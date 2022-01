Por qué el Real Madrid de Ancelotti sí es favorito: la dura realidad que retrata al FC Barcelona de Xavi

Carlo Ancelotti capeaba el temporal tranquilo y sin aspavientos en rueda de prensa tras endosarle una contundente goleada al Valencia cuando de repente llegó el momento cumbre del acto. Una pregunta con cierta trascendencia histórica para el italiano volvía a ponerse frente a él. ¿Es el Barça rival para el Real Madrid?

Ancelotti ya había respondido a esa pregunta con anterioridad, pero la situación pasada tenía matices diferentes respecto a la actual. En aquella pregunta había un condicionante y es que se cuestionaba al entrenador blanco si los culés eran rivales para competir por La Liga. El italiano, que antes de ser políticamente correcto o intentar quedar bien, fue sincero y dijo lo que todo el mundo piensa, aseguró que no.

Si el Real Madrid está peleando por La Liga, eso implicaba que el Barça no era rival directo y que por lo tanto no estaba en disposición de luchar por el título. Ahora mismo, en el horizonte madridista solo el Sevilla de Julen Lopetegui se presenta como un rival certero y más tras el inesperado pinchazo ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

Carlo Ancelotti en el Santiago Bernabéu Europa Press

Ancelotti cambia el paso

Sin embargo, la pregunta que recibió el técnico tras el duelo contra los de Bordalás fue diferente. Se le volvía a preguntar si el Barça era rival, pero esta vez para la Supercopa, ya que merengues y blaugranas se medirán en la primera semifinal que se celebrará en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí. Y ahí, el italiano cambió el paso.

Ancelotti sí apostó por el Barça como rival del Real Madrid asegurando que siempre lo es. Lo cierto es que, por muy mal que estén los azulgranas, a un partido todo puede pasar. La regularidad no está siendo lo suyo y están a años luz de su mejor versión. Pero una sola batalla que da un billete por un título es totalmente impredecible.

Sin embargo, 'Carletto' le volvió a lanzar un guiño a su afición y sacó la ya famosa teoría de los favoritos. Aunque todo puede pasar, el Real Madrid es favorito para ese duelo y para ganar el título porque es el equipo que llega en mejor momento de forma, algo que ha venido demostrando desde el mes de agosto.

No obstante, Ancelotti reconoce que un Clásico siempre es un Clásico y que por eso es un partido que paraliza el mundo. A pesar de que el Barça no esté en su mejor momento, puede ser un punto de inflexión para ellos para intentar demostrar que no están tan mal como parece y que pueden resurgir. Sería un doble premio, ganarle al eterno rival e intentar levantar el primer título del curso.

El cuento de Xavi

Aunque también es cierto que es toda una quimera pensar en que eso pueda ocurrir teniendo en cuenta de donde viene este Barça. Después de otro fracaso ante el Granada, el enésimo del curso, los de Xavi Hernández afrontan la contienda por la primera copa del año. La Supercopa de España les espera en Arabia Saudí y no es descabellado pensar que ahora mismo pueden ser el equipo que parte con menos opciones de alzar el título.

Con las bajas confirmadas de Ferran Torres y Pedri por Covid-19 y de Eric García y Sergi Roberto por lesiones musculares, Xavi espera poder recuperar a jugadores para el partido contra el Real Madrid. Con opciones de llegar se encuentra Ansu Fati, que reaparecerá tras una lesión muscular.

Xavi Hernández, durante el partido contra el Granada CF. EFE

También podría llegar Frenkie de Jong, que sufrió una elongación en el partido de Copa del Rey ante el Linares y apurará sus opciones. Menos probables parecen las presencias de Ronald Araujo, recién operado de una fractura en la mano y Martin Braithwaite, que lleva varios meses de baja por un problema en la rodilla y sigue tocado.

Estas bajas y las sufridas en los últimos partidos le sirven al entrenador catalán para construir el discurso que puso en práctica casi desde que se sentó en el banquillo culé. Excusas, retórica y muchas vueltas para no reconocer que su Barça está tan perdido o más de lo que estaba el de Ronald Koeman. Y seguramente no sea suya la culpa, pero lo que no es admisible es que intente, o intenten, vender la moto de ha habido algo diferente, porque no es el caso.

Así afrontan Barça y Real Madrid un Clásico en el que puede pasar de todo, pero en el que lo más lógico es que el equipo blanco siguiera el dictamen de Ancelotti y su teoría de los favoritos, la cual se lleva demostrando en el césped desde el inicio del curso, con un conjunto siendo líder de La Liga y en los octavos de Champions y el otro en la Europa League y como sexto de la tabla.

