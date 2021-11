Hazard, baja contra el Granada por una gastroenteritis

Carlo Ancelotti no tendrá a Eden Hazard disponible de cara al partido de este domingo contra el Granada. El motivo es que el futbolista padece una gastroenteritis, tal y como ha revelado el técnico italiano en la rueda de prensa que dio previa al choque.

Ancelotti desveló el nuevo problema que sufre Hazard que le obliga a parar el fin de semana. "Tiene mala suerte, ayer ha sufrido una gastroenteritis y no está disponible para el partido. Tiene que estar en casa dos o tres días, no es covid, pero no le permite estar en el partido de mañana".

"Hazard está como todos los jugadores que no juegan mucho, no está contento. Me molestaría que él estuviese contento en este momento que está intentando superar", manifestó el técnico madridista cuando fue preguntado por las opciones del belga de jugar ante el Granada.

Sin Valverde ni Bale

Los brasileños Vinicius Junior y Éder Militao se incorporaron este viernes a los entrenamientos del Real Madrid, tras sus compromisos con su selección, y, tras un día de descanso, completaron el entrenamiento con el grupo de cara al partido frente al Granada.

El que está descartado para el encuentro es el uruguayo Fede Valverde, ya que siguió trabajando al margen aún convaleciente, y con un vendaje, del esguince que sufrió en la rodilla izquierda el pasado 24 de octubre en el clásico frente al Barça, que acabó con victoria madridista por 1-2.

Los jugadores del Real Madrid, durante el entrenamiento Real Madrid

Ancelotti tampoco podrá contar con Gareth Bale, quien volvió lesionado tras jugar con Gales y sufre unas molestias en el sóleo de la pierna derecha que le tendrán fuera tres semanas e hizo trabajo específico en el gimnasio.

El que sí avanzó en su recuperación fue el español Dani Ceballos, con una lesión de tobillo desde el pasado 22 de julio en el debut de España en los Juegos Olímpicos frente a Egipto, al ejercitarse en solitario sobre el césped.

La buena noticia para el técnico, además de los regresos de Vinicius y Militao, es que volvió a contar con Rodrygo y Mariano Díaz al mismo ritmo que sus compañeros, sumando su segundo entrenamiento con el grupo tras superar sus respectivas lesiones.

Eso sí, Mariano deberá usar una máscara para proteger la nariz tras operado de una fractura de los huesos propios de la misma que sufrió contra el Elche, en sus primeros minutos esta temporada.

[Más información: Ancelotti defiende a Bale: "Quiere jugar con el Real Madrid"]

Sigue los temas que te interesan