Kylian Mbappé: "Estoy haciendo mi camino para dejar mi nombre en la historia del fútbol"

Kylian Mbappé continúa siendo protagonismo en el mundo del fútbol. De su posible fichaje por el Real Madrid en 2022, a ser el gran foco de atención de la eliminatoria entre el equipo blanco y el Paris Saint-Germain, así como por las declaraciones que está dando en los últimos tiempos.

Este mismo jueves salían a la luz unas palabras suyas a la revista Paris Match y después ha sido el propio PSG el que ha publicado una entrevista con el delantero francés. Estas declaraciones no dejan de llamar la atención porque en ellas se ven grandes dosis del discurso que se presume a un jugador merengue.

ADN ganador, siempre trabajar para hacer historia y, por supuesto, poner por delante los intereses del club que los propios: "Mi objetivo nunca ha sido ser 23º o el 24º máximo goleador de la Champions League. La presión siempre es positiva, me gusta sentirla sobre mis hombros. Siempre he querido dejar mi nombre en la historia del fútbol. Estoy haciendo mi camino".

"La temporada pasada tuve un gran año a nivel personal. Marqué más de 40 goles, marqué en la Champions League... Fui el máximo goleador del año, pero no ganamos la Ligue-1 y no ganamos la Champions League. Al final me pregunté si merecía la pena marcar 50 goles si no ganabas. Hubiera preferido marcar 30 goles, hacer asistencias y ganar la Ligue-1 y la Champions League", ha agregado Mbappé.

El internacional galo ha puesto de relieve que aunque alcanzar registros importantes "está bien", lo que de verdad merece la pena es ganar con tu equipo porque esto es el inicio para alcanzar cotas más altas.

"Los datos individuales están bien, pero si no ganas nada no los valoras completamente. Esto va de ganar títulos, ganar la Champions League, la Ligue-1, la Copa... Es lo más importante. Por el momento vamos por buen camino y estamos haciéndolo bien en las competiciones. Ahora vienen grandes partidos y nos tenemos que preparar para ellos", ha sentenciado el jugador de Bondy.

Futuro

En la citada entrevista a Paris Match, Mbappé dejó una nueva pista sobre sus planes de futuro: "Ahora que hablamos de carrera, puede haber espacio para lo imprevisto. Darse gusto, crear la sorpresa, forma parte de la belleza del deporte. Pueden ocurrir cosas que cambian tus planes: es imposible predecir qué haré en los 20 próximos años".

[Más información: Dos futbolistas del Real Madrid, entre los candidatos al XI FIFPro de la FIFA junto a Mbappé y Haaland]

Sigue los temas que te interesan