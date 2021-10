Ricardo Pepi: "Quiero jugar tres o cuatro años en el Real Madrid"

Ricardo Pepi continúa dejándose querer por el Real Madrid. El delantero tiene muy buen cartel en Europa y está de lo más animado a cruzar el Atlántico para probar suerte en el Viejo Continente. Por ahora, milita en las filas del FC Dallas de la MLS y también juega en la selección de Estados Unidos.

El joven futbolista de 18 años, cumple 19 el próximo mes de enero, ha concedido una entrevista a 90min en la que ha vuelto a hablar del Real Madrid: "Siempre le digo a mis padres, siempre le digo a mi agente que mi sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid".

Ricardo Pepi tiene claro que el objetivo de su carrera es vestir la elástica blanca antes de que llegue el momento de colgar las botas. Porque para él, no hay nada más grande que defender el escudo del Real Madrid: "Antes de retirarme quiero jugar un par de años. Quiero jugar al menos tres, cuatro años en el Real. Es la cima del mundo".

Ricardo Pepi, en un partido del FC Dallas en la MLS Reuters

Por el momento, el delantero continúa trabajando muy duro para dar el salto al fútbol europeo desde la MLS. Pese a sus 18 años, es un fijo en la selección de Greg Berhalter y ya mira con su combinado nacional hacia el Mundial de Qatar 2022. Esta cita internacional podría ser un buen escenario para llegar a Europa.

Sueño Real

Estas no son las primeras declaraciones de Ricardo Pepi sobre el Real Madrid. Este mismo mes de octubre, ya habló sobre el club blanco en TyC Sports. "Me gustaría jugar en el Real Madrid algún día", afirmó el futbolista. Un jugador que pese a su pasaporte estadounidense domina a la perfección la lengua castellana por sus raíces mexicanas.

"Crecí en una parte única de los EEUU. Viví en El Paso y al tener a mi familia en Ciudad Juárez significaba que todas las semanas cruzaba la frontera para visitar a mis amigos y familiares. He crecido siempre inmerso en mi herencia mexicana. Me encanta todo sobre mi cultura, mi gente, mi comida, y estoy muy orgulloso de ser mexicano-americano", afirmó Ricardo Pepi en la citada entrevista.

"Crecí con mi herencia mexicana y amo todo acerca de la cultura, la gente, la comida y estoy muy orgulloso de ser mexicoamericano. Nací y crecí en USA. Este país me ha dado a mí y a mi familia un hogar y las posibilidades para poder lograr mis sueños. Me ha apoyado y me ha enseñado que cuando trabajas duro, serás recompensado", sentenció entonces el futbolista del FC Dallas.

