Ancelotti defiende a Bale: "Quiere jugar con el Real Madrid"

El Real Madrid retoma La Liga tras el parón internacional y lo hace midiéndose al Granada este domingo en Los Cármenes. Carlo Ancelotti acudió a rueda de prensa para analizar ante los medios de comunicación cómo llega el equipo a una nueva jornada de La Liga con el objetivo de seguir enganchado a la cabeza de la tabla.

Ancelotti tendrá algunas bajas para el partido, como es el caso de la de Gareth Bale. El galés estaba fuera del equipo antes del parón por una lesión, pero viajó con Gales y volvió a caer lesionado otras tres semanas. Además, la polémica sigue persiguiendo a Eden Hazard, del que está por ver cuál es su papel en el equipo tras regresar de su selección y ser baja para mañana por una gastroenteritis.

El alta de Bale

"La situación era clara. Tenía el alta. Pensaron que podía jugar, puede que la evaluación no fuera tan correcta. Queremos recuperarlo. Es importante para nosotros".

¿Bale prefiere a Gales?

"Bale tiene mucho cariño a su equipo nacional, pero también está claro que él quiere jugar para el Real Madrid. Lo que he visto cuando entrenaba es que tenía ganas de jugar con nosotros.

Exigencia del calendario

"No es la primera vez que se juntan muchos partidos. No sé si es un sinsentido, sí sé que es demasiado. Tiene que cambiar. La dinámica actual no no es la buena. Espero que cambie para con sentido, no la revés".

Hazard calentando en un partido de Champions Europa Press

Hazard, baja

"Me molestaría que Hazard estuviese contento en este momento. Hazard está como todos los que no juegan mucho, no está contento. Ha tenido una gastroenteritis y tiene que quedarse en casa. No es Covid. No estará disponible para mañana".

Mano dura

"Cada uno tiene su manera de liderar, con todo respeto lo pueden hacer como quieran. No me considero mano dura, en mi experiencia no he tenido entrenadores con mano dura, pero respeto al que la utiliza".

Cambios en el fútbol

"La dinámica del fútbol actual no es buena, tenemos que cambiarla. Que sea Superliga u otra cosa, no lo sé. No soy el indicado para decirlo. Pero hay que cambiarlo, demasiados partidos, demasiadas lesiones. Baja la calidad de los partidos. Esto tiene que cambiar".

Vuelve Rodrygo

"Llegamos cargados, es normal. Estoy contento porque no tenemos muchos problemas, vuelve Rodrygo mañana. La semana que viene Valverde. El equipo está físicamente bien. Vamos a hacerlo bien hasta Navidad, tenemos partidos importantes".

Debut de Xavi

"El derbi catalán va a ser un partido interesante, lo voy a mirar. Xavi aportará algo interesante a este equipo, lucharemos hasta el final contra ellos. Si hay algo nuevo me gustaría descubrirlo pronto".

Jugar domingo y miércoles

"Si hubiésemos jugado el sábado teníamos menos recuperación de los que han venido de Sudamérica. El partido mañana está bien y podemos preparar bien el del miércoles".

Implicación de Bale

"Bale tiene su carácter y tenemos que respetarlo. Si no quiere utilizar las redes sociales, máximo respeto. Está claro que no está contento porque se ha lesionado otra vez. Haremos lo máximo para que se recupere lo más pronto posible".

El equipo va a más

"Después del último parón el equipo ha mejorado, el equipo ha buscado más continuidad. Tenemos confianza, buena dinámica. Se puede seguir con los resultados. Llegamos bien a este momento de la temporada. Tengo fe de que lo haremos bien hasta Navidad".

Entrenar con vídeos

"Se utiliza mucho los vídeos porque no tenemos tiempo para preparar con intensidad en el campo. Militao ha llegado ayer y tengo que mostrarle en video porque no hay tiempo de hacerlo Se hacen videos individuales, son videos cortos. Luego hacemos videos colectivos".

[Más información: Hazard, baja contra el Granada por una gastroenteritis]

Sigue los temas que te interesan