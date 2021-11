El Real Madrid escapa de las garras del Rayo y salva el susto en Liga

Era un partido para ganar con tranquilidad, pero el Real Madrid rozó el 3-0 y acabó pidiendo la hora contra un Rayo que olió la sangre en el último cuarto de hora. Al final, 2-1 con goles de Kroos y Benzema, en el lado merengue, y del 'tigre' Falcao, por parte de los franjirrojos. [Narración y estadísticas: Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano]

Dominó a placer el Madrid durante 75 minutos, pero se atascó el gol en la segunda parte y el Rayo acabó enseñando las garras. Haberse dejado puntos aquí habría sido un problema para los de Ancelotti, a los que persiguen Atlético, Sevilla y una Real Sociedad que tiene en su mano irse líder al parón. Vinicius tiró del equipo pese a que no vio puerta.

El Real Madrid se las veía en el Santiago Bernabéu contra el equipo revelación de este inicio de Liga. Luka Modric, con fiebre, se perdía el partido y Ancelotti apostaba por Camavinga, que había perdido presencia en el equipo, para ocupar más metros en el campo. La otra novedad fue Asensio en la banda, volviendo a dejar a Hazard en el banquillo. Lo de belga es preocupante y es que el técnico italiano ve a Rodrygo, a Asensio y hasta a Lucas Vázquez por delante suya. Y todavía falta por regresar Bale, que finalmente no entró en la convocatoria y viajará este parón con Gales.

Desde el pitido inicial se pudo ver el rival que iba a tener en frente el Real Madrid. El Rayo es un equipo valiente y no iba a ir al Bernabéu a encerrarse atrás, aunque a otros les haya funcionado antes. Esto era un arma de doble filo, más aún sin un '9' como Falcao, suplente hoy, sobre el terreno de juego para cazar los balones que llegaran arriba. El Madrid, además, tras el pinchazo del Barça ante el Celta, tenía una motivación más para salir a por todas.

No quita eso que el Rayo no tuviera ocasión de adelantarse, que la tuvo, pero el primer zarpazo lo dio el Madrid. Fue anulado, eso sí. Centro de Carvajal y gran dejada de cabeza de Benzema que le dejaba el remate a placer a Vinicius. La metió el brasileño, pero el línea levantó el banderín por un fuera de juego de Karim que lo era.

Siguió el Madrid buscando el gol, volcado especialmente en su banda derecha. Carvajal, que con su convocatoria con la Selección ha roto una racha de 235 días sin un madridista en el equipo de Luis Enrique, demostró que va encontrando otra vez su nivel y se asoció bien con un Asensio también fino para generar peligro por su lado.

Dos hachazos del Madrid

El Rayo dejaba espacios y el Madrid los aprovechó. Militao, que ya no solo es un muro en defensa sino que también da salida a las jugadas con criterio, puso un balón en largo para Vinicius que arrancaba a toda velocidad desde su banda. El brasileño abrió para Asensio, quien le dio pausa a la jugada, recortó y le entregó al balón a Kroos que llegaba desde segunda línea. Marcó el alemán, se señaló otra vez fuera de juego, pero desde el VAR lo corrigieron y el gol subió al marcador antes de llegar al primer cuarto de hora.

Se resistía el Rayo a perder la cara al partido, pero el Madrid era más incisivo en sus ocasiones. La gran parte del peligro seguía llegando por la derecha, donde Carvajal lidió contra un notable Fran García, producto de La Fábrica, aunque el segundo tanto vino desde la izquierda al borde del descanso.

Nació todo de las botas de Alaba, que es más que un central y esta vez dio una genial asistencia a Benzema. El austriaco centró y la bola picó entre el portero y la defensa. El que sí la quiso pescar fue el '9' del Madrid, que llegó al segundo palo y empujó la pelota al fondo de las mallas. Decimocuarto tanto suyo esta temporada. Poco a poco se fue adueñando del partido el Madrid, que se fue al descanso con el trabajo encarrilado.

O Rei Vinicius

Vinicius, que en los primeros 45 minutos brilló más por sus decisiones con el balón que por sus individualidades, tan importante lo uno como lo otro, dejó una de esas jugadas que se quedan en la retina del aficionado por un tiempo y que no quedará en la historia porque no fue gol. Firmó una de esas carreras esquivando rivales que cada vez escasean más, una jugada maradoniana en la que el balón se quedó a pocos metros de la línea de gol. Este chico cada día es mejor y tiene la confianza para hacer lo que él quiera.

El partido estaba donde quería el Madrid, siendo un acoso constante a la portería de Dimitrievski el primer cuarto de hora de la segunda parte. Casi marcó Asensio, pero no la picó lo suficiente en un mano a mano. Luego fue Benzema, que rozó el gol tras protagonizar un jugadón junto a Vinicius y un Mendy indispensable a día de hoy, tanto en defensa como en ataque, en el equipo de Ancelotti.

No hay partido tranquilo

Las ocasiones no entraban y el Madrid no cerraba el partido. Ancelotti no metía cambios y su equipo, que empezaba a notar el cansancio y se veía con los tres puntos en el bolsillo, dio un bajón. Se supo aprovechar el Rayo, que primero avisó con un disparo al palo de Bebé. Casi en la siguiente jugada, Falcao, que no llevaba ni diez minutos de juego, recortaba distancias con un balón que entraba llorando en la portería de Courtois. El 'Tigre' solo duró unos minutos más en el campo antes de irse lesionado.

Lo había hecho todo bien el Madrid hasta entonces salvo no meter el 3-0 que cerrara el partido y le iba a tocar sufrir. En el Bernabéu se volvían a escuchar los pitos que ya sonaron el día del Shakhtar y es que no hay día que su equipo tenga un partido tranquilo. Mientras, Carletto hacía los primeros cambios en el 80' quitando a Asensio y a Benzema para dar entrada a Lucas y Hazard.

La tuvo el Rayo para empatar hasta en dos ocasiones en los minutos finales. Se salvó el Madrid, que respira tranquilo y duerme líder a la espera de saber si mantiene el primer puesto durante el parón dependiendo de lo que haga la Real Sociedad este domingo.

