Ancelotti: "Hazard no está contento y merece minutos; ¿Bale? No soy su padre..."

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa antes del partido que este sábado medirá al Real Madrid contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. El técnico italiano analizó la actualidad merengue, que pasa por seguir enganchado al liderato de Liga y tratar los casos de Eden Hazard y Gareth Bale.

Duelo contra el Rayo

"El Real Madrid necesita hacer un partido completo. Me gusta el Rayo y su forma de jugar, muy directo. El Madrid no tiene solo una identidad, se sabe adaptar a las necesidades del partido".

Pocas rotaciones

"Los cambios se hacen para tener motivados a los jugadores y para dar descanso a otros. No me parece que el equipo esté muy cansado. En el último partido solo hice dos cambios, pero no quería cambiar la dinámica. No he cambiado en el centro del campo porque no teníamos a Valverde disponible y Modric, Kroos y Casemiro lo estaban haciendo bien. Hemos ganado 4 de 5 partidos tras el parón".

Carlo Ancelotti comiendo sus habituales chicles durante el partido REUTERS

Bale no va convocado

"Ha entrenador también hoy. No va a ser convocado poque ha tenido pocos minutos con el equipo y se va a Gales. Allí evaluarán si está disponible o no. Dependerá de cómo se sienta el jugador al entrenar. Está bien. Tras dos meses fuera es muy importante lo que sienta cuando se entrena, si tiene confianza".

Jugadores enfadados

"Una persona, no digo el nombre, me dijo una cosa muy interesante: "A veces se cambia a un jugador porque no juega bien y él lo entiende". Si el jugador lo entiende, ¿por qué se enfada?. "Un jugador bueno siempre se enfada por no jugar". Pero enfádate con el entrenador, pero no con la persona. Me pasaba con Capello y él me decía que lo entendería cuando fuera entrenador. Ahora lo entiendo bien".

Situación de Hazard

"No está contento, está claro. Tiene calidad, está entrenando bien, es profesional... Merece tener minutos por lo que está haciendo y va a tener minutos, por cierto. Si sigue con fe, los tendrá. Puede ser que mañana los tenga, no lo sé. Me parece un jugador enchufado. Lo siento porque es fácil meter en el banquillo a alguien que no sea profesional, pero él sí lo es".

Cómo está Ancelotti

"Muy bien. Muy ilusionado. Estoy disfrutando cada día en este club y en esta ciudad. Me siento bien".

Hazard, ¿titular?

"-Risas- Tengo todavía un día para pensar en la alineación que pondré mañana".

Relación con Bale

"No soy su padre. La afición está enfadada con Bale, puede ser que no fuera bueno o el año pasado fuera cedido al Tottenham, pero nadie olvida lo que ha hecho Bale aquí. Nos ayudó a ganar la Copa del Rey y la Champions en 2014, la Champions contra el Liverpool. La afición del Madrid no lo olvida. Ha tenido momentos mejores aquí, pero tenemos que tener fe. Ha tenido una lesión importante, va con la selección y cuando vuelva, si merece jugar, jugará".

Bale, con Gales

"Si la selección te llama tienes la obligación de ceder al jugador, pero explicando cómo está. Solo ha entrenado dos días y tiene el alta médica. Ellos jugarán el sábado y tienen tiempo para evaluar su situación. Ni la selección ni el jugador tomarán riesgos".

Pitos del Bernabéu

"La reacción de la grada hay que tenerla en cuenta. Hubo momentos que no gustaron porque el equipo defendía muy abajo. Lo que piensa la afición es muy importante y nos gustaría tenerla contenta y feliz de ver al equipo. Cuando te pitan es porque te exigen más".

Que juegue Bale

"Tiene el alta médica. Si se entrena con nosotros es porque puede. No podemos decir a Gales que Bale no puede jugar. En los exámenes pone que está totalmente recuperado. Luego ellos tendrán que evaluar".

El juego del equipo

"Cada partido tiene su historia y su estrategia. En la ida y en la vuelta contra el Shakhtar la estrategia era la misma, pero el partido salió distinto. La estrategia de mañana será distinta comparada con la del otro día. El Rayo tiene otras características".

Situación de Ceballos

"Dani me gusta como jugador. Le vi el año pasado en el Arsenal. Está volviendo de una lesión importante, solo hace unos días desde que trabaja solo en el campo y nos hace falta más tiempo para que vuelva al equipo".

¿Problemas por el 4-3-3?

"Hazard puede jugar por la izquierda, donde siempre lo ha hecho, y hay que ver si puede por el lado derecho. En esta posición también puede jugar. ¿Valverde? Tiene 21 años, es fantástico. Como Camavinga, que tiene 18. Tienen la suerte de ver todos los días a los mejores centrocampistas del mundo y sabe que son el presente y el futuro del equipo durante años".

Mejoría en defensa

"El equipo ha mejorado defensivamente. Tenemos que tener una mejor organización colectiva, a veces no se mueven los cuatro juntos. Hay que mejorar estas cosas. En los últimos cinco partidos hemos encajado tres goles, creo. Y uno fue el minuto 92 contra el Barcelona. El equipo ha mejorado y seguirá haciéndolo".

