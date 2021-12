Thibaut Courtois sigue haciéndose gigante en el Real Madrid: el pilar de Carlo Ancelotti

A Carlo Ancelotti lo conocen vulgarmente como el funcionario. Si el Real Madrid fuera una oficina de reclamaciones, el rival que intenta llegar hasta el final se encuentra tantas trabas que le es imposible acabar el proceso. Primero se da de bruces con un ataque enrachado y después con un centro del campo superior con el balón en los pies. Pero la defensa es un muro inapelable. Aún así, si consigue colarse, tiene a un Thibaut Courtois que lo rechaza todo.

El guardameta belga está rindiendo de una forma excepcional en el inicio de la temporada 2021/2022, aunque no deja de ser una constante con respecto a todo el año que está tocando a su fin. Su actuación ante el Atlético de Madrid es un ejemplo más de que pasa por un estado de gracia que nadie podía estimar. No porque el meta de 30 años fuera un mal portero, si no porque su rendimiento es digno de Balón de Oro.

Hace unos días daban el premio Yashin al mejor guardameta del mundo y Courtois no estaba ni entre los tres primeros. Las dudas sobre la credibilidad de los votos viendo el rendimiento del belga no solo en el final de este 2021, si no también durante todo el año. Fue clave a la hora de llevar al Real Madrid hasta las semifinales de la Champions, así como para luchar hasta el final por La Liga. Parece haber picado al portero esta cuestión porque aún está llevando más allá sus habilidades.

Thibaut Courtois, durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético en el Santiago Bernabéu. AFP7 / Europa Press

Este domingo el Real Madrid fue superior al equipo rojiblanco. Aún así, sobre todo en la segunda mitad, Courtois tuvo que exhibirse en un par de ocasiones. Ya en la primera sacó una prodigiosa mano para evitar que un gran lanzamiento de falta de Griezmann se colase en su portería. Después, evitó que Cunha pudiera dar rienda a su idilio con el gol en esta parte de la temporada y que Joao Félix tuviera ocasión de reencontrarse. Fue un muro imposible para los rojiblancos.

Mejor momento

El belga amplió este verano su contrato por dos temporadas más y parece haberle sentado muy bien esta ampliación de su vinculación con el Real Madrid. El guardameta belga tenía firmado hasta 2024 desde que fichó por el club blanco en 2018, pero ahora tiene asegurada su continuidad hasta 2026.

En sus años como madridista, Courtois ha ganado un Mundial de Clubes, una Liga y una Supercopa de España. En su palmarés individual tiene el Guante de Oro del pasado Mundial 2018, el premio The Best al Mejor Portero de la FIFA en 2018, integrante del equipo ideal de la Champions League 2020/2021 y el Trofeo Zamora de la temporada 2019/2020 que fue clave en la conquista de la 34ª Liga del Real Madrid.

El fichaje de Thibaut Courtois ha resultado ser uno de los más acertados en la historia reciente del Real Madrid. El portero belga se ha colocado como uno de los mejores del mundo en su puesto y es determinante en los resultados del conjunto merengue.

[Más información: Carlo Ancelotti pone su sello al Real Madrid: un equipo al son de Vinicius para volver a reinar]

Sigue los temas que te interesan