Casemiro: "Para el Real Madrid una derrota siempre es un toque de atención, hay que ganar"

El Real Madrid no pudo sacar un buen resultado del Coliseum Alfonso Pérez y se marchó sin ningún punto del derbi madrileño contra el Getafe. El feudo azulón vibró con el buen partido del equipo que fue capaz de frenar al líder en el primer partido del año 2022 que se saldó con malas sensaciones para los de Carlo Ancelotti.

Tras el choque, Carlos Henrique Casemiro fue crítico con sus compañeros y analizó el encuentro que terminó con resultado de 0-1. El brasileño reconoció que hubo lucha y pelea, pero que caer no está permitido: "Con esta camiseta una derrota siempre es un toque de atención".

Mensaje muy crítico de uno de los pesos pesados de la plantilla blanca que no dejó pasar por alto ni uno de los asuntos de actualidad del choque. Desde el error grosero de Militao, uno de los jugadores más en forma del equipo, hasta el posible penalti sobre Marcelo que pudo cambiar el destino del partido.

Enes Ünal peleando un balón ante Militao Reuters

El centrocampista defensivo del Real Madrid valoró así el choque dejando un mensaje para Militao tras su fallo en el primer gol: "Complicado, era un partido muy duro. Hay que ser justos y hay que hablar de un error individual. Era uno de los mejores del equipo, pero ha fallado. Hemos peleado, lo hemos intentado, pero hay que cambiar. Tenemos que pensar en el partido de Copa del Rey”

Casemiro se sinceró y habló de un problema repetido que están padeciendo este año al medirse a equipos que sitúa una línea de cinco defensores con tres centrales y dos laterales o carrileros, táctica empleada por el Getafe este domingo: "Nosotros estamos teniendo problemas contra equipos que juegan con cinco atrás. Hay que trabajar más eso. Si el partido hoy es 1-3 no pasa nada. El portero me sacó una a mí, una de Modric al larguero. Esta camiseta no puede perder, pero cuando se hace, hay que luchar hasta el final".

Siempre exigentes

El brasileño, además, reconoció que siempre un mal resultado es un aviso a navegantes para el conjunto madridista, ya que el peso de esa camiseta les obliga a ganar en cada partido: "Una derrota siempre es un toque de atención porque hay que sumar de tres en tres. Los jugadores han entrado lo han hecho bien y demuestran que están comprometidos. Hay que seguir, pero estamos unidos".

El árbitro Melero López muestra la tarjeta amarilla a Rodrygo en el Getafe - Real Madrid Reuters

Por último, el mediocampista del conjunto merengue se mostró algo crítico con el juego del Getafe, que fue excesivamente duro en la primera parte, algo de lo que también se quejó Carlo Ancelotti, quien pidió de manera insistente tarjetas amarillas para los jugadores azulones. No obstante, las únicas cartulinas que se vieron las recibieron Rodrygo Goes y el propio técnico, por protestar.

"Nosotros sabemos que los partidos contra el Getafe son así, hay que ser fuertes mentalmente porque pierden mucho tiempo y se han llevado los tres puntos. Hemos peleado bien y lo hemos intentado todo". Casemiro reconoció el esfuerzo, pero no escondió que deben hacer algo más para sacar adelante este tipo de partidos.

