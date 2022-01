2022, un año clave para el Real Madrid: estreno del nuevo Santiago Bernabéu y grandes fichajes

2022 es el año en el que el Real Madrid quiere dar el salto al futuro. Es el momento de impulsar el nuevo proyecto deportivo de la mano del acontecimiento más importante para el club en lo que va de siglo: el estreno del nuevo Santiago Bernabéu. Arranca una nueva era en la entidad de las trece Copas de Europa, la culminación de la obra que inició Florentino Pérez al comienzo de la centuria.

Más de dos décadas después de iniciarse el camino, en el año 2000, en 2022 se alcanza el momento culmen de todo. Lo que arrancó con el Real Madrid de los Galácticos, La Novena y la inauguración de la Ciudad Real Madrid fue seguido, en 2009, con la vuelta de Florentino y los fichajes de Cristiano Ronaldo o Karim Benzema. Aquello condujo, de la mano de Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane en el banquillo, a las cuatro Champions League entre 2014 y 2018.

El 2022, como el 2000 o el 2009, será otro año clave para entender en el futuro la historia del Real Madrid. El punto donde todo confluye y eso es gracias a la gestión hecha durante la pandemia que tan aplaudida ha sido incluso por grandes rivales como el FC Barcelona. El coronavirus lo puso todo patas arribas y, mientras la UEFA situó en más de 7.000 millones de euros la pérdida de ingresos, el Real Madrid supo cerrar los dos últimos cursos (2019/2020 y 2020/2021) con un saldo positivo de 1,2 millones de euros.

Florentino Pérez, durante su discurso en la Asamblea de socios EFE

Referencia económica en el fútbol europeo antes de la pandemia, el Real Madrid se ha sostenido en pie cuando otros solo veían números rojos en sus cuentas. El nuevo Santiago Bernabéu será el que lleve las posibilidades del club blanco al siguiente nivel con una previsión de 320 millones de euros facturados al año en base al estadio. Los números dan la razón a la inversión de 575 millones (con un interés de 2,5% fijo a pagar entre 2023 y 2049), a los que se suman otros 225 millones aprobados en noviembre de este año para llevar a cabo la obra del césped retráctil.

La inauguración del nuevo Santiago Bernabéu en todo su esplendor está prevista para diciembre de 2022, mes en el que el estadio cumplirá 75 años de vida. Doce meses por delante en los que el Real Madrid tiene la misión de ir cerrando los preparativos para la gran fiesta que será la apertura de su coliseo. Apertura entre comillas, puesto que el plan es seguir con las obras mientras el equipo celebra sus compromisos en casa.

Mbappé, por fin

La parte central de los preparativos son los fichajes que planea realizar el Real Madrid en verano. Sobre la mesa están el central del Chelsea Antonio Rüdiger y el fichaje de un centrocampista para apuntalar dos zonas del campo ya fuertes de por sí. Pero lo gordo será una operación para la que el club lleva tiempo preparándose con hasta 122 millones de euros en caja y el respaldo de sus dos grandes patrocinadores: Adidas y Fly Emirates (ambos con contrato hasta 2028).

El nombre señalado es Kylian Mbappé. La nueva estrella del fútbol mundial llegará a Madrid -en este punto, todos confían en que será así- para ser el líder del nuevo proyecto. El futbolista quiso adelantar su fichaje al pasado verano, pero el PSG se cerró en banda y demostró que los clubes-estado pueden permitirse el lujo de rechazar hasta 200 millones por un jugador con un año de contrato. Ese contrato vence el próximo mes de junio y en París saben que ya no pueden hacer nada para retener a su estrella.

Mbappé y Haaland se saludan en un partido de la Champions League Reuters

Mbappé ficharía libre por el Real Madrid, que no gratis puesto que se llevaría una millonaria prima. Eso supone dos cosas: el PSG no vería ni un euro y el club blanco tendría mayor margen para realizar su otra operación marcada en rojo. Erling Haaland, el delantero total de la nueva generación, es la otra gran aspiración madridista en el mercado y no se renuncia a ella dadas las buenas relaciones con el Dortmund. El gran escollo es su agente Mino Raiola, que podría subastar al jugador por toda Europa.

Un proyecto con mimo

El Real Madrid sueña con un equipo con Mbappé, Haaland y todos los frutos del buen trabajo hecho durante el último lustro. La apuesta por el talento joven, en sustitución de fichajes millonarios (Eden Hazard ha sido el único y ha salido mal), funciona y así lo demuestran los casos de Éder Militao, Fede Valverde, Rodrygo y, sobre todo, Vinicius. El brasileño, con la confianza dada por Ancelotti, ha demostrado que puede llegar a ser de los más grandes de la próxima década.

Los jóvenes y las oportunidades de mercado, véase Thibaut Courtois, David Alaba o Rüdiger, en caso de materializarse, han marcado la línea a seguir en el mercado del Real Madrid. Con ellos se han construido las bases de un proyecto deportivo que está listo para recibir la guinda (o las guindas) del pastel.

Habrá salidas, claro está. Tres son fijas, las de Marcelo (actual primer capitán), Gareth Bale e Isco Alarcón. Tres referentes de la segunda era dorada del Real Madrid que han perdiendo su peso en el equipo y acaban contrato. Dejarán un enorme espacio salarial para afrontar las nuevas llegadas. Otros, como el mencionado Hazard, estarán en la rampa de salida tras no haber cumplido las expectativas.

Hambre de ganar

Pese a todo esto, esta ilusión desmedida que hay puesta en la temporada 2022/2023, el foco sigue estando en el curso que se encuentra a la mitad. El Real Madrid es líder en La Liga y de su carro tira el actual pichichi del fútbol español y uno de los mejores futbolistas del mundo, Karim Benzema. El delantero francés y los inagotables Modric, Kroos y Casemiro son la demostración de que la vieja guardia todavía tiene mucho que decir (y títulos que levantar) en un club del que ya son leyendas.

Karim Benzema y Vinicius Júnior, durante el Real Madrid - Shakhtar Donetsk de Champions League EFE

El hambre guía a este equipo que a lo largo de su proceso de renovación, en el que se han ido yendo mitos como Zidane, Sergio Ramos o Varane, ha ganado una Liga más (la de la pandemia) y va camino de la segunda. Tampoco se renuncia a nada en la Champions que, tras alcanzar las semifinales el curso pasado, depara en octavos un duelo de titanes contra el poderío catarí del PSG, el principal representante del rival en la gran guerra que libra el Madrid: la de la Superliga Europea. En 2022 se esperan importantes novedades sobre la competición que busca cambiar el orden del fútbol europeo.

Grandes fichajes, el nuevo Santiago Bernabéu y la batalla por la Superliga Europea. Tres frentes para 2022 que cambiarán, para bien, la historia del Real Madrid, un club siempre a la vanguardia.

