Carlo Ancelotti quiere la Copa del Rey: el Real Madrid se toma en serio el 'Torneo del KO'

"El objetivo es ganar la Copa del Rey", exponía Carlo Ancelotti el 4 de enero, justo antes de comenzar su andadura en el 'torneo del KO'. El técnico italiano es el último en haber levantado este título en el Real Madrid, pero de eso hace ya ocho años. Desde el primer choque que ha disputado, ha demostrado que no iba a tirar la competición y ahora afronta una eliminatoria clave. Los octavos de final marcan el punto donde saldrán los candidatos a ganar la competición.

El Elche CF será el rival de los merengues en esta ronda. Un rival que a priori es inferior con respecto a los partidos que afrontarán los principales favoritos. Después de que el derbi sevillano dejara al Real Betis clasificado, el FC Barcelona afrontará un duro enfrentamiento contra el Athletic Club y el Atlético de Madrid tendrá enfrente a la Real Sociedad. Es una oportunidad única para seguir demostrando que el Real Madrid se toma en serio esta competición.

Los merengues vienen lanzados. Ancelotti ha conseguido a las primeras de cambio conseguir un título para el Real Madrid después de una temporada en blanco. 2.584 días después de levantar el Mundialito de Clubes con el que cerró su primera etapa, el italiano sigue demostrando que tiene hambre de éxito con la Supercopa de España. El mismo entrenador que devolvió la gloria europea al club más laureado de la historia del continente quiere hacer lo mismo con esta competición.

Carlo Ancelotti controla un balón que ha salido por la banda REUTERS

Los merengues, que al comienzo de la temporada parecía que podían vivir una temporada de transición tras la salida de Zinedine Zidane y a la espera de Kylian Mbappé, han demostrado en la primera parte de la temporada y este comienzo de la segunda que no piensan pasar otra temporada de vacío. El 2022 puede ser un gran año para la entidad y dar así un golpe encima de la mesa en Europa ante los clubes-estado y en España en un momento de incertidumbre para Barça y Atleti.

El librillo de Carlo

"Veo a este equipo y creo que podemos luchar por todo. Estos jugadores no se lo creen. Cuando ganas te crees el mejor, el más guapo y no se lo creen y es que además no son guapos", bromeaba Ancelotti en rueda de prensa tras ganar la Supercopa. Carlo no podía decir que no a volver a la que siempre consideró su "casa", regresó tras haberlo ganado todo con la misma hambre para buscar repetir sus éxitos. Además, se lo ha trasladado a sus jugadores.

Sin la guinda de Mbappé, que le llegará en 2022, Ancelotti armó un equipo con un once tipo claro y varios futbolistas, al estilo Valverde o Camavinga, que sumarían desde segunda línea. Pronto quedó esto claro, pero fue el tiempo el que perfiló su idea. El maestro dio un revolcón al proyecto 'heredado' de Zidane, pero el principal cambio tiene nombre propio: Vinicius Júnior. El brasileño ha explotado en los últimos meses, desatando su desborde y verticalidad eléctrica y volviéndose letal.

Carlo Ancelotti en el banquillo del Santiago Bernabéu Europa Press

Junto al mejor Karim Benzema que se haya visto siempre, el Madrid ha recuperado el gol. Poco a poco se han ido definiendo los puestos de cada uno: Alaba, por ejemplo, tras llegar a probar como lateral zurdo es pilar de la defensa junto a un crecido Militao, la 'CMK' perdura en el tiempo... Como en aquella mágica temporada 2013/2014, hoy todo madridista puede decir de carrerilla el once que más le gusta al entrenador.

Un entrenador de copas

Nadie ha olvidado esa carrera de Gareth Bale en Mestalla para ganarle la Copa del Rey al FC Barcelona. Esa es la última vez que el Real Madrid levantó este trofeo. Era 2014, Marc Bartra todavía jugaba en el Barça, Isco era clave en ese equipo y los blancos rematarían una auténtica súper temporada con La Décima. Este año encara el mes de enero con La Liga encarrilada y a menos de un mes con un duelo ante el PSG en Champions League.

El italiano, después de una larga carrera en los banquillos, sabe lo que es ganar este título allá por donde ha pasado. Consiguió con el Chelsea la FA Cup en 2010, como levantó en 2003 el equivalente a este trofeo en Italia con el AC Milan. Su forma de gestionar las plantillas, aunque algunos le acusan por quemar a los futbolistas con una alta carga de partidos, es la que le permite optar siempre a un torneo que se suele degradar con los futbolistas, a priori, suplentes.

Carlo ha creado un nuevo Real Madrid de Ancelotti en solo unos meses y muchos ya sueñan con algo grande esta temporada. La Liga, con esa diferencia, parece bastante encaminada. Pero la ambición vuelve a estar en la Champions donde reinar ante los ingleses o ante fortunas como el PSG está más complicado que nunca. Mientras que llega ese momento, a los merengues solo les queda reconducir su situación en una competición que habían olvidado.

