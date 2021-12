Mino Raiola comienza la subasta de Haaland: el Real Madrid, a la cabeza del fichaje soñado

El futuro de Erling Braut Haaland ha entrado ya en una fase peligrosa. Una etapa que muchos temían, especialmente el Real Madrid, ya que se encuentra en territorio Mino Raiola. El agente del futbolista noruego aseguró hace solo un día que su cliente se debatiría entre cuatro equipos, Real Madrid, Barça, Manchester City y Bayern de Múnich. Sin embargo, unas horas después, se ha retractado.

Con este mensaje, Raiola confirma que ni siquiera por esta vez, cuando tiene entre sus manos a uno de los mayores talentos del fútbol europeo, va a mirar por el bien del jugador y no por el de su cuenta corriente. Acostumbrado a tratar con grandes futbolistas como Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba o 'Gigi' Donnarumma, ahora Raiola tiene bajo su brazo al mayor diamante que jamás podría haber imaginado.

Por ello, quiere exprimir al máximo la situación para sacar la mayor tajada posible. El futuro del delantero noruego pasa por las manos y la cabeza del agente y del padre del propio jugador. Ellos forman el entorno más cercano al ariete nórdico que, tal y como todo hace indicar, saldrá este rumbo a un grande de Europa.

Mino Raiola y el Real Madrid

Todo hacía indicar que esos grandes equipos del Viejo Continente tenían nombre y apellido, los cuales fueron facilitados por el propio Raiola. Los dos grandes de España, el líder de Alemania y la mayor potencia económica de la Premier League. Además, la terrible situación financiera del Barça hacía que los azulgrana se cayeran de la pelea, dejando la contienda en solo tres.

No obstante, Raiola se ha encargado en las últimas horas de recoger cable y dar marcha atrás en su órdago asegurando a través de sus redes sociales que esos nombres solo se trataban de algo casual y que se le había venido a la cabeza en ese preciso instante. Sin embargo, la guerra está abierta a más candidatos. De hecho, llega a precisar que pueden ser más de 15, lo que cambia considerablemente la película.

"Quería dejar claro lo siguiente acerca de la entrevista en Sport1: Los cuatro clubes que mencioné sobre el futuro de Haaland solo eran un ejemplo. Cuando él se vaya, irá a uno de los 15 equipos top de Europa". Un cambio de paradigma importante porque nombres como Manchester United, Chelsea, Juventus o PSG podrían volver a entrar en una puja que Raiola va a convertir en la mayor subasta de la historia del fútbol.

Dudas con el momento

Por si esto fuera poco, Raiola no solo ha jugado al despiste con los candidatos, si no que también lo quiere hacer con los tiempos. Es un hombre inteligente y curtido en mil batallas que está ante la gran operación de su carrera. Por eso quiere ser él quien marque los tiempos y que maneje la situación a su antojo.

Todo hacía indicar que Haaland abandonaría el Borussia Dortmund y el Signal Iduna Park este mismo verano. Sin embargo, el represente del noruego se ha encargado de abrir la puerta a la permanencia una temporada más. Parece claro que el noruego saldrá, tarde o temprano, pero Raiola deja en el aire el verdadero momento en el que podría producirse.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Tras la enorme polémica que ha suscitado la existencia o no de esa cláusula que estaría cifrada como máximo en 90 millones de euros, ahora surge la duda de cuándo se podría hacer efectiva. Raiola, de momento, sigue a lo suyo: "Ahora, Erling está enfocado solamente en el fútbol, no hay negociaciones con ningún club. Y me reafirmo en lo que dije: No está claro que salga en este verano, a lo mejor se irá en el siguiente".

Hay 'caso Haaland'

En efecto, hay 'caso Haaland' para rato dado que el jugador ha provocado el interés de los equipos más importantes del mundo y de que su agente ya ha comenzado lo que parece ser la mayor puja en la historia del fútbol. El suyo puede ser el fichaje que exista detrás de la batalla jamás conocida en el mercado de traspasos.

Sin embargo, a la cabeza de esa lista de cuatro o de quince equipos se encuentra el Real Madrid. El club reúne todas las condiciones para llevarse el gato al agua. Es el club que más gusta a Haaland, tiene una plantilla y que puede permitirle alcanzar lo máximo, especialmente si llega Mbappé, y además tiene en tesorería dinero para apostar fuerte por el noruego después de no realizar el gran desembolso esperado el pasado verano por Kylian.

Por si esto fuera poco, la saneada economía del club le permite cargar con un salario considerable. Haaland desea jugar en el nuevo estadio Santiago Bernabéu y en el Real Madrid no tienen prisa, por lo que el momento podría jugar a su favor. Lo intentarán en 2022 y si decide esperar un año más, seguirán estando a la cabeza de una guerra que será larga y dura.

[Más información: Rudiger, objetivo central: el Real Madrid encara la recta final del fichaje para crear su defensa soñada]

Sigue los temas que te interesan