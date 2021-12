Joe Gomez, otro central en la cartera del Real Madrid: las opciones de su fichaje

La carrera por ocupar el cuarto, o tercer, puesto de central en el Real Madrid es real. El conjunto blanco tiene la preferencia de Antonio Rudiger y su adquisición está más cerca que nunca de producirse. A un par de días de que sea libre para negociar su contrato con un nuevo equipo. Pero eso no quiere decir que en la cartera del equipo merengue no haya otros centrales. Si Mino Raiola ponía el nombre de Mathijs de Ligt el otro día, hay otro del Liverpool FC en cola: Joe Gómez.

El central no está contando mucho para Klopp desde que se recuperó de su lesión en la rodilla. Se trata de un zaguero de 24 años, de 1,88 metros y con un salario de 1,4 millones de euros anuales. Es decir, el contrato que pueda pedir este jugador no rompería en ningún caso la escala que tiene actualmente la plantilla. Eso sí, el hecho de que tenga contrato hasta 2024 supone que habría que afrontar un fichaje y que el Liverpool no pondría las cosas fáciles.

Desde Inglaterra insisten mucho en que esta opción es muy real para los merengues. En estos momentos, Gómez es un suplente de lujo para el equipo de Anfield porque Van Dijk y Konaté se han hecho con la titularidad y no la sueltan. Incluso Matip se encuentra a día de hoy por delante del propio Joe. Desde su entorno ya se trabaja para conocer el interés del equipo de Carlo Ancelotti para poder forzar la situación y facilitar una salida en caso de que quieran ir a por él.

Joe Gómez se anticipa a Brahim Díaz en un Liverpool FC - AC Milan. AFP7 / Europa

Gómez está dentro de esa baraja de nombres que maneja la dirección deportiva del Real Madrid. Si Rudiger es el favorito, no hay que olvidar otros nombres como los de Jules Koundé o Pau Torres. Joe sería el tapado, aunque su historial de lesiones, con cuatro momentos muy duros en su carrera a pesar de su juventud, es un gran pero: se lesionó el ligamento cruzado de la rodilla en 2015, tuvo problemas en el tendón de Aquiles en 2016, fue operado de uno de sus tobillos en 2018 y estuvo prácticamente un año parado por problemas en el tendón rotuliano entre 2020 y 2021.

Rudiger, el elegido

En Stamford Bridge continúan las negociaciones abiertas por el futuro de Antonio Rüdiger. El defensa del Chelsea acaba contrato el próximo mes de junio y sigue sin renovar. A partir del 1 de enero será libre para hablar con cualquier club. Es así como entra en acción un Real Madrid que no es el único que sigue el caso del central en el fútbol europeo. El internacional daría el 'sí, quiero' si sobre la mesa le ponen una cifra que supere los 12 millones de euros año.

Abramovich no pondrá objeción a dejarle ir gratis si no acepta sus condiciones económicas. Un caso que desde el Santiago Bernabéu llevan siguiendo de cerca varios meses. Bajo esta fórmula de agente libre ya llegó a la casa blanca el pasado verano el también defensa central David Alaba. En el Real Madrid gusta Rüdiger. Un defensa que en el mes de marzo cumple 29 años, que ya sabe lo que es ganar la Champions League y que tiene experiencia de sus anteriores etapas en la Bundesliga, en la Serie A y en la Premier League.

