Cumbre entre el entorno de Rüdiger y el Real Madrid para su fichaje

Antonio Rüdiger es uno de los futbolistas que acaba contrato cuando acabe la presente temporada 2021/2022. El defensa no ha firmado su renovación con el Chelsea y en el horizonte ha aparecido ante él la opción de fichar por el Real Madrid el verano del año que viene.

En Stamford Bridge no se dan por vencidos, tal y como confesó recientemente Thomas Tuchel: "Ahora mismo está comprometido al cien por cien con el Chelsea. Estoy seguro de que siente la confianza y el respeto de todo el mundo en el club y de los aficionados".

"Es un gran competidor y está en el mejor sitio. Está en la liga más competitiva, un club en el que es protagonista y que le viene perfectamente. Así que solo tenemos que ser pacientes y esperemos que haya un final feliz", agregó el entrenador blue el pasado mes de noviembre.

Thomas Tuchel habla con Rudiger Reuters

Sin embargo, desde Inglaterra informan de que se habría producido una importante cumbre por el futuro del central. Y no, esta no sería con el Chelsea, sino con el Real Madrid. Así lo ha contado el periodista Tom Kershaw en The Independent. Según esta información, el hermano y agente de Rüdiger se ha reunido con representantes del club blanco.

'Fórmula Alaba'

El verano pasado, el Real Madrid ya se hizo con los servicios de David Alaba cuando este acabó contrato con el Bayern Múnich. Precisamente, el conjunto bávaro también tiene en su agenda apuntado el nombre de Antonio Rüdiger. Pero el defensa parece haber elegido el Santiago Bernabéu como destino.

Este llegaría a la casa blanca bajo la 'fórmula Alaba'. A coste cero, con una prima de fichaje y con el objetivo de reforzar la línea defensiva de los merengues. El internacional alemán, de 28 años, será libre para negociar su futuro contrato con un nuevo club a partir del próximo 1 de enero de 2022.

Medio año más tarde, ya podrá firmar su contrato, cerrando así la etapa en Londres, a donde llegó en la temporada 2017/2018 procedente de la AS Roma. Antes de su paso por la Serie A, el jugador militó en las filas del Stuttgart alemán. Bundesliga, Calcio, Premier League... ¿será el siguiente desafío La Liga?

