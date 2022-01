Toni Kroos está siendo pieza esencial en la mejora de la versión del equipo merengue en esta presente temporada. Carlo Ancelotti ha recuperado al alemán para la causa, el futbolista se ha mentalizado de que su rol sigue siendo importante y el tridente que ha marcado una época seguirá en esta 2021/2022 una constante. El jugador que acaba contrato en 2023 y este lunes puso condiciones a su continuidad en la entidad ha analizado El Clásico de este miércoles en rueda de prensa.

Kroos es indiscutible en el once titular de Ancelotti para este FC Barcelona - Real Madrid. El alemán lleva al más alto nivel desde que regresó de su difícil lesión. Esa pubalgia que ha acabado con carreras de muchos futbolistas no iba a aplacar el ímpetu de un centrocampista único por sus características. Ha sobrevivido a un fútbol más físico con la templanza de su fútbol y sin un cuerpo privilegiado. Provoca vértigo desde la calma, hay que revisar muy detalladamente la historia de este deporte para ver algo así.

Es el siguiente en la lista de las renovaciones del Real Madrid junto a Marco Asensio, aunque no hay ninguna prisa. Será el mismo el que elija el momento y el tiempo que prolongará su fútbol en el Santiago Bernabéu. Todo apunta a que será por una temporada más de la que tiene firmada, es decir, 2024. De momento, el alemán se muestra muy tranquilo con respecto a su situación y en la rueda de prensa se ha centrado en lo deportivo.

Toni Kroos: "Mi partido perfecto es tener el 90 por ciento de la posesión y ganar 1-0" David Vicente

El partido

"Con esta experiencia que tengo me dice que cada competición que jugamos queremos ganar. Nuestro objetivo para estos días aquí es ganar mañana y luego la copa. Vamos a entrenar ahora para saber las condiciones, pero tengo claro que estamos aquí para ganar".

La lesión

"El inicio de temporada fue difícil. Nunca antes había empezado con una lesión. Pero nunca he pensado en parar. No quería otra temporada con dolores y por eso decidí parar. Creo que utilicé bien ese tiempo para estar perfecto. Ha funcionado muy bien. Es un buen momento, pero decir que es el mejor momento de mi carrera es difícil. He vivido muchos grandes momentos, pero es un buen momento. Me siento bien físicamente".

El juego del Madrid

"Los que me conocen bien saben que siempre prefiero tener el balón. Lo importante es saber adaptarse al partido, cómo puedes ganarlo. A veces no hace falta tanta posesión. Nosotros tenemos mucha velocidad en ataque y a veces controlas el partido no teniendo el balón. Para mí el partido perfecto es en el que tenemos el 90% del balón y ganamos 1-0. Pero también hay partidos en los que aprovechamos los huecos del rival. Eso es un gran equipo, el que sabe adaptarse. Hay que buscar el mejor camino para ganar los partidos con el máximo número de posesión posible para mi gusto".

¿Exceso de confianza?

"La verdad es que en La Liga estamos mejor que el Barça, pero mi experiencia me dice que en un Clásico no hay favoritos. Mañana es como una final y puede pasar de todo. Hay mucha calidad en el equipo del Barcelona. Es muy difícil decir antes qué va a pasar. Nosotros queremos ganar, eso no hay duda".

El Barça de Xavi

"Últimamente no he visto muchos partidos del Barça. Tengo partidos con el Real Madrid y luego tengo otras cosas que hacer. Conozco a los jugadores, pero no sabemos quiénes van a jugar. Tienen muchos jugadores de mucha calidad. No puedo decir qué ha cambiado con Xavi".

Alaba

"Yo creo que ha hecho una evolución muy buena. Era más joven cuando yo estaba en el Bayern. Antes era lateral y ahora es central. No me ha sorprendido que se haya adaptado tan bien. Es muy buen chico tanto dentro como fuera del campo. Es un gran jugador y eso es muy bueno para nosotros".

El buen estado de forma

"Hemos perdido también un partido. En los últimos tres meses hemos mejorado mucho. En el inicio de temporada hemos ganado mucho, pero no hemos jugado tan bien. Creo que hemos jugado muy bien en partidos muy duros y hay que seguir. Ahora estamos en enero y todavía no se gana nada. Hay que seguir porque en Liga hay equipos cerca y van a estar ahí. Si pensamos que estamos muy bien, vamos a tener problemas".

[Más información: Benzema y Vinicius, una superpareja para El Clásico que señala al ataque del Barça]

Sigue los temas que te interesan