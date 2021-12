Carlo Ancelotti: "El Real Madrid es favorito a La Liga, se puede decir"

Tiene motivos para estar contento Carlo Ancelotti. El Real Madrid se ha impuesto en el derbi de la capital de España al Atlético de forma contundente. El Santiago Bernabéu ha disfrutado de un gran fútbol en la noche de este domingo y los merengues se destacan aún más en la carrera por el título. El técnico italiano analiza en rueda de prensa y zona mixta un encuentro que dominaron de cabo a rabo y en el que los goles de Karim Benzema y Marco Asensio sentenciaron a los de Simeone.

El partido

"Estoy muy contento, era un rival fuerte y hemos manejado bien el partido, con la calma y confianza que tenemos en este momento. Con solidez atrás y efectividad delante. No tuvimos muchas oportunidades pero fuimos efectivos".

Sin sufrir

"La solidez atrás… No necesitábamos presionar mucho porque ellos mandaban balones largos. Nos sorprendió que jugaran 4-4-2 entonces al principio teníamos que empujar más en banda con los laterales. Pero tras el primer gol el partido estuvo controlado".

Lo que más le gustó

"Modric… los tres puntos, la solidez, portería a cero, Courtois, las asistencias… Hay muchas cosas".

Benzema

"Ayer estaba bien. Luego se ha cargado un poco al final del primer tiempo y he preferido evitar riesgos, igual que Carvajal que tenía un poco de sobrecarga en el isquio y lo cambié".

Liga sentenciada

"No descarto a nadie. El Atlético tiene calidad, carácter, personalidad… Nunca muere. Hasta ahora lo hicimos muy bien, tenemos una buena racha y dinámica. El problema ahora es que la Liga no se ha acabado, tenemos 21 partidos todavía. Estamos contentos por lo que hicimos pero hay que mirar hacia adelante".

¿Efecto Ancelotti?

"No lo creo. Tengo un equipo que sabe lo que hace sobre el campo. Tiene un gran juego y un gran compromiso. Este Real Madrid es un equipo, no son solo jugadores de gran calidad. En la primera parte se ha visto. Un equipo cuando tiene tanta calidad individual y lo pone en conjunto gana los partidos".

¿Mejor atrás o adelante?

"Me gusta más el aspecto defensivo. Somos más sólidos que el principio de temporada. Es verdad que no presionamos tan arriba, pero con espacio le estamos dando a los jugadores de ataque muchas ocasiones".

¿Qué le dijo a Modric?

"Le he felicitado por el partido. Ha hecho un partido increíble. No sé qué le dije, hizo un partido espectacular. Es extraordinario".

Liga acabada

"Vaya presión que me metes. Somos favoritos, se puede decir. Estamos focalizados en los próximos partidos porque una bajada mental nos puede costar caro. La única manera de acercarse lo más pronto a ganar es seguir concentrados".

¿Y la Champions?

"No sé lo que puede pasar. He dicho varias veces que vamos a ser competitivos. Lucharemos hasta el final en toda las competiciones".

Más feliz que la otra vez

"Estoy muy satisfecho de estar aquí. La primera etapa fue muy feliz. El segundo año ganamos 22 partidos seguidos y la segunda parte de la temporada no salió bien. Esto no lo olvido. Soy feliz, pero sé que la segunda parte de la temporada nos podemos encontrar trampas. La experiencia de la primera etapa me ayudará a no cometer los mismos errores".

Vinicius

"Yo creo que está mejorando él solo. No le hablo mucho porque no tengo mucho que decirle. Lo que sí le digo es que tiene que ser efectivo, no regatear por regatear. Tiene que hacer algo por el equipo. Hoy no se ha ido de Marcos Llorente, pero ha dado dos asistencias para darnos el partido".

