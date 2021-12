Modric, Kroos y Casemiro: la vuelta de las rotaciones y las dudas sobre los fichajes

36, 31 y 29. Eso son los años que tienen Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro, respectivamente. Los tres son una fuente inagotable de buen fútbol, estabilidad y energía para el centro del campo del Real Madrid temporada tras temporada, por mucho que siempre se intente anticipar su final. Con Carlo Ancelotti a los mandos se ha asistido a su enésima 'resurrección'.

En ocho de los últimos diez partidos que ha disputado el Madrid, se ha repetido una constante: la titularidad de Modric, Kroos y Casemiro. Cuatro de forma seguida hasta el del Athletic. Es muy difícil quitar a alguno de estos tres del once inicial y es que cuando están bien no hay discusión. El problema es que se viene avisando de los bajones de uno u otro en cierto partido, aunque es algo que por ahora no inquieta a Ancelotti.

Al entrenador italiano se le insiste rueda de prensa sí y rueda de prensa también por esta circunstancia. Por las (en teoría) escasas rotaciones, especialmente en la medular. No hay preocupación: "Pintus no me ha dado ninguna alarma", decía este viernes sobre el estado de forma de su plantilla. En el reparto de minutos del Madrid, los tres que aparecen justo detrás de los cinco más utilizados (Courtois, Militao, Alaba, Benzema y Vinicius) son Casemiro, Modric y Kroos, en ese orden.

Jugador Titularidades Sustituciones Minutos Courtois 20 0 1.800 Militao 19 1 1.707 Alaba 19 2 1.677 Benzema 19 5 1.670 Vinicius 18 8 1.616 Casemiro 18 3 1.596 Modric 14 11 1.126 Kroos 11 4 953 F. Valverde 10 4 945 Nacho 10 2 926

Hay un motivo que a Ancelotti le ha llevado a rotar menos en esa zona: la última lesión de Fede Valverde. El centrocampista uruguayo es con quien de verdad cuenta para sustituir a alguno de los tres de la 'CMK' y así se refleja viendo que es el justo el que está detrás de ellos en la tabla de minutos. No es ni siquiera el cuarto centrocampista. Para Ancelotti es otro titular más.

El problema es que Valverde ha estado fuera desde el día de El Clásico hasta que volvió hace dos partidos, contra el Sevilla. Ante el equipo andaluz y el Athletic, ambos partidos jugados en el Santiago Bernabéu, el 'Pajarito' ha rondado los 20 minutos de juego saliendo desde el banquillo. Se prepara para ser titular más pronto que tarde.

Camavinga roba el balón a Javi Martínez REUTERS

Camavinga y Blanco, en proceso

Eduardo Camavinga es la otra alternativa de Ancelotti, siendo el elegido para el equipo titular en las dos únicas veces de los últimos diez partidos en los que no ha formado de inicio la 'CMK' al completo. Pero el italiano prefiere tomárselo con calma con él, al igual que con Antonio Blanco, por su prematura edad.

"Casemiro nos da el balance y el equilibrio que necesitamos, que es algo importante casi como marcar un gol o salvarlo. Pero también tiene jugadores que le pueden sustituir como Camavinga o Blanco, pero todavía no tienen la experiencia que tiene Casemiro. En los próximos partidos pueden tener esa oportunidad porque aportan entusiasmo y energía", decía Ancelotti en su última rueda de prensa.

Luego, por supuesto, está un Isco Alarcón que ha desaparecido hasta de los calentamientos desde su desplante en el partido contra el Granada. La última opción es un Dani Ceballos que todavía no ha podido debutar esta temporada por culpa de una lesión de la que se está terminando de recuperar.

Pogba no entra en los planes

La situación en el centro del campo hace plantearse muchas cosas de cara a la temporada 2022/2023. Se sabe que Isco, que acaba contrato, no seguirá y es muy probable que Ceballos sea vendido. También se da casi por hecho que Modric, que también tiene contrato hasta el próximo mes de junio, renovará por una temporada más para pisar el nuevo Santiago Bernabéu y porque sigue a un gran estado de forma.

El plan del Madrid es fichar, pero no se tiene claro a quién. La opción de Paul Pogba, que será libre en verano y eso le convierte en un objeto atractivo para el mercado, parece diluirse por las dudas que hay en torno a él entre los que mandan en el club.

Se mantienen sobre la mesa dos opciones que van en la línea de fichar futbolistas de futuro. Son Aurélien Tchouaméni (AS Mónaco) y Ryan Gravenberch (Ajax). Ambos están en la carrera para reforzar el centro del campo del Madrid, pero con varios meses por delante hasta el mercado de fichajes veraniego no hay nada decidido más allá de que hay que fichar. El centro del campo necesita refuerzos.

