Rudiger, objetivo central: el Real Madrid encara la recta final del fichaje para crear su defensa soñada

Antonio Rudiger está cada vez más cerca del Real Madrid. El nombre del central alemán del Chelsea está apuntado con letras mayúsculas en la agenda del club blanco y la hoja de ruta del futuro pasa por intentar su fichaje con todo el peso que la entidad madridista pueda hacer tanto en el ámbito deportivo como en el económico y el sentimental.

Los nombres que ocupan la actualidad blanca son Kylian Mbappé y Erling Haaland, pero el tercer cajón del podio lo ocupa en estos momentos Rudiger. De hecho, en el club le ven más cerca incluso que el fichaje del delantero noruego, ya que la pelea por el ariete del Borussia Dortmund será el protagonista de una intensa pelea en Europa.

El Real Madrid quiere repetir otro caso Alaba porque ven en Rudiger una oportunidad que no quieren dejar escapar. Por ello, al menos lo van a intentar mientras sea posible. El central bávaro es un movimiento perfecto porque llegaría completamente libre tras finalizar contrato este verano con el Chelsea.

Antonio Rüdiger, con el Chelsea AFP7 / Europa Press

Por ello, a pesar de que los blancos cuentan con Alaba y Militao como pareja titular, y en segunda instancia con Nacho, creen que la de Rudiger es una de esas pistas del mercado como ya lo fue el austriaco por las que hay que intentar hacer un esfuerzo. Su paso por el Chelsea, después de llegar procedente de la Roma, le ha aupado en el escalafón de centrales hasta convertirse en uno de los mejores del mundo.

El triunfo del equipo de Thomas Tuchel en la Champions, competición en la que fue clave, le ha hecho ganarse un nombre muy importante en el fútbol europeo y que ya se hable más de su futuro que de nombres protagonistas en el pasado como Sergio Ramos, Varane, Van Dijk o De Ligt.

Por si esto fuera poco, uno de sus principales era su alto salario. Sin embargo, todo hace indicar que podría llegar por un sueldo mucho más bajo del que se había hablado en un principio. En el entorno de Rudiger se había fijado unas exigencias superiores a los 10 millones de euros netos por curso, pero las últimas informaciones apuntan a que no será así.

Su salario en estos momentos en el Chelsea, un club con una masa salarial muy alta, es de unos 7 millones de euros brutos, cantidad que no se ha mejorado desde que llegó de la Roma. Por ello, doblar esa cantidad ya sería un salto importante para él mucho más asumible para el Real Madrid que otras cantidades de las que se ha hablado.

Thomas Tuchel habla con Rudiger Reuters

Defensa cerrada

De concretar este fichaje, el Real Madrid podría decir que tiene su defensa de ensueño completamente cerrada y preparada para la nueva era. Mientras Mbappé y Haaland se llevan todos los focos, el club está llevando poco a poco la renovación de la plantilla. En el centro del campo lo ha hecho con fichajes como Camavinga y anteriores como el de Fede Valverde, pero el caso más llamativo es la defensa.

A la marcha de Sergio Ramos y Varane el pasado verano se unirá la de Marcelo el 30 de julio de 2022. Para sustituirles han llegado nombres como Alaba, Militao o Mendy en los últimos años, así como la irrupción de canteranos como Miguel Gutiérrez. Por si fuera poco, hasta Courtois y Lunin han llegado hace relativamente poco para renovar la portería.

Ahora, Antonio Rudiger podría ser la guinda a esa nueva defensa del Real Madrid que sería sin lugar a dudas la mejor de Europa y que quedaría sellada para el próximo lustro, como poco. El central alemán solo tiene 29 años. De esta forma, solo quedaría por cubrir un hueco, el lateral derecho, donde Carvajal, y en especial sus lesiones, han dejado alguna pequeña duda en las últimas temporadas. Además, el madrileño no tiene un sustituto definido, ya que son Lucas Vázquez y Nacho sus alternativas.

El Bayern, principal rival

El interés del Real Madrid en Rudiger no es el único que existe en Europa. El primer escollo, aunque no el principal, es la intención del Chelsea de hacer un último esfuerzo por su renovación. Sin embargo, en el club blanco tienen la certeza de que si hasta ahora no han conseguido convencerle, no lo harán en las menos de tres semanas que quedan para que sea 'libre'. Los blues están en una situación límite porque César Azpilicueta, Christensen y Thiago Silva también terminan contrato el próximo 30 de junio.

Antonio Rüdiger celebra un gol con el Chelsea en la temporada 2021/2022 Mike Egerton / PA Wire / Dpa

A partir del día 1 de enero, podrá negociar su futuro con cualquier equipo. Tal y como informaba MARCA, el club quiere aprovechar la llegada del 2022 para lanzar la ofensiva final y poder cerrar su fichaje, el cual podría llegar incluso a plantearse por un precio de saldo para el próximo mercado invernal. Aunque el objetivo principal sigue siendo cerrar su llegada para el próximo verano en el Madrid del futuro.

Mientras el Chelsea ya mira hacia jugadores como Szalai o Koundé, la opción favorita, pero también la más cara, desde Inglaterra, The Independent ya apuntó hace unos días acercamientos entre el entorno del central alemán y el Real Madrid a través de su hermano, quien hace las veces de su agente.

Sin embargo, el mayor oponente que tendrá el Real Madrid en la batalla por el fichaje de Rudiger será el Bayern de Múnich. El club alemán, a pesar de que fichó el pasado verano a Upamecano, no ha encontrado el relevo perfecto para Alaba. Además, podría ofrecerle un salario más alto al jugador de lo que el Real Madrid estaría en disposición de darle, así como un mayor protagonismo en defensa, ya que sería titular y líder indiscutible, mientras que en el Madrid tendría que alternarse con Militao y Alaba.

Aún así, el conjunto de Nagelsmann está muy interesado también en el central del Friburgo Nico Schlotterberck. Pero el club blanco es la élite más absoluta y eso Rudiger lo sabe y por eso está dispuesto a afrontar el reto.

