí. Los aficionados también me han tratado siempre bien. Siempre me he sentido como en casa en el Milan. Pero luego ya sabes cómo resultaron las cosas. Todo el mundo puede culparme a mí, pero no miran lo que pasó en el otro lado. Digamos en pocas palabras que la última llamada del club fue para decirme que habían cogido otro portero. Así que ese fue el final".

Más fácil fue elegir como destino el PSG: "Creo que el PSG siempre estuvo en mi destino. Llevaban años siguiéndome y siempre me demostraron su interés. Así que tenía que ser así. Tanto el presidente Al-Khelaifi como el director deportivo Leonardo no sólo me hicieron entender que me querían de verdad, sino que cada día me hacen sentir su cercanía. Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí. Los aficionados del PSG en cada partido me hacen sentir importante".

Por último, se ha referido a la repesca para jugar el Mundial de Catar. Italia es la vigente campeona de Europa, pero se la jugará ante Portugal de Cristiano Ronaldo: "Habría sido mejor elegir a otra persona. Ganemos el primer partido y luego, independientemente del rival, estaremos preparados. Y nadie nos asustará".

