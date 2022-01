Ancelotti: "Eden Hazard está en la planificación de la próxima temporada del Real Madrid"

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo entre el Real Madrid y el Elche. El líder de La Liga recibe al equipo ilicitano días después de haberles ganado en la prórroga para pasar a cuartos de final de la Copa del Rey. Por ello, el italiano pidió mantener la concentración y seguir los pasos del anterior encuentro.

El entrenador merengue, además, defendió el fondo de armario con el que cuenta el Real Madrid y se mojó sobre la situación de algunos jugadores. El más importante fue Eden Hazard, con quien cuenta para la próxima temporada pese a todos los rumores. También confirmó el regreso de Gareth Bale y mostró su optimismo con Ceballos, un jugador que "personalmente" le gusta.

Duelo contra el Elche

"Nos costó mucho ganar el partido. Es un equipo con una buena dinámica y una buena racha. Va a ser prácticamente lo mismo, pero hay que sufrir y estar motivados. Son tres puntos importantes en otra competición. Creo que el equipo está bastante bien, la recuperación de los jugadores ha salido bien. Tenemos bajas como la de Asensio, Vallejo o Mariano que son musculares, y Carvajal que sigue siendo positivo. El resto está bien y todos vuelven".

Bale, Isco y Hazard

"Todas las relaciones las trato de la misma manera. Isco no ha tenido lesiones y los otros dos -Bale y Hazard- las han tenido. Bale se ha quedado más tiempo fuera que Hazard. Cada uno es un tema distinto. Ahora vuelve Gareth, que está volviendo a tener una buena condición física. Está empezando a entrenar todos los días con el equipo. Volverá también".

Calendario

"El calendario no tiene sentido. No es un problema del Real Madrid, es de todos los equipos. Nosotros no vamos a meter ninguna presión, jugaremos con los juagdores que estén aquí. Pero lo del calendario es una locura que se tiene que arreglar lo antes posibles. No solo para el Madrid, los jugadores, los clubes... Todos".

Manejar el vestuario

"La dificultad que tiene un entrenador es la misma que puede tener en el Real Madrid o en un equipo más pequeño. Cuando tienes que tratar con las personas, no solo con futbolistas, es un problema de la relación. Lo que hay más en el Real Madrid es que se quedan afuera jugadores que podrían estar en cualquier otro equipo. Esta es la responsabilidad de estar en el Real Madrid, de jugar en el Real Madrid".

Presión mediática

"Habitualmente si estoy cansado, me duermo. Intento ser lo más honesto posible en las respuestas".

Selecciones

"No vamos a meter ningún tipo de presión porque sabemos que los jugadores brasileños nuestros quieren jugar con su país. Ellos van, después es el entrenador nacional el que tomará sus decisiones. Y luego volverán".

Barça y Atlético

"Cuando hablas del Atlético de Madrid o Barcelona hablas de dos grandes equipos, de dos grandes clubes. Sorprende que están teniendo más dificultades de las normales, pero siguen siendo dos grandes rivales con toda la calidad de salir de una situación complicada".

Casemiro

"Si buscamos una copia de Casemiro no la encontramos. No hay ninguna copia. Es un jugador único. Pero como pivote puede jugar otro jugador con características diferentes. Jugó Camavinga y lo puede hacer muy bien, sale bien con el balón. No tiene todas las cualidades de Casemiro, pero puede jugar otro jugador en esta posición. Yo nunca he tenido un pivote como Casemiro, tuve a Pirlo que tenía características diferentes".

Ceballos

"Está bien, ha mejorado su condición física. Es un jugador que a nivel personal me gusta, no solo por ese carácter y falta de miedo de jugar".

El futuro de Hazard

"Sí, está en la planificación de la próxima temporada".

Notas al equipo

"No tiene mucho sentido. La dificultad puede pasarle a cualquier equipo. Le ha pasado a Barça y Atleti. Poner notas ahora... hay que ponerlas al final".

Arbitrajes

"Es verdad que tres partidos por lo que ha hecho son muchos. No sé lo que le dijo al colegiado, no lo puedo saberlo y no quiero. Lo sentimos, lo siento, porque lo ha hecho muy bien y perdemos a un jugador importante para los tres partidos de Copa. Marcelo sigue estando listo para La Liga".

