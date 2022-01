Las tres condiciones de Toni Kroos para renovar con el Real Madrid

Toni Kroos es uno de esos jugadores tan importantes en el campo como discreto fuera de él. Un ejemplo en el fútbol para las siguientes generaciones de profesionalidad elevada al máximo exponente. Por el momento, tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2023 y el plan del club blanco es ofrecerle un año más y un puesto en la entidad después de eso.

Sobre su futuro ha hablado recientemente el centrocampista alemán en una entrevista para Sky Sport. Kroos ha señalado que se tienen que dar tres circunstancias para firmar la prolongación de su contrato: "Sé lo que tengo en el club y el club sabe lo que tiene conmigo. En algún momento nos acercaremos de una manera muy relajada. La confianza es la base de todo. Todavía me siento totalmente bien, pero tienen que darse una serie de cosas".

"Lo primero es que el nivel del equipo y mío tiene que coincidir. Lo segundo, que el físico tiene que acompañar. Y lo tercero, que mi deseo tiene que estar ahí. Cuando todo eso se junte, hablaremos. Hablaremos en algún momento y si no, todavía tengo contrato hasta el año 2023", ha agregado el que fuera internacional con la selección de Alemania.

Toni Kroos, con el Real Madrid en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Precisamente, el '8' blanco abandonó la Mannschaft tras la pasada Eurocopa. Esto provoca que no estará durante el próximo Mundial de Catar 2022: "Mi primer pensamiento es qué hacer durante ese tiempo. No estoy acostumbrado a largas vacaciones de invierno y no estaré con la selección. Pero encontraré un buen lugar de vacaciones. Me lo pierdo, pero mi incentivo no estaba allí".

"Los grandes torneos siempre fueron todo: luchar juntos por un objetivo y tener a toda Alemania con ese sentimiento especial y detrás de ti. Los campamentos base con los aficionados, compartiendo el torneo... Eso siempre ha sido algo muy especial. Puede que en algún partido que haya en el torneo tenga esa sensación de que me hubiera gustado estar allí", ha continuado el jugador germano.

Toni Kroos aplaude a la afición madridista en el Santiago Bernabéu AFP7 / Europa Press

Del Mundial a la Champions League. El Real Madrid se enfrentará al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la máxima competición continental: "La tomamos como lo que viene. Por supuesto, podría ser fácilmente una semifinal o una final. Tal vez sea demasiado pronto cruzarse con ellos en los octavos de final, pero solo esperamos llegar en buena forma y con el menor número de lesiones posibles. Si es así, estaremos listos para los partidos".

Mbappé y Haaland

También ha sido preguntado por los posibles fichajes de Kylian Mbappé y Erling Haaland por el Real Madrid: "Eso no es un problema dentro del equipo. Llevo aquí desde hace casi ocho años y he leído tantos nombres que al final no salieron... Cuando hablas de los dos jugadores es por su contrato, su situación y su calidad. Son de los jugadores más interesantes que saldrán al mercado este verano. Me imagino que el Real Madrid siempre busca a los mejores y eso incluye a los dos. No puedo decir si vendrán o no, no soy el presidente. Pero, por supuesto, son dos grandes jugadores".

